Рейтинг@Mail.ru
Восточная часть Купянска полностью освобождена от ВСУ – Минобороны - РИА Новости Крым, 11.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251111/vostochnaya-chast-kupyanska-polnostyu-osvobozhdena-ot-vsu--minoborony-1150804518.html
Восточная часть Купянска полностью освобождена от ВСУ – Минобороны
Восточная часть Купянска полностью освобождена от ВСУ – Минобороны - РИА Новости Крым, 11.11.2025
Восточная часть Купянска полностью освобождена от ВСУ – Минобороны
Подразделения группировки войск "Запад" Вооруженных сил России полностью освободили восточную часть Купянска в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 11.11.2025
2025-11-11T12:44
2025-11-11T12:44
купянск
новости сво
харьковская область
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/11/1142686414_0:240:2972:1912_1920x0_80_0_0_c97b4852a1f0e928cb764742da9a3721.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Подразделения группировки войск "Запад" Вооруженных сил России полностью освободили восточную часть Купянска в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.Купянск – крупный город в Харьковской области, расположенный на берегах реки Оскол в 85 км от Харькова. Примерно в 50 километрах к северо-востоку от города проходит граница с Белгородской областью России. Город является одним из ключевых опорных пунктов обороны ВСУ в восточной части области. Также Купянск – важный автомобильный и железнодорожный транспортно-логистический узел и центр снабжения ВСУКонтроль над Купянском позволит российским войскам усилить позиции в Харьковской области и поставить под угрозу использование ВСУ Чугуева как базы снабжения для Славянско-Краматорской агломерации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
купянск
харьковская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/11/1142686414_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_48d7974a2674b235aadd68453cc44aaf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
купянск, новости сво, харьковская область, вооруженные силы россии, министерство обороны рф
Восточная часть Купянска полностью освобождена от ВСУ – Минобороны

Российские войска полностью освободили от ВСУ восточную часть Купянска – Минобороны

12:44 11.11.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Подразделения группировки войск "Запад" Вооруженных сил России полностью освободили восточную часть Купянска в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.
"В районе населенного пункта Купянск Харьковской области штурмовые отряды 6-й армии продолжали уничтожение окруженной группировки противника. Полностью освобождена восточная часть города", – говорится в сводке ведомства.
Купянск – крупный город в Харьковской области, расположенный на берегах реки Оскол в 85 км от Харькова. Примерно в 50 километрах к северо-востоку от города проходит граница с Белгородской областью России. Город является одним из ключевых опорных пунктов обороны ВСУ в восточной части области. Также Купянск – важный автомобильный и железнодорожный транспортно-логистический узел и центр снабжения ВСУ
Контроль над Купянском позволит российским войскам усилить позиции в Харьковской области и поставить под угрозу использование ВСУ Чугуева как базы снабжения для Славянско-Краматорской агломерации.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КупянскНовости СВОХарьковская областьВооруженные силы РоссииМинистерство обороны РФ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:15Землетрясения на Кубани – есть ли риски для Крыма
12:58Москвич жестоко убил своего маленького внука - приговор суда
12:44Восточная часть Купянска полностью освобождена от ВСУ – Минобороны
12:37Теракт в Пакистане: в результате взрыва погибли минимум 12 человек
12:31Порошенко* инициирует отставку кабмина Украины – кто за этим стоит
12:22Грозы и сильный холодный ветер обрушатся на Крым
12:21Армия России освободила еще один населенный пункт в Запорожской области
12:20Россиянка погибла в страшной аварии с автобусом в Египте
12:10Массовое ДТП произошло на Камышовом шоссе в Севастополе
11:53Основой для СМИ стран СНГ должны быть любовь и созидание – Киселев
11:41В Крыму налоговики вывели из тени 575 бизнесменов
11:28Новый год у моря: россияне выбирают Крым для зимних каникул
11:11Без СВО Черное море стало бы внутренним морем НАТО – сенатор
11:02На Кубани произошли два землетрясения подряд
10:46В жутком ДТП с автобусом и грузовиком в Египте пострадали 27 россиян
10:40На Землю обрушится сильная магнитная буря
10:30Расхититель касс: житель Севастополя вынес выручку из двух закусочных
10:00Удар возмездия: ВС России разбили центр радиоразведки ГУР на Украине
09:55Удары по Украине: в Одесской области после взрывов пылают пожары
09:4512-летний мальчик погиб под колесами машины в Армавире
Лента новостейМолния