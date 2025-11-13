Рейтинг@Mail.ru
В Харьковской и Днепропетровской областях освобождены еще два поселка - РИА Новости Крым, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251113/esche-dva-poselka-osvobozhdeny-v-kharkovskoy-i-dnepropetrovskoy-oblastyakh-1150864297.html
В Харьковской и Днепропетровской областях освобождены еще два поселка
В Харьковской и Днепропетровской областях освобождены еще два поселка - РИА Новости Крым, 13.11.2025
В Харьковской и Днепропетровской областях освобождены еще два поселка
Подразделения российских войск взяли под контроль еще два населенных пункта в Днепропетровской и Харьковской областях, сообщили в Минобороны РФ в четверг. РИА Новости Крым, 13.11.2025
2025-11-13T12:14
2025-11-13T12:40
новости сво
днепропетровская область
харьковская область
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0d/1150862726_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_4e92ad25e8a666dd2d8ec536dec36603.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Подразделения российских войск взяли под контроль еще два населенных пункта в Днепропетровской и Харьковской областях, сообщили в Минобороны РФ в четверг.Во вторник стало известно об освобождении населенного пункта Новоуспеновское Запорожской области.В понедельник в Минобороны РФ сообщили о взятии под контроль российскими бойцами населенных пунктов Новое и Сладкое в Запорожской области, а также Гнатовки в Донбассе.В воскресенье подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Рыбное Запорожской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251111/vostochnaya-chast-kupyanska-polnostyu-osvobozhdena-ot-vsu--minoborony-1150804518.html
днепропетровская область
харьковская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0d/1150862726_142:0:1280:853_1920x0_80_0_0_edf40f21d1ec043eee0d8652a2565077.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, днепропетровская область, харьковская область, вооруженные силы россии, министерство обороны рф
В Харьковской и Днепропетровской областях освобождены еще два поселка

Еще два поселка в Харьковской и Днепропетровской областях перешли под контроль ВС РФ

12:14 13.11.2025 (обновлено: 12:40 13.11.2025)
 
© Правительство РоссииВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ
© Правительство России
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Подразделения российских войск взяли под контроль еще два населенных пункта в Днепропетровской и Харьковской областях, сообщили в Минобороны РФ в четверг.
"Подразделения группировки войск "Север" в результате решительных действий освободили населенный пункт Синельниково Харьковской области. Подразделения группировки войск "Восток" продолжали наступление в глубину обороны противника и в результате активных действий освободили населенный пункт Даниловка Днепропетровской области", – говорится в сводке МО.
Во вторник стало известно об освобождении населенного пункта Новоуспеновское Запорожской области.
В понедельник в Минобороны РФ сообщили о взятии под контроль российскими бойцами населенных пунктов Новое и Сладкое в Запорожской области, а также Гнатовки в Донбассе.
В воскресенье подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Рыбное Запорожской области.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
11 ноября, 12:44
Восточная часть Купянска полностью освобождена от ВСУ – Минобороны
 
Новости СВОДнепропетровская областьХарьковская областьВооруженные силы РоссииМинистерство обороны РФ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:39Зеленский ввел санкции против своего соратника Миндича
12:34Морской транспорт Севастополя возобновил работу
12:29Турцию трясет - на западе станы фиксируют серию подземных толчков
12:15В Севастополе остановили морской пассажирский транспорт
12:14В Харьковской и Днепропетровской областях освобождены еще два поселка
12:13Четыре безэкипажных катера ВСУ уничтожил Черноморский флот
12:07Как корейский окунь в Черном море изменит экосистему и улов рыбаков
11:39Унести бы ноги: почему Киев заявил о выходе Украины из переговоров с РФ
11:27Житель крымского села ударил полицейского и получил условный срок
11:11Житель Симферопольского района хранил боеприпасы в морозилке
10:53Отражавшие атаки ВСУ в приграничных районах получат ежемесячные выплаты
10:25В Крыму рассказали об объединяющей силе СВО
10:16В Херсонской области завершен капремонт участка трассы в Крым
09:59Безэкипажные катера ВСУ уничтожены у берегов Туапсе - пострадали дома
09:53В Крыму будут разрабатывать месторождение подземных термальных вод
09:37В Москве мать зарезала шестилетнего ребенка и хотела покончить с собой
09:16Пассажирский автобус сгорел после ДТП с грузовиком на федеральной трассе
08:52Власти в Европе призвали прекратить помощь Украине
08:27Цели кончились: Рубио признал бессилие санкций против России
08:1324 беспилотника сбили над Крымом и Черным морем
Лента новостейМолния