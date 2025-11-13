Рейтинг@Mail.ru
Арест заммэра Ялты по обвинению в коррупции: подробности дела - РИА Новости Крым, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251113/arest-zammera-yalty-po-obvineniyu-v-korruptsii-podrobnosti-dela-1150887871.html
Арест заммэра Ялты по обвинению в коррупции: подробности дела
Арест заммэра Ялты по обвинению в коррупции: подробности дела - РИА Новости Крым, 13.11.2025
Арест заммэра Ялты по обвинению в коррупции: подробности дела
Заместитель главы администрации Ялты – начальник департамента капстроя, заключенная под стражу по обвинению в коррупции, получила взятку в размере 2,5 миллиона... РИА Новости Крым, 13.11.2025
2025-11-13T17:54
2025-11-13T17:54
крым
ялта
взятка
гсу ск россии по крыму и севастополю
мвд по республике крым
происшествия
правосудие
новости крыма
коррупция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/03/1122262306_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_873ca6f9dd8ad8a30ba908de87bb3c38.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Заместитель главы администрации Ялты – начальник департамента капстроя, заключенная под стражу по обвинению в коррупции, получила взятку в размере 2,5 миллиона рублей за предоставление подрядчику первоочередного права на выполнение работ по ремонту детского сада. Об этом сообщили пресс-службы Главного следственного управления Следкома РФ по Крыму и Севастополю и МВД по республике.Коррупционные действия заммэра были выявлены сотрудниками Управления ФСБ по Крыму и Севастополю и управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РК.Следствие провело все неотложные действия, в том числе обыски по месту работы и жительства обвиняемой. Изъята документация и предметы, представляющие интерес по делу. Устанавливаются иные возможные эпизоды противозаконной деятельности фигурантки.По ходатайству следствия суд заключил обвиняемую под стражу на два месяца.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
ялта
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/03/1122262306_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_a6a35b369a548f23076be466b4ca4d19.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, ялта, взятка, гсу ск россии по крыму и севастополю, мвд по республике крым, происшествия, правосудие, новости крыма, коррупция
Арест заммэра Ялты по обвинению в коррупции: подробности дела

Заммэра Ялты получила взятку в 2,5 млн рублей за заключение муниципальных контрактов – СК

17:54 13.11.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНаручники и деньги
Наручники и деньги - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Заместитель главы администрации Ялты – начальник департамента капстроя, заключенная под стражу по обвинению в коррупции, получила взятку в размере 2,5 миллиона рублей за предоставление подрядчику первоочередного права на выполнение работ по ремонту детского сада. Об этом сообщили пресс-службы Главного следственного управления Следкома РФ по Крыму и Севастополю и МВД по республике.
"В 2022 году должностное лицо получила от директора коммерческой фирмы взятку в 2,5 млн рублей за заключение муниципальных контрактов, последующее беспрепятственное принятие и оплату выполненных подрядных работ по муниципальным контрактам – реконструкция и капитальный ремонт детского сада №22 по улице Красноармейской", - говорится в сообщении.
Коррупционные действия заммэра были выявлены сотрудниками Управления ФСБ по Крыму и Севастополю и управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РК.
Следствие провело все неотложные действия, в том числе обыски по месту работы и жительства обвиняемой. Изъята документация и предметы, представляющие интерес по делу. Устанавливаются иные возможные эпизоды противозаконной деятельности фигурантки.
По ходатайству следствия суд заключил обвиняемую под стражу на два месяца.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымЯлтаВзяткаГСУ СК России по Крыму и СевастополюМВД по Республике КрымПроисшествияПравосудиеНовости КрымаКоррупция
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:13В Крыму вводят штрафы для глав управляющих компаний
18:0512 беспилотников уничтожены над Крымом и Черным морем
18:01Загрязненная мазутом рыба в магазинах страны – новый фейк
17:54Арест заммэра Ялты по обвинению в коррупции: подробности дела
17:43Заммэра Ялты заключили под стражу по обвинению в получении взятки
17:32Рост площадей виноградников в России - один из самых высоких
17:26В Севастополе воздушная тревога
17:23ВТБ: доллар стабилизируется на уровне около 82 рублей к концу 2025 года
17:17Когда в Ялте откроют памятник ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС
16:50Рейд в Севастополе закрыт
16:48В Крыму задержали мужчину за запуск дрона вблизи охраняемого объекта
16:23В Крыму двое безработных вымогали у парня 250 тысяч за отсрочку от армии
16:03С дроппера из Перми взыскали миллион рублей в пользу пенсионера из Крыма
15:5430 миллионов абонентов смогут вернуть тарифы на мобильную связь МТС
15:45Крымский дуб стал одним из победителей всероссийского конкурса деревьев
15:33Часть Симферополя обесточена
15:04Семь млрд от национализации – на что Крым тратит деньги
14:44Житель Кубани отдал аферистам слиток золота и деньги от продажи авто
14:33Услуги без паспорта: в МФЦ появятся сервисы самообслуживания
14:21Импорт вина в Россию сократился на треть
Лента новостейМолния