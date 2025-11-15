https://crimea.ria.ru/20251115/sirote-v-krymu-dali-kvartiru-bez-otopleniya-i-gaza---vmeshalsya-sk-1150939289.html
Сироте в Крыму дали квартиру без отопления и газа - вмешался СК
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Крымчанка из числа детей-сирот получила в рамках программы обеспечения жильем ветхую квартиру без отопления и газа. После жалобы женщины председателю СК России Александру Бастрыкину глава ведомства дал указание возбудить уголовное дело. Об этом сообщает Информационный центр ведомства.Отмечается, что жалоба от крымчанки поступила в адрес главы ведомства Александра Бастрыкина через Информационный центр.Женщина сообщала, что уже несколько лет вместе с двумя несовершеннолетними детьми вынуждена арендовать за свой счет жилье, поскольку предоставленная ей как сироте квартира для жизни непригодна.Заявительница указывала на то, что таким образом решать проблему ей финансово затруднительно, однако ситуация не меняется, поскольку ее многочисленные обращения в различные инстанции результатов не принесли."Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин дал указание руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Николаевичу Терентьеву возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования", – сообщили в введомстве.В ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю организована процессуальная проверка. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму сирота семь лет не может получить жильеТечет потолок и нет отопления: в Крыму СК проверяет больницу из-за жалобВ Крыму более 500 человек лишились земли в СНТ – Бастрыкин требует доклад
