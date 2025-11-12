https://crimea.ria.ru/20251112/novosti-svo-v-minoborony-priveli-strashnye-poteri-kieva-1150841855.html

Новости СВО: в Минобороны привели страшные потери Киева

Новости СВО: в Минобороны привели страшные потери Киева

Киев потерял еще 1150 боевиков, а также вооружение и технику, в том числе западного производства, за сутки боев на всех фронтах спецоперации, информирует в... РИА Новости Крым, 12.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Киев потерял еще 1150 боевиков, а также вооружение и технику, в том числе западного производства, за сутки боев на всех фронтах спецоперации, информирует в среду Минобороны России.Подразделения группировки войск "Север" ликвидировали более 100 боевиков ВСУ, 13 автомобилей, радиолокационную станцию и четыре склада материальных средств.Военнослужащие подразделений "Запада" улучшили положение по переднему краю, продолжили уничтожение окруженной группировки противника в районе Купянска, отразили атаку врага в районе Петровки Харьковской области, уничтожили 215 украинских неонацистов, две боевые бронированные машины и 21 автомобиль, два склада боеприпасов и девять станций радиоэлектронной борьбы.Подразделения "Южной" группы заняли более выгодные рубежи и позиции. Противник потерял 75 боевиков, танк, три боевые бронированные машины, в том числе американский бронеавтомобиль HMMWV, 18 автомобилей, четыре станции радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств.Военнослужащие группы "Центр" улучшили тактическое положение, продолжили наступление в Красноармейске и Дмитрове, отразили девять атак врага, который безуспешно пытается выйти из окружения, ликвидировали до 450 военных ВСУ, боевую машину пехоты, четыре бронетранспортера западного производства, девять боевых бронированных машин, восемь пикапов и станцию радиоэлектронной борьбы.Подразделения группы "Восток" продолжали продвижение в глубину обороны противника. ВСУ потеряли до 250 человек, боевую бронированную машину, 14 автомобилей, орудие полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.Подразделения группировки "Днепр" улучшили тактическое положение, разбили до 60 вражеских солдат, восемь автомобилей, самоходную артиллерийскую установку "Богдан", пять станций радиоэлектронной борьбы, станцию радиоэлектронной разведки, две радиолокационные станции и четыре склада материальных средств.Кроме того, ВС РФ поразили вражеские объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, места запуска БПЛА, позиции подразделений ПВО, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах.Средства ПВО сбили четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 133 беспилотника самолетного типа.Всего с начала спецоперации уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 96 127 дронов, 636 зенитных ракетных комплексов, 25 981 танк и других боевых бронированных машин, 1 611 боевых машин реактивных систем залпового огня, 31 253 орудия полевой артиллерии и миномета, 46 441 единица специальной военной автомобильной техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России наступает: ВСУ тысячами теряют людей и техникуВосточная часть Купянска полностью освобождена от ВСУ – МинобороныУдар возмездия: ВС России разбили центр радиоразведки ГУР на Украине

