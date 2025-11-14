https://crimea.ria.ru/20251114/vs-rf-osvobodili-orestopol-v-dnepropetrovskoy-oblasti-1150902168.html

ВС РФ освободили Орестополь в Днепропетровской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. Российские военные освободили за сутки Орестополь в Днепропетровской области, а также зачистили населенный пункт Рог у Красноармейска в Донецкой Народной Республике. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны РФ.Также завершена зачистка от украинских боевиков населенного пункта Рог в ДНР.Накануне сообщалось, что подразделения российских войск взяли под контроль населенный пункт Синельниково Харьковской области и освободили населенный пункт Даниловка Днепропетровской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2025

