ВС РФ освободили Орестополь в Днепропетровской области - РИА Новости Крым, 14.11.2025
https://crimea.ria.ru/20251114/vs-rf-osvobodili-orestopol-v-dnepropetrovskoy-oblasti-1150902168.html
ВС РФ освободили Орестополь в Днепропетровской области
ВС РФ освободили Орестополь в Днепропетровской области - РИА Новости Крым, 14.11.2025
ВС РФ освободили Орестополь в Днепропетровской области
Российские военные освободили за сутки Орестополь в Днепропетровской области, а также зачистили населенный пункт Рог у Красноармейска в Донецкой Народной... РИА Новости Крым, 14.11.2025
2025-11-14T12:31
2025-11-14T12:40
новости сво
вооруженные силы россии
армия и флот
потери всу
министерство обороны рф
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150902325_0:189:2970:1860_1920x0_80_0_0_8ccad9477f866821686d367fa6ac7218.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. Российские военные освободили за сутки Орестополь в Днепропетровской области, а также зачистили населенный пункт Рог у Красноармейска в Донецкой Народной Республике. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны РФ.Также завершена зачистка от украинских боевиков населенного пункта Рог в ДНР.Накануне сообщалось, что подразделения российских войск взяли под контроль населенный пункт Синельниково Харьковской области и освободили населенный пункт Даниловка Днепропетровской области.
Новости
новости сво, вооруженные силы россии, армия и флот, потери всу , министерство обороны рф, новости
ВС РФ освободили Орестополь в Днепропетровской области

Российские войска освободили Орестополь в Днепропетровской области

12:31 14.11.2025 (обновлено: 12:40 14.11.2025)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа самоходной пушки 2С7 "Пион"
Боевая работа самоходной пушки 2С7 Пион - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. Российские военные освободили за сутки Орестополь в Днепропетровской области, а также зачистили населенный пункт Рог у Красноармейска в Донецкой Народной Республике. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей недели подразделения группировки войск "Восток" продолжали продвижение в глубину обороны противника и завершили освобождение населенного пункта Орестополь Днепропетровской области", - говорится в сообщении.
Также завершена зачистка от украинских боевиков населенного пункта Рог в ДНР.
Накануне сообщалось, что подразделения российских войск взяли под контроль населенный пункт Синельниково Харьковской области и освободили населенный пункт Даниловка Днепропетровской области.
