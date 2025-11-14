https://crimea.ria.ru/20251114/v-gulyaypole-zaporozhskoy-oblasti-obyavili-evakuatsiyu-1150920041.html

В Гуляйполе Запорожской области объявили эвакуацию

2025-11-14T16:16

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. В городе Гуляйполе на подконтрольной Киеву части Запорожской области объявлена эвакуация населения из-за продолжающегося наступления Вооруженных сил России. Об этом сообщила депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая.По словам Безуглой, Украина "может попрощаться" с этим городом, поскольку, по ее мнению, в скором времени он будет взят под контроль армией РФ.Главком ВСУ Александр Сырский ранее признал, что обстановка для украинских войск под Гуляйполем ухудшается.Гуляйполе является важным опорным пунктом обороны ВСУ на запорожском направлении. После его освобождения у российских войск появится возможность наступать на Орехов и на областной центр – город Запорожье.Ранее украинские власти объявили принудительную эвакуацию детей с территории Кушугумского поселкового совета подконтрольной Киеву части Запорожской области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ освободили Орестополь в Днепропетровской области В Харьковской и Днепропетровской областях освобождены еще два поселка Армия России наступает: ВСУ тысячами теряют людей и технику

