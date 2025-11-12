https://crimea.ria.ru/20251112/teatr-kukol-v-simferopole--chto-proiskhodit-na-stroyploschadke-1150832296.html

Театр кукол в Симферополе – что происходит на стройплощадке

Театр кукол в Симферополе – что происходит на стройплощадке - РИА Новости Крым, 12.11.2025

Театр кукол в Симферополе – что происходит на стройплощадке

Строительная готовность Крымского государственного детского центра театрального искусства в Симферополе достигла 73%. О том, как движутся работы и что ждет... РИА Новости Крым, 12.11.2025

2025-11-12T13:08

2025-11-12T13:08

2025-11-12T14:06

крымский академический театр кукол

симферополь

новости крыма

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0c/1150833434_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_45d3bb9a762b6093c7a5fabf7c888928.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Строительная готовность Крымского государственного детского центра театрального искусства в Симферополе достигла 73%. О том, как движутся работы и что ждет зрителей после долгожданного открытия кукольного театра, журналистам рассказали в среду в ходе пресс-тура на объект.Что происходит на стройплощадке"Проект реализуется по программе социально-экономического развития Республики Крыма и города Севастополя. Проектирование началось в 2016 году. Сейчас техническая готовность объекта достигла 73%, ведутся фасадные работы, завершаются кровельные и начаты отделочные", – рассказала журналистам замначальника управления контроля и координации строительства министерства строительства и архитектуры республики Светлана Степченкова.Сейчас рабочие монтируют системы отопления и вентиляции, профильную систему витражей, витражные и дверные откосы. Далее по плану – декоративная отделка стен. Ее элементы гипсовые, полностью безопасные – их уже завезли на объект."Ушли в сторону дорогостоящей канонической отделки. Это гипс, литой гипс, накладной. Во-первых, это долговечно, и это лучшее, что есть по противопожарным нормам. Гипс не плавится, не выделяет при горении едкого дыма, не обладает никакими запахами", – подчеркнула представитель минстроя.Параллельно специалисты устраивают колосниковые лестницы и каркас подвесного потолка, устанавливают дверные блоки, монтируют инженерную инфраструктуру. Внешние отделочные работы тоже начаты – здание оборудуют навесным фасадом в светлых тонах для того, чтобы не загружать прилежащую застройку. Предусмотрены и специализированные облицовочные покрытия для стен – это для соблюдения акустических норм, поскольку театр расположен в самом центре крымской столицы."Весь комплекс работ планируют завершить к концу 2026 года, сейчас отставаний от графика нет. Ежедневно на объекте трудятся порядка 50 человек", – отмечают в профильном министерстве.Технические решенияПроект здания не менялся. Строение небольшое, в плане – 58 на 26 метров, шестиэтажное: пять этажей видимых, один – подземный, где предусмотрен паркинг на 22 машины. По фасаду расставят фигуры атлантов, муз, кариатид и других мифологических героев. Внутри разместят четыре лифта, в том числе грузовые. Вход предусмотрен со стороны улицы Горького, въезд технического транспорта – с улицы Серова. Все проектные решения – самые передовые, от проектировщиков питерского Большого театра имени Товстоногова."Применены хорошие новаторские идеи. Предусмотрено два зала, где одновременно можно принимать 400 детей: один на первом этаже, для малышей, на 100 мест. Второй – на 300 мест, для более глобальных постановок – на втором. Предусмотрена возможность работать со всеми видами кукол – от пальчиковых до серьезных автоматических. Сцена будет оборудована поворотными механизмами и осветительными штангами, в залах появится электроакустическое оборудование", – об этом Степченкова рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму".Также на первом этаже расположатся просторное фойе и помещение кассы, выше – раздельные буфеты для зрителей и персонала, административные, технические, складские помещения, мастерские и репетиционные. Само здание театра рассчитано на работу 78 сотрудников и сможет дополнительно принимать еще гастролирующую труппу из 18 человек."Центр будет использоваться не только как театр. Здесь также разместятся студии детского развития и творчества", – напоминает представитель министерства.Цена, безопасность, контрольПервоначальная стоимость строительства составляла около миллиарда рублей, напомнила Степченкова. К этому времени она выросла до 1 миллиарда 941 миллионов и уже сейчас освоено порядка 778 миллионов. Новому подрядчику пришлось выполнить дополнительный объем работ, связанных с демонтажем из-за ошибок прошлого – с этим связано удорожание."Нарушения были серьезные, были серьезные претензии к качеству работ. Самое основное, что интересует людей, это состояние каркаса здания. Здание было обследовано после расторжения контракта. Применены все современные методы технических обследований. На сегодняшний момент все устранено, все безопасно", – заверила чиновник.Она подчеркнула, что стройка контролируется на всех этапах в ежедневном режиме сразу несколькими профильными ведомствами. То же касается финансового контроля.История вопросаСтроительство Крымского государственного центра детского театрального искусства началось в 2018 году за счет средств федеральной целевой программы социально-экономического развития Крыма. Возводится он на месте снесенного аварийного здания театра кукол.Изначально подряд стоимостью около 1 миллиарда рублей получило ООО "Меандр" из Санкт-Петербурга. Ввести центр в эксплуатацию планировали в декабре 2019 года.В июле 2021 года Арина Новосельская, занимавшая на тот момент должность министра культуры Крыма, заявила, что необходимо скорректировать проектно-сметную документацию и завершить строительство. А в ноябре она попала под следствие – ей было предъявлено обвинение в получении взятки.По данным следствия, чиновница получила от "Меандра" 25 миллионов рублей за покровительство при строительстве центра детского театрального искусства. В июле 2023 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Новосельскую к 10 годам лишения свободы.В сентябре 2023 года был определен новый подрядчик ООО "Теплостройсервис", который должен достроить Детский театральный центр в Симферополе. Соответствующее распоряжение главы Крыма Сергея Аксенова было размещено на портале правительства республики. В соответствии с документом, цена контракта составляла 928,2 млн рублей. Строительство было возобновлено в конце 2024 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымскому академическому театру кукол присвоили имя Бориса АзароваФотофакт. Что осталось от театра кукол в СимферополеВ парламенте Крыма обозначили судьбу многострадального театра кукол

симферополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский академический театр кукол, симферополь, новости крыма, крым