Сироте в Крыму дали квартиру без отопления и газа - вмешался СК - РИА Новости Крым, 15.11.2025
Сироте в Крыму дали квартиру без отопления и газа - вмешался СК
Сироте в Крыму дали квартиру без отопления и газа - вмешался СК - РИА Новости Крым, 15.11.2025
Сироте в Крыму дали квартиру без отопления и газа - вмешался СК
Крымчанка из числа детей-сирот получила в рамках программы обеспечения жильем ветхую квартиру без отопления и газа. После жалобы женщины председателю СК России... РИА Новости Крым, 15.11.2025
Сироте в Крыму дали квартиру без отопления и газа - вмешался СК

В Крыму сирота с детьми получила ветхую квартиру без газа и отопления – вмешался СК РФ

14:44 15.11.2025
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Следственного комитета РФ в Москве.
Здание Следственного комитета РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Крымчанка из числа детей-сирот получила в рамках программы обеспечения жильем ветхую квартиру без отопления и газа. После жалобы женщины председателю СК России Александру Бастрыкину глава ведомства дал указание возбудить уголовное дело. Об этом сообщает Информационный центр ведомства.
Отмечается, что жалоба от крымчанки поступила в адрес главы ведомства Александра Бастрыкина через Информационный центр.
Женщина сообщала, что уже несколько лет вместе с двумя несовершеннолетними детьми вынуждена арендовать за свой счет жилье, поскольку предоставленная ей как сироте квартира для жизни непригодна.
"В 2016 году ей предоставили квартира в доме на улице Ленина в селе Долинном. Однако в жилом помещении отсутствовали централизованное отопление и газоснабжение, инженерные системы и напольные покрытия были в ненадлежащем состоянии", - отмечается в сообщении СК.
Заявительница указывала на то, что таким образом решать проблему ей финансово затруднительно, однако ситуация не меняется, поскольку ее многочисленные обращения в различные инстанции результатов не принесли.
"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин дал указание руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Николаевичу Терентьеву возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования", – сообщили в введомстве.
В ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю организована процессуальная проверка. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
