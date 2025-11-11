https://crimea.ria.ru/20251111/vostochnaya-chast-kupyanska-polnostyu-osvobozhdena-ot-vsu--minoborony-1150804518.html
Восточная часть Купянска полностью освобождена от ВСУ – Минобороны
Восточная часть Купянска полностью освобождена от ВСУ – Минобороны - РИА Новости Крым, 11.11.2025
Восточная часть Купянска полностью освобождена от ВСУ – Минобороны
Подразделения группировки войск "Запад" Вооруженных сил России полностью освободили восточную часть Купянска в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 11.11.2025
2025-11-11T12:44
2025-11-11T12:44
2025-11-11T12:44
купянск
новости сво
харьковская область
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/11/1142686414_0:240:2972:1912_1920x0_80_0_0_c97b4852a1f0e928cb764742da9a3721.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Подразделения группировки войск "Запад" Вооруженных сил России полностью освободили восточную часть Купянска в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.Купянск – крупный город в Харьковской области, расположенный на берегах реки Оскол в 85 км от Харькова. Примерно в 50 километрах к северо-востоку от города проходит граница с Белгородской областью России. Город является одним из ключевых опорных пунктов обороны ВСУ в восточной части области. Также Купянск – важный автомобильный и железнодорожный транспортно-логистический узел и центр снабжения ВСУКонтроль над Купянском позволит российским войскам усилить позиции в Харьковской области и поставить под угрозу использование ВСУ Чугуева как базы снабжения для Славянско-Краматорской агломерации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
купянск
харьковская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/11/1142686414_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_48d7974a2674b235aadd68453cc44aaf.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
купянск, новости сво, харьковская область, вооруженные силы россии, министерство обороны рф
Восточная часть Купянска полностью освобождена от ВСУ – Минобороны
Российские войска полностью освободили от ВСУ восточную часть Купянска – Минобороны
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Подразделения группировки войск "Запад" Вооруженных сил России полностью освободили восточную часть Купянска в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.
"В районе населенного пункта Купянск Харьковской области штурмовые отряды 6-й армии продолжали уничтожение окруженной группировки противника. Полностью освобождена восточная часть города", – говорится в сводке ведомства.
Купянск – крупный город в Харьковской области, расположенный на берегах реки Оскол в 85 км от Харькова. Примерно в 50 километрах к северо-востоку от города проходит граница с Белгородской областью России. Город является одним из ключевых опорных пунктов обороны ВСУ в восточной части области. Также Купянск – важный автомобильный и железнодорожный транспортно-логистический узел и центр снабжения ВСУ
Контроль над Купянском позволит российским войскам усилить позиции в Харьковской области и поставить под угрозу использование ВСУ Чугуева как базы снабжения для Славянско-Краматорской агломерации.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.