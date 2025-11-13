Рейтинг@Mail.ru
2025-11-13T17:43
2025-11-13T17:47
крым
ялта
взятка
происшествия
суд
правосудие
приговор
ялтинский городской суд
новости крыма
срочные новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Суд на два месяца заключил под стражу заместителя главы администрации Ялты - начальника управления капитального строительства, обвиняемую в получении взятки в особо крупном размере. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе Ялтинского городского суда.О задержании заместителя мэра Ялты накануне сообщила помощник главы Крыма Ольга Курлаева.В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по ч 6. ст. 290 УК РФ. Максимальное наказание по данной статье – от 8 до 15 лет лишения свободы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым, ялта, взятка, происшествия, суд, правосудие, приговор, ялтинский городской суд, новости крыма, срочные новости крыма
Заммэра Ялты заключили под стражу по обвинению в получении взятки

Суд отправил под стражу заммэра Ялты по обвинению в получении крупной взятки

17:43 13.11.2025 (обновлено: 17:47 13.11.2025)
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваФемида
Фемида
© ТГ-канал Сергея Аксенова
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Суд на два месяца заключил под стражу заместителя главы администрации Ялты - начальника управления капитального строительства, обвиняемую в получении взятки в особо крупном размере. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе Ялтинского городского суда.
О задержании заместителя мэра Ялты накануне сообщила помощник главы Крыма Ольга Курлаева.
"Суд принял решение заключить под стражу заммэра Ялты на два месяца – до 10 января 2026 года. Ей инкриминируют получение взятки в особо крупном размере. Статус – обвиняемая", - рассказали там.
В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по ч 6. ст. 290 УК РФ. Максимальное наказание по данной статье – от 8 до 15 лет лишения свободы.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
