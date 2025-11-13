Арест заммэра Ялты по обвинению в коррупции: подробности дела

https://crimea.ria.ru/20251113/arest-zammera-yalty-po-obvineniyu-v-korruptsii-podrobnosti-dela-1150887871.html

Заместитель главы администрации Ялты – начальник департамента капстроя, заключенная под стражу по обвинению в коррупции, получила взятку в размере 2,5 миллиона... РИА Новости Крым, 13.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Заместитель главы администрации Ялты – начальник департамента капстроя, заключенная под стражу по обвинению в коррупции, получила взятку в размере 2,5 миллиона рублей за предоставление подрядчику первоочередного права на выполнение работ по ремонту детского сада. Об этом сообщили пресс-службы Главного следственного управления Следкома РФ по Крыму и Севастополю и МВД по республике.Коррупционные действия заммэра были выявлены сотрудниками Управления ФСБ по Крыму и Севастополю и управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РК.Следствие провело все неотложные действия, в том числе обыски по месту работы и жительства обвиняемой. Изъята документация и предметы, представляющие интерес по делу. Устанавливаются иные возможные эпизоды противозаконной деятельности фигурантки.По ходатайству следствия суд заключил обвиняемую под стражу на два месяца.

