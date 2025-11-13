Арест заммэра Ялты по обвинению в коррупции: подробности дела
Заммэра Ялты получила взятку в 2,5 млн рублей за заключение муниципальных контрактов – СК
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Заместитель главы администрации Ялты – начальник департамента капстроя, заключенная под стражу по обвинению в коррупции, получила взятку в размере 2,5 миллиона рублей за предоставление подрядчику первоочередного права на выполнение работ по ремонту детского сада. Об этом сообщили пресс-службы Главного следственного управления Следкома РФ по Крыму и Севастополю и МВД по республике.
"В 2022 году должностное лицо получила от директора коммерческой фирмы взятку в 2,5 млн рублей за заключение муниципальных контрактов, последующее беспрепятственное принятие и оплату выполненных подрядных работ по муниципальным контрактам – реконструкция и капитальный ремонт детского сада №22 по улице Красноармейской", - говорится в сообщении.
Коррупционные действия заммэра были выявлены сотрудниками Управления ФСБ по Крыму и Севастополю и управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РК.
Следствие провело все неотложные действия, в том числе обыски по месту работы и жительства обвиняемой. Изъята документация и предметы, представляющие интерес по делу. Устанавливаются иные возможные эпизоды противозаконной деятельности фигурантки.
По ходатайству следствия суд заключил обвиняемую под стражу на два месяца.
