В Харьковской и Днепропетровской областях освобождены еще два поселка

Подразделения российских войск взяли под контроль еще два населенных пункта в Днепропетровской и Харьковской областях, сообщили в Минобороны РФ в четверг. РИА Новости Крым, 13.11.2025

2025-11-13T12:14

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Подразделения российских войск взяли под контроль еще два населенных пункта в Днепропетровской и Харьковской областях, сообщили в Минобороны РФ в четверг.Во вторник стало известно об освобождении населенного пункта Новоуспеновское Запорожской области.В понедельник в Минобороны РФ сообщили о взятии под контроль российскими бойцами населенных пунктов Новое и Сладкое в Запорожской области, а также Гнатовки в Донбассе.В воскресенье подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Рыбное Запорожской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

