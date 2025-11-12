Театр кукол в Симферополе – что происходит на стройплощадке
Как идет строительство детского центра театрального искусства в Симферополе
13:08 12.11.2025 (обновлено: 14:06 12.11.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Строительная готовность Крымского государственного детского центра театрального искусства в Симферополе достигла 73%. О том, как движутся работы и что ждет зрителей после долгожданного открытия кукольного театра, журналистам рассказали в среду в ходе пресс-тура на объект.
Что происходит на стройплощадке
"Проект реализуется по программе социально-экономического развития Республики Крыма и города Севастополя. Проектирование началось в 2016 году. Сейчас техническая готовность объекта достигла 73%, ведутся фасадные работы, завершаются кровельные и начаты отделочные", – рассказала журналистам замначальника управления контроля и координации строительства министерства строительства и архитектуры республики Светлана Степченкова.
Сейчас рабочие монтируют системы отопления и вентиляции, профильную систему витражей, витражные и дверные откосы. Далее по плану – декоративная отделка стен. Ее элементы гипсовые, полностью безопасные – их уже завезли на объект.
"Ушли в сторону дорогостоящей канонической отделки. Это гипс, литой гипс, накладной. Во-первых, это долговечно, и это лучшее, что есть по противопожарным нормам. Гипс не плавится, не выделяет при горении едкого дыма, не обладает никакими запахами", – подчеркнула представитель минстроя.
Параллельно специалисты устраивают колосниковые лестницы и каркас подвесного потолка, устанавливают дверные блоки, монтируют инженерную инфраструктуру. Внешние отделочные работы тоже начаты – здание оборудуют навесным фасадом в светлых тонах для того, чтобы не загружать прилежащую застройку. Предусмотрены и специализированные облицовочные покрытия для стен – это для соблюдения акустических норм, поскольку театр расположен в самом центре крымской столицы.
"Весь комплекс работ планируют завершить к концу 2026 года, сейчас отставаний от графика нет. Ежедневно на объекте трудятся порядка 50 человек", – отмечают в профильном министерстве.
Технические решения
Проект здания не менялся. Строение небольшое, в плане – 58 на 26 метров, шестиэтажное: пять этажей видимых, один – подземный, где предусмотрен паркинг на 22 машины. По фасаду расставят фигуры атлантов, муз, кариатид и других мифологических героев. Внутри разместят четыре лифта, в том числе грузовые. Вход предусмотрен со стороны улицы Горького, въезд технического транспорта – с улицы Серова. Все проектные решения – самые передовые, от проектировщиков питерского Большого театра имени Товстоногова.
"Применены хорошие новаторские идеи. Предусмотрено два зала, где одновременно можно принимать 400 детей: один на первом этаже, для малышей, на 100 мест. Второй – на 300 мест, для более глобальных постановок – на втором. Предусмотрена возможность работать со всеми видами кукол – от пальчиковых до серьезных автоматических. Сцена будет оборудована поворотными механизмами и осветительными штангами, в залах появится электроакустическое оборудование", – об этом Степченкова рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму".
Также на первом этаже расположатся просторное фойе и помещение кассы, выше – раздельные буфеты для зрителей и персонала, административные, технические, складские помещения, мастерские и репетиционные. Само здание театра рассчитано на работу 78 сотрудников и сможет дополнительно принимать еще гастролирующую труппу из 18 человек.
"Центр будет использоваться не только как театр. Здесь также разместятся студии детского развития и творчества", – напоминает представитель министерства.
Цена, безопасность, контроль
Первоначальная стоимость строительства составляла около миллиарда рублей, напомнила Степченкова. К этому времени она выросла до 1 миллиарда 941 миллионов и уже сейчас освоено порядка 778 миллионов. Новому подрядчику пришлось выполнить дополнительный объем работ, связанных с демонтажем из-за ошибок прошлого – с этим связано удорожание.
"Нарушения были серьезные, были серьезные претензии к качеству работ. Самое основное, что интересует людей, это состояние каркаса здания. Здание было обследовано после расторжения контракта. Применены все современные методы технических обследований. На сегодняшний момент все устранено, все безопасно", – заверила чиновник.
Она подчеркнула, что стройка контролируется на всех этапах в ежедневном режиме сразу несколькими профильными ведомствами. То же касается финансового контроля.
История вопроса
Строительство Крымского государственного центра детского театрального искусства началось в 2018 году за счет средств федеральной целевой программы социально-экономического развития Крыма. Возводится он на месте снесенного аварийного здания театра кукол.
Изначально подряд стоимостью около 1 миллиарда рублей получило ООО "Меандр" из Санкт-Петербурга. Ввести центр в эксплуатацию планировали в декабре 2019 года.
В июле 2021 года Арина Новосельская, занимавшая на тот момент должность министра культуры Крыма, заявила, что необходимо скорректировать проектно-сметную документацию и завершить строительство. А в ноябре она попала под следствие – ей было предъявлено обвинение в получении взятки.
По данным следствия, чиновница получила от "Меандра" 25 миллионов рублей за покровительство при строительстве центра детского театрального искусства. В июле 2023 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Новосельскую к 10 годам лишения свободы.
В сентябре 2023 года был определен новый подрядчик ООО "Теплостройсервис", который должен достроить Детский театральный центр в Симферополе. Соответствующее распоряжение главы Крыма Сергея Аксенова было размещено на портале правительства республики. В соответствии с документом, цена контракта составляла 928,2 млн рублей. Строительство было возобновлено в конце 2024 года.
