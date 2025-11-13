https://crimea.ria.ru/20251113/zammera-yalty-zaklyuchili-pod-strazhu-po-obvineniyu-v-poluchenii-vzyatki-1150887509.html
Заммэра Ялты заключили под стражу по обвинению в получении взятки
Заммэра Ялты заключили под стражу по обвинению в получении взятки - РИА Новости Крым, 13.11.2025
Заммэра Ялты заключили под стражу по обвинению в получении взятки
Суд на два месяца заключил под стражу заместителя главы администрации Ялты - начальника управления капитального строительства, обвиняемую в получении взятки в... РИА Новости Крым, 13.11.2025
2025-11-13T17:43
2025-11-13T17:43
2025-11-13T17:47
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Суд на два месяца заключил под стражу заместителя главы администрации Ялты - начальника управления капитального строительства, обвиняемую в получении взятки в особо крупном размере. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе Ялтинского городского суда.О задержании заместителя мэра Ялты накануне сообщила помощник главы Крыма Ольга Курлаева.В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по ч 6. ст. 290 УК РФ. Максимальное наказание по данной статье – от 8 до 15 лет лишения свободы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
17:43 13.11.2025