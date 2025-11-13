Рейтинг@Mail.ru
В реке Славянка в Симферополе обнаружили следы сброса бытовых стоков - РИА Новости Крым, 13.11.2025
В реке Славянка в Симферополе обнаружили следы сброса бытовых стоков
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. В ходе обследования реки Славянка в Симферополе обнаружены признаки сброса в ее акваторию хозяйственно-бытовых сточных вод, труба, через которую стоки могли бы попасть в реку, затампонирована. Об этом РИА Новости Крым сообщили в министерстве экологии и природных ресурсов республики.Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что местные жители заметили на поверхности реки Славянка в Симферополе подозрительную белую пену.Как рассказали в профильном министерстве, сотрудники минприроды РК совместно с представителями городской администрации и сотрудником специализированной лаборатории обследовали акваторию реки.Специалисты также обследовали трубу, о которой местные жители говорили как о возможном источнике загрязнения. Выяснилось, что труба была заилена, поросла травой, и сброс каких-либо вод из нее не осуществлялся.Кроме того, сотрудник специализированной лаборатории отобрал пробы воды для лабораторного анализа. В случае подтверждения превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в поверхностных водах Славянки будут приняты исчерпывающие меры по привлечению виновных лиц, а также меры по устранению последствий правонарушения в соответствии с требованиями действующего законодательства, добавили в минприроды.Летом прошлого года в социальных сетях появлялась аналогичная информация о загрязнении вод реки Славянка. Отобранные пробы показали превышение содержания химических веществ, характерное для хозяйственно-бытового стока. Источником сброса являлась труба ливневой канализации микрорайона, в которую осуществлена незаконная врезка.Главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополя организовало процессуальную проверку. Труба ливневки, через которую в реку попадали загрязняющие вещества, была затампонирована.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В реке Славянка в Симферополе обнаружили следы сброса бытовых стоков

В Симферополе инспекция выявила признаки сброса бытовых стоков в реку Славянка – власти

13:16 13.11.2025 (обновлено: 13:23 13.11.2025)
 
Труба, из которой сбрасывались сточные воды в реку Славянка в Симферополе
Труба, из которой сбрасывались сточные воды в реку Славянка в Симферополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. В ходе обследования реки Славянка в Симферополе обнаружены признаки сброса в ее акваторию хозяйственно-бытовых сточных вод, труба, через которую стоки могли бы попасть в реку, затампонирована. Об этом РИА Новости Крым сообщили в министерстве экологии и природных ресурсов республики.
Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что местные жители заметили на поверхности реки Славянка в Симферополе подозрительную белую пену.
Как рассказали в профильном министерстве, сотрудники минприроды РК совместно с представителями городской администрации и сотрудником специализированной лаборатории обследовали акваторию реки.
"В ходе проведения обследования установлены признаки сброса ранее в акваторию реки жидкости с признаками хозяйственно-бытовых сточных вод в районе дома №6 по Евпаторийскому шоссе", – говорится в сообщении.
Специалисты также обследовали трубу, о которой местные жители говорили как о возможном источнике загрязнения. Выяснилось, что труба была заилена, поросла травой, и сброс каких-либо вод из нее не осуществлялся.
"С целью пресечения возможного сброса хозяйственно-бытовых сточных вод посредством указанной трубы в дальнейшем, она была затампонирована сотрудниками администрации Симферополя. Иные возможные источники сброса в ходе обследования выявлены не были", – отметили в ведомстве.
Кроме того, сотрудник специализированной лаборатории отобрал пробы воды для лабораторного анализа. В случае подтверждения превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в поверхностных водах Славянки будут приняты исчерпывающие меры по привлечению виновных лиц, а также меры по устранению последствий правонарушения в соответствии с требованиями действующего законодательства, добавили в минприроды.
Летом прошлого года в социальных сетях появлялась аналогичная информация о загрязнении вод реки Славянка. Отобранные пробы показали превышение содержания химических веществ, характерное для хозяйственно-бытового стока. Источником сброса являлась труба ливневой канализации микрорайона, в которую осуществлена незаконная врезка.
Главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополя организовало процессуальную проверку. Труба ливневки, через которую в реку попадали загрязняющие вещества, была затампонирована.
