Удар возмездия: ВС России разбили центр радиоразведки ГУР на Украине

Воздушно-космические силы России нанесли удары по главному центру радиоэлектронной разведки главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, а также по... РИА Новости Крым, 11.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Воздушно-космические силы России нанесли удары по главному центру радиоэлектронной разведки главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, а также по аэродрому Староконстантинов, где дислоцировались американские истребители F-16. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России.Как отметили в ведомстве, удар нанесен в ответ на провокацию украинских спецслужб с попыткой угона российского истребителя МиГ-31.Во вторник ФСБ России сообщила, что спецслужбы Киева и Лондона сообща планировали организовать угон российского истребителя МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал" с целью проведения масштабной провокации. Сотрудники главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины пытались завербовать российских летчиков – за измену им обещали три миллиона долларов и гражданство одной из западных стран. Киевский режим планировал направить угнанный МиГ-31 с "Кинжалом" в район базы НАТО в румынской Констанце, где он мог стать целью для ПВО.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия, украина, новости, новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)