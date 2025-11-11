Рейтинг@Mail.ru
Армия России наступает: ВСУ тысячами теряют людей и технику - РИА Новости Крым, 11.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251111/armiya-rossii-nastupaet-vsu-tysyachami-teryayut-lyudey-i-tekhniku-1150804902.html
Армия России наступает: ВСУ тысячами теряют людей и технику
Армия России наступает: ВСУ тысячами теряют людей и технику - РИА Новости Крым, 11.11.2025
Армия России наступает: ВСУ тысячами теряют людей и технику
Потери вооруженных формирований Украины в зоне специальной военной операции за минувшие сутки составили 1255 военнослужащих и около 100 единиц военной техники... РИА Новости Крым, 11.11.2025
2025-11-11T13:38
2025-11-11T13:38
новости сво
министерство обороны рф
потери всу
вооруженные силы россии
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/02/1147644681_0:0:3296:1854_1920x0_80_0_0_fc88f90e85d53eecc463c7f2da574540.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Потери вооруженных формирований Украины в зоне специальной военной операции за минувшие сутки составили 1255 военнослужащих и около 100 единиц военной техники. Об этом сообщает Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям ВСУ в районах трех населенных пунктов Сумской области. На Харьковском направлении разгромлены подразделения противника в районах двух населенных пунктов. Украинская армия потеряла до 140 боевиков, четыре автомобиля, орудие полевой артиллерии, склад боеприпасов и шесть складов материальных средств.Военнослужащие группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю и разбили формирования противника в районах шести населенных пунктов Харьковской области и Донецкой Народной Республики. В районе Купянска Харьковской области штурмовые отряды 6-й армии продолжали уничтожение окруженной группировки противника. Полностью освобождена восточная часть города.Также в течение суток отражена вражеская атака, предпринятая для деблокирования окруженных подразделений. Уничтожены до 60 украинских военнослужащих, 16 единиц вооружения и военной техники.Бойцы "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям ВСУ в районах десяти населенных пунктов ДНР. Противник потерял более 185 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, 12 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, склад боеприпасов и склад материальных средств.Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, разгромив украинские формирования в районах семи населенных пунктов ДНР и Днепропетровской области.Отражены семь атак из района Гришино ДНР с целью деблокирования окруженной группировки ВСУ. Уничтожено 17 единиц военной техники и до 30 военнослужащих противника. Также пресечена попытка прорыва из окружения группы украинских боевиков.В Димитрове подразделения ВС РФ развивают наступление в микрорайоне Восточный, в южной части населенного пункта и в направлении микрорайона Западный. За сутки на красноармейском направлении уничтожены более 236 украинских военнослужащих и 27 единиц различного вооружения.Всего в зоне ответственности группировки войск "Центр" потери противника составили свыше 455 военнослужащих, десять боевых бронированных машин, пять орудий полевой артиллерии и 13 автомобилей.Военнослужащие группировки войск "Восток" продолжали продвижение в глубину обороны противника и завершили освобождение Новоуспеновского Запорожской области. Разбиты подразделения ВСУ в районах шести населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей.ВСУ потеряли до 205 военнослужащих, четыре автомобиля и три склада материальных средств.Бойцы группировки войск "Днепр" улучшили тактическое положение, нанеся удары по противнику в районах пяти населенных пунктов Запорожской и Херсонской областей. Уничтожены свыше 50 боевиков, пять автомобилей, четыре станции радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и два склада материальных средств.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила два села в Запорожской области и одно в ДНР Новости СВО: что сейчас происходит в Красноармейске и ДобропольеАрмия России освободила Рыбное в Запорожской области
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/02/1147644681_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_410450ba9397db12fd0195c173295e82.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, министерство обороны рф, потери всу , вооруженные силы россии, новости, инфографика
Армия России наступает: ВСУ тысячами теряют людей и технику

ВСУ за сутки потеряли более 1200 военных и около 100 едини военной техники

13:38 11.11.2025
 
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Потери вооруженных формирований Украины в зоне специальной военной операции за минувшие сутки составили 1255 военнослужащих и около 100 единиц военной техники. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям ВСУ в районах трех населенных пунктов Сумской области. На Харьковском направлении разгромлены подразделения противника в районах двух населенных пунктов. Украинская армия потеряла до 140 боевиков, четыре автомобиля, орудие полевой артиллерии, склад боеприпасов и шесть складов материальных средств.
Военнослужащие группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю и разбили формирования противника в районах шести населенных пунктов Харьковской области и Донецкой Народной Республики. В районе Купянска Харьковской области штурмовые отряды 6-й армии продолжали уничтожение окруженной группировки противника. Полностью освобождена восточная часть города.
Также в течение суток отражена вражеская атака, предпринятая для деблокирования окруженных подразделений. Уничтожены до 60 украинских военнослужащих, 16 единиц вооружения и военной техники.
Всего в зоне ответственности группировки потери противника составили свыше 220 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, 16 автомобилей, четыре склада боеприпасов, восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.
Бойцы "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям ВСУ в районах десяти населенных пунктов ДНР. Противник потерял более 185 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, 12 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, склад боеприпасов и склад материальных средств.
Сводка Минобороны РФ на 11 ноября 2025 годаСводка Минобороны РФ на 11 ноября 2025 года
Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, разгромив украинские формирования в районах семи населенных пунктов ДНР и Днепропетровской области.
В Красноармейске российские бойцы активно наступают в северо-западных и восточных кварталах Центрального района, а также на территории вагонного депо железнодорожного вокзала. За сутки освобождены 256 зданий. Кроме того, продолжается зачистка от украинских боевиков населенного пункта Рог ДНР.
Отражены семь атак из района Гришино ДНР с целью деблокирования окруженной группировки ВСУ. Уничтожено 17 единиц военной техники и до 30 военнослужащих противника. Также пресечена попытка прорыва из окружения группы украинских боевиков.
В Димитрове подразделения ВС РФ развивают наступление в микрорайоне Восточный, в южной части населенного пункта и в направлении микрорайона Западный. За сутки на красноармейском направлении уничтожены более 236 украинских военнослужащих и 27 единиц различного вооружения.
Всего в зоне ответственности группировки войск "Центр" потери противника составили свыше 455 военнослужащих, десять боевых бронированных машин, пять орудий полевой артиллерии и 13 автомобилей.
Военнослужащие группировки войск "Восток" продолжали продвижение в глубину обороны противника и завершили освобождение Новоуспеновского Запорожской области. Разбиты подразделения ВСУ в районах шести населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей.
ВСУ потеряли до 205 военнослужащих, четыре автомобиля и три склада материальных средств.
Бойцы группировки войск "Днепр" улучшили тактическое положение, нанеся удары по противнику в районах пяти населенных пунктов Запорожской и Херсонской областей. Уничтожены свыше 50 боевиков, пять автомобилей, четыре станции радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и два склада материальных средств.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Армия России освободила два села в Запорожской области и одно в ДНР
Новости СВО: что сейчас происходит в Красноармейске и Доброполье
Армия России освободила Рыбное в Запорожской области
 
Новости СВОМинистерство обороны РФПотери ВСУВооруженные силы РоссииНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:09Крымская косметика стала лицом России на международном уровне
15:54Пожилая крымчанка с психическим заболеванием пыталась убить невестку
15:49Военный транспортный самолет ВВС Турции разбился в Грузии
15:27В Крыму вынесли приговор двум организаторам незаконной миграции
15:15Новые соцобъекты и туризм в Крыму: главное со встречи Путина и Аксенова
15:04Перестрелка в Сухуме – в городе объявлен план-перехват
14:48В Крыму построят еще шесть новых школ за пять лет – Аксенов
14:38Большинство дорог в Крыму приведут в порядок до 2030 года – Аксенов
14:31Шторм идет на Крым - энергетики перешли в режим повышенной готовности
14:23На 2 млрд больше: Аксенов рассказал Путину о доходах от туротрасли Крыма
14:1668 млрд по ФЦП - Аксенов доложил Путину о больших стройках в Крыму
14:12Мощнейшая вспышка произошла на Солнце - Земля под ударом
14:03Победителями программы "Герои Крыма" стали 57 участников СВО – Аксенов
13:48Путин оценил темпы строительства жилья в Крыму
13:44Инвестиции в Крым в рамках СЭЗ превысили 280 млрд рублей – Аксенов
13:38Армия России наступает: ВСУ тысячами теряют людей и технику
13:23Над Черным морем снова отработала ПВО
13:15Землетрясения на Кубани – есть ли риски для Крыма
12:58Москвич жестоко убил своего маленького внука - приговор суда
12:44Восточная часть Купянска полностью освобождена от ВСУ – Минобороны
Лента новостейМолния