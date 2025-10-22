Рейтинг@Mail.ru
В Крыму более 500 человек лишились земли в СНТ – Бастрыкин требует доклад - РИА Новости Крым, 22.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251022/v-krymu-bolee-500-chelovek-lishilis-zemli-v-snt--bastrykin-trebuet-doklad-1150351620.html
В Крыму более 500 человек лишились земли в СНТ – Бастрыкин требует доклад
В Крыму более 500 человек лишились земли в СНТ – Бастрыкин требует доклад - РИА Новости Крым, 22.10.2025
В Крыму более 500 человек лишились земли в СНТ – Бастрыкин требует доклад
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращениям жителей садового товарищества "Семья" в... РИА Новости Крым, 22.10.2025
2025-10-22T14:45
2025-10-22T14:45
ск рф (следственный комитет российской федерации)
крым
новости крыма
александр бастрыкин
закон и право
симферопольский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/1f/1141507035_4:0:1396:783_1920x0_80_0_0_ab04789fff9feae28d09533fc13a3808.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращениям жителей садового товарищества "Семья" в Симферопольском районе Крыма, которые по фиктивным документам были лишены своих участков. Об этом сообщает информационный центр СК РФ.Ранее в ведомство через социальные сети обратились жители Симферопольского района, которые с 90-х годов приобретали земельные участки в СНТ "Семья" и построили дома.Главное следственное управление (ГСУ) ведомства по Крыму и Севастополю организовало процессуальную проверку. Бастрыкин поручил руководству ГСУ доложить о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму сирота с двумя детьми годами не может получить жилье В Севастополе жильцы 70 лет добивались ремонта многоквартирного дома Застройщик в Крыму оставил без жилья многодетные семьи и участников СВО
крым
симферопольский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/1f/1141507035_178:0:1222:783_1920x0_80_0_0_5d80ba4c78f106522e34bdef177645c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ск рф (следственный комитет российской федерации), крым, новости крыма, александр бастрыкин, закон и право, симферопольский район
В Крыму более 500 человек лишились земли в СНТ – Бастрыкин требует доклад

Бастрыкин требует доклад о ситуации с лишением земли 500 членов СНТ в Крыму

14:45 22.10.2025
 
© РИА Новости КрымВ Крыму продлили срок оформления участков в СНТ
В Крыму продлили срок оформления участков в СНТ - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращениям жителей садового товарищества "Семья" в Симферопольском районе Крыма, которые по фиктивным документам были лишены своих участков. Об этом сообщает информационный центр СК РФ.
Ранее в ведомство через социальные сети обратились жители Симферопольского района, которые с 90-х годов приобретали земельные участки в СНТ "Семья" и построили дома.
"В 2022 году на основании сфальсифицированной документации более 500 человек были исключены из состава товарищества и лишены земли. Многочисленные обращения в компетентные органы результатов не принесли. До настоящего времени никто к ответственности не привлечен", - отметили в СК.
Главное следственное управление (ГСУ) ведомства по Крыму и Севастополю организовало процессуальную проверку. Бастрыкин поручил руководству ГСУ доложить о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму сирота с двумя детьми годами не может получить жилье
В Севастополе жильцы 70 лет добивались ремонта многоквартирного дома
Застройщик в Крыму оставил без жилья многодетные семьи и участников СВО
 
СК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)КрымНовости КрымаАлександр БастрыкинЗакон и правоСимферопольский район
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:10Лекарства за счет бюджета – сколько россиян получат бесплатную помощь
17:00В Симферополе возможны перебои с газом
16:41В Крыму открывается знаменитый Бал хризантем - видео
16:29В Симферополе начали ремонт сквера Республики
16:15В Севастополе дорожники досрочно приступили к ремонту дорог 2026 года
15:55Путин наградил заместителя главреда "России сегодня" Дмитрия Груздева
15:25Бунин в Крыму: к 155-летию со дня рождения писателя
15:11В Крыму растет число природных пожаров
14:50Работа Telegram и WhatsApp в России ограничена – Роскомнадзор
14:45В Крыму более 500 человек лишились земли в СНТ – Бастрыкин требует доклад
14:19Путин провел тренировку стратегических ядерных сил - видео
14:15В Крыму глава фирмы попал под суд за хищение 8 млн бюджетных рублей
14:02В Крыму волонтеры и бойцы отряда "Барс" помогают тушить пожары - МЧС
13:51Новости СВО: войска Украины несут огромные потери на всех направлениях
13:22Удар возмездия: "Кинжалы" разгромили объекты энергетики Украины
13:20Резервистов будут привлекать для защиты объектов в глубине России – МО
13:12Под контроль армии России перешли еще два населенных пункта
13:07За призывы разрушить Крымский мост севастопольцу грозит до 7 лет
12:55Время эволюции духа: участники фестиваля "Святой Владимир" о миссии кино
12:43Подготовка встречи Путина и Трампа – комментарий Кремля
Лента новостейМолния