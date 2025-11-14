Рейтинг@Mail.ru
В Гуляйполе Запорожской области объявили эвакуацию - РИА Новости Крым, 14.11.2025
В Гуляйполе Запорожской области объявили эвакуацию
В Гуляйполе Запорожской области объявили эвакуацию - РИА Новости Крым, 14.11.2025
В Гуляйполе Запорожской области объявили эвакуацию
В городе Гуляйполе на подконтрольной Киеву части Запорожской области объявлена эвакуация населения из-за продолжающегося наступления Вооруженных сил России. Об... РИА Новости Крым, 14.11.2025
2025-11-14T16:16
2025-11-14T16:16
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. В городе Гуляйполе на подконтрольной Киеву части Запорожской области объявлена эвакуация населения из-за продолжающегося наступления Вооруженных сил России. Об этом сообщила депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая.По словам Безуглой, Украина "может попрощаться" с этим городом, поскольку, по ее мнению, в скором времени он будет взят под контроль армией РФ.Главком ВСУ Александр Сырский ранее признал, что обстановка для украинских войск под Гуляйполем ухудшается.Гуляйполе является важным опорным пунктом обороны ВСУ на запорожском направлении. После его освобождения у российских войск появится возможность наступать на Орехов и на областной центр – город Запорожье.Ранее украинские власти объявили принудительную эвакуацию детей с территории Кушугумского поселкового совета подконтрольной Киеву части Запорожской области.
В Гуляйполе Запорожской области объявили эвакуацию

В Гуляйполе Запорожской области объявили эвакуацию из-за наступления России – депутат Рады

16:16 14.11.2025
 
© AP Photo/Evgeniy MaloletkaУкраинский флаг развевается на украинской позиции в Марьинке, недалеко от Донецка, восточная Украина, пятница, 5 июня 2015 года. Архивное фото
Украинский флаг развевается на украинской позиции в Марьинке, недалеко от Донецка, восточная Украина, пятница, 5 июня 2015 года. Архивное фото
© AP Photo/Evgeniy Maloletka
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. В городе Гуляйполе на подконтрольной Киеву части Запорожской области объявлена эвакуация населения из-за продолжающегося наступления Вооруженных сил России. Об этом сообщила депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая.
"Там (в Гуляйполе – ред.) объявлена эвакуация людей", - написала она в своем Telegram-канале.
По словам Безуглой, Украина "может попрощаться" с этим городом, поскольку, по ее мнению, в скором времени он будет взят под контроль армией РФ.
Главком ВСУ Александр Сырский ранее признал, что обстановка для украинских войск под Гуляйполем ухудшается.
Гуляйполе является важным опорным пунктом обороны ВСУ на запорожском направлении. После его освобождения у российских войск появится возможность наступать на Орехов и на областной центр – город Запорожье.
Ранее украинские власти объявили принудительную эвакуацию детей с территории Кушугумского поселкового совета подконтрольной Киеву части Запорожской области.
Лента новостейМолния