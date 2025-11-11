https://crimea.ria.ru/20251111/vostochnaya-chast-kupyanska-polnostyu-osvobozhdena-ot-vsu--minoborony-1150804518.html

Восточная часть Купянска полностью освобождена от ВСУ – Минобороны

Восточная часть Купянска полностью освобождена от ВСУ – Минобороны - РИА Новости Крым, 11.11.2025

Восточная часть Купянска полностью освобождена от ВСУ – Минобороны

Подразделения группировки войск "Запад" Вооруженных сил России полностью освободили восточную часть Купянска в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 11.11.2025

2025-11-11T12:44

2025-11-11T12:44

2025-11-11T12:44

купянск

новости сво

харьковская область

вооруженные силы россии

министерство обороны рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/11/1142686414_0:240:2972:1912_1920x0_80_0_0_c97b4852a1f0e928cb764742da9a3721.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Подразделения группировки войск "Запад" Вооруженных сил России полностью освободили восточную часть Купянска в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.Купянск – крупный город в Харьковской области, расположенный на берегах реки Оскол в 85 км от Харькова. Примерно в 50 километрах к северо-востоку от города проходит граница с Белгородской областью России. Город является одним из ключевых опорных пунктов обороны ВСУ в восточной части области. Также Купянск – важный автомобильный и железнодорожный транспортно-логистический узел и центр снабжения ВСУКонтроль над Купянском позволит российским войскам усилить позиции в Харьковской области и поставить под угрозу использование ВСУ Чугуева как базы снабжения для Славянско-Краматорской агломерации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

купянск

харьковская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

купянск, новости сво, харьковская область, вооруженные силы россии, министерство обороны рф