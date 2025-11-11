Рейтинг@Mail.ru
Удар возмездия: ВС России разбили центр радиоразведки ГУР на Украине - РИА Новости Крым, 11.11.2025
Удар возмездия: ВС России разбили центр радиоразведки ГУР на Украине
Удар возмездия: ВС России разбили центр радиоразведки ГУР на Украине - РИА Новости Крым, 11.11.2025
Удар возмездия: ВС России разбили центр радиоразведки ГУР на Украине
Воздушно-космические силы России нанесли удары по главному центру радиоэлектронной разведки главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, а также по... РИА Новости Крым, 11.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Воздушно-космические силы России нанесли удары по главному центру радиоэлектронной разведки главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, а также по аэродрому Староконстантинов, где дислоцировались американские истребители F-16. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России.Как отметили в ведомстве, удар нанесен в ответ на провокацию украинских спецслужб с попыткой угона российского истребителя МиГ-31.Во вторник ФСБ России сообщила, что спецслужбы Киева и Лондона сообща планировали организовать угон российского истребителя МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал" с целью проведения масштабной провокации. Сотрудники главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины пытались завербовать российских летчиков – за измену им обещали три миллиона долларов и гражданство одной из западных стран. Киевский режим планировал направить угнанный МиГ-31 с "Кинжалом" в район базы НАТО в румынской Констанце, где он мог стать целью для ПВО.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Удар возмездия: ВС России разбили центр радиоразведки ГУР на Украине

Армия России ударила "Кинжалами" по главному центру радиоразведки ГУР и аэродрому с F-16

10:00 11.11.2025 (обновлено: 10:07 11.11.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Воздушно-космические силы России нанесли удары по главному центру радиоэлектронной разведки главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, а также по аэродрому Староконстантинов, где дислоцировались американские истребители F-16. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России.
"Ударом ВКС России с использованием гиперзвуковых ракет "Кинжал" поражен главный центр радиоэлектронной разведки ГУР минобороны Украины в городе Бровары Киевской области и аэродром Староконстантинов в Хмельницкой области, где дислоцированы пресловутые F-16", - говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, удар нанесен в ответ на провокацию украинских спецслужб с попыткой угона российского истребителя МиГ-31.
Во вторник ФСБ России сообщила, что спецслужбы Киева и Лондона сообща планировали организовать угон российского истребителя МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал" с целью проведения масштабной провокации. Сотрудники главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины пытались завербовать российских летчиков – за измену им обещали три миллиона долларов и гражданство одной из западных стран. Киевский режим планировал направить угнанный МиГ-31 с "Кинжалом" в район базы НАТО в румынской Констанце, где он мог стать целью для ПВО.
