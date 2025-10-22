https://crimea.ria.ru/20251022/v-krymu-bolee-500-chelovek-lishilis-zemli-v-snt--bastrykin-trebuet-doklad-1150351620.html
В Крыму более 500 человек лишились земли в СНТ – Бастрыкин требует доклад
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращениям жителей садового товарищества "Семья" в... РИА Новости Крым, 22.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращениям жителей садового товарищества "Семья" в Симферопольском районе Крыма, которые по фиктивным документам были лишены своих участков. Об этом сообщает информационный центр СК РФ.Ранее в ведомство через социальные сети обратились жители Симферопольского района, которые с 90-х годов приобретали земельные участки в СНТ "Семья" и построили дома.Главное следственное управление (ГСУ) ведомства по Крыму и Севастополю организовало процессуальную проверку. Бастрыкин поручил руководству ГСУ доложить о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму сирота с двумя детьми годами не может получить жилье В Севастополе жильцы 70 лет добивались ремонта многоквартирного дома Застройщик в Крыму оставил без жилья многодетные семьи и участников СВО
