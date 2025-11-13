https://crimea.ria.ru/20251113/esche-dva-poselka-osvobozhdeny-v-kharkovskoy-i-dnepropetrovskoy-oblastyakh-1150864297.html
В Харьковской и Днепропетровской областях освобождены еще два поселка
В Харьковской и Днепропетровской областях освобождены еще два поселка - РИА Новости Крым, 13.11.2025
В Харьковской и Днепропетровской областях освобождены еще два поселка
Подразделения российских войск взяли под контроль еще два населенных пункта в Днепропетровской и Харьковской областях, сообщили в Минобороны РФ в четверг. РИА Новости Крым, 13.11.2025
2025-11-13T12:14
2025-11-13T12:14
2025-11-13T12:40
новости сво
днепропетровская область
харьковская область
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Подразделения российских войск взяли под контроль еще два населенных пункта в Днепропетровской и Харьковской областях, сообщили в Минобороны РФ в четверг.Во вторник стало известно об освобождении населенного пункта Новоуспеновское Запорожской области.В понедельник в Минобороны РФ сообщили о взятии под контроль российскими бойцами населенных пунктов Новое и Сладкое в Запорожской области, а также Гнатовки в Донбассе.В воскресенье подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Рыбное Запорожской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
