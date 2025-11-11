https://crimea.ria.ru/20251111/armiya-rossii-nastupaet-vsu-tysyachami-teryayut-lyudey-i-tekhniku-1150804902.html

Армия России наступает: ВСУ тысячами теряют людей и технику

2025-11-11T13:38

новости сво

министерство обороны рф

потери всу

вооруженные силы россии

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/02/1147644681_0:0:3296:1854_1920x0_80_0_0_fc88f90e85d53eecc463c7f2da574540.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Потери вооруженных формирований Украины в зоне специальной военной операции за минувшие сутки составили 1255 военнослужащих и около 100 единиц военной техники. Об этом сообщает Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям ВСУ в районах трех населенных пунктов Сумской области. На Харьковском направлении разгромлены подразделения противника в районах двух населенных пунктов. Украинская армия потеряла до 140 боевиков, четыре автомобиля, орудие полевой артиллерии, склад боеприпасов и шесть складов материальных средств.Военнослужащие группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю и разбили формирования противника в районах шести населенных пунктов Харьковской области и Донецкой Народной Республики. В районе Купянска Харьковской области штурмовые отряды 6-й армии продолжали уничтожение окруженной группировки противника. Полностью освобождена восточная часть города.Также в течение суток отражена вражеская атака, предпринятая для деблокирования окруженных подразделений. Уничтожены до 60 украинских военнослужащих, 16 единиц вооружения и военной техники.Бойцы "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям ВСУ в районах десяти населенных пунктов ДНР. Противник потерял более 185 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, 12 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, склад боеприпасов и склад материальных средств.Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, разгромив украинские формирования в районах семи населенных пунктов ДНР и Днепропетровской области.Отражены семь атак из района Гришино ДНР с целью деблокирования окруженной группировки ВСУ. Уничтожено 17 единиц военной техники и до 30 военнослужащих противника. Также пресечена попытка прорыва из окружения группы украинских боевиков.В Димитрове подразделения ВС РФ развивают наступление в микрорайоне Восточный, в южной части населенного пункта и в направлении микрорайона Западный. За сутки на красноармейском направлении уничтожены более 236 украинских военнослужащих и 27 единиц различного вооружения.Всего в зоне ответственности группировки войск "Центр" потери противника составили свыше 455 военнослужащих, десять боевых бронированных машин, пять орудий полевой артиллерии и 13 автомобилей.Военнослужащие группировки войск "Восток" продолжали продвижение в глубину обороны противника и завершили освобождение Новоуспеновского Запорожской области. Разбиты подразделения ВСУ в районах шести населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей.ВСУ потеряли до 205 военнослужащих, четыре автомобиля и три склада материальных средств.Бойцы группировки войск "Днепр" улучшили тактическое положение, нанеся удары по противнику в районах пяти населенных пунктов Запорожской и Херсонской областей. Уничтожены свыше 50 боевиков, пять автомобилей, четыре станции радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и два склада материальных средств.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила два села в Запорожской области и одно в ДНР Новости СВО: что сейчас происходит в Красноармейске и ДобропольеАрмия России освободила Рыбное в Запорожской области

2025

Новости

