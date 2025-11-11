Рейтинг@Mail.ru
Эффект свечения: в Крым привезли выставку Жостовских подносов
На набережной Алушты
Эффект свечения: в Крым привезли выставку Жостовских подносов
Эффект свечения: в Крым привезли выставку Жостовских подносов - РИА Новости Крым, 11.11.2025
Эффект свечения: в Крым привезли выставку Жостовских подносов
Пышные розы, трепетные маки, роскошные пионы – их запечатлели художники. Полотном им послужили металлические подносы. В Симферополе в залах Палаты народных... РИА Новости Крым, 11.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Пышные розы, трепетные маки, роскошные пионы – их запечатлели художники. Полотном им послужили металлические подносы. В Симферополе в залах Палаты народных художественных промыслов и ремесел Республики Крым открылась выставка Жостовского подноса из коллекции мастеров Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи. В этом году у Жостовского подноса как декоративно-прикладного искусства юбилей, ему исполняется 200 лет, это один из самых известных в мире промыслов росписи по металлу.В Симферополь после ПарижаРусские Жостовские подносы знает весь мир. Раньше в каждой квартире был подобный – яркий, нарядный, полный реализма, поистине народный. В честь праздничного года основания промысла подносы института побывали на выставке в Париже, несколько дней назад аналогичный показ открылся в Москве. И вот – Симферополь."Мы представляем студенческие работы за большой промежуток времени. Федоскинский институт был образован в 1940 году. То есть все художники, которые когда-то работали на фабрике и сейчас работают - это все выпускники нашего учебного заведения. В коллекции, которая приехала в Симферополь, есть несколько подносов заслуженных художников, которые сейчас на базе нашего университета получают высшее образование. У посетителей есть возможность увидеть не только старые работы, но и современные", - на открытии выставки рассказал директор Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи Русского университета традиционных художественных промыслов Михаил Салтанов.До 15 декабря в Симферополе можно будет увидеть не простые штампованные изделия, а произведения искусства разных лет. За каждым вырисованным беличьей кисточкой бутоном – минимум семь лет учебы. Бывает, один поднос создается по три месяца! Все потому, что произведение многослойно: для эффекта свечения используются не только несколько слоев нанесенной масляной краски, но и перламутр и поталь – тончайшие листы металлической фольги, дающие эффект света, исходящие от фруктов и цветов. А еще при росписи Жостовких подносов художник не делает рисунка – пишет сразу красками, в этом особая сложность – у мастера нет права на ошибку.Новый виток народных промысловЭто уже не первый визит художников народных промыслов Подмосковья в Крым. Весной они открывали выставку Богородицкой деревянной игрушки. Помимо подносов Федоскинский институт также привез образцы Федоскинской лаковой миниатюры и Ростовской финифти. Художников всех этих народных промыслов учат в Федоскино, а всего в Русском университете традиционных художественных промыслов преподают более 20 видов народных промыслов - кружево, вышивку, ювелирное и косторезное искусство, резьбу по дереву и другие. Учатся в институте и студенты из Крыма, рассказывает директор.Их коллеги-дизайнеры, студенты уже крымских вузов с удивлением разглядывают тонкие линии росписи и ждут мастер-класса, который для них тут же проводит Михаил Салтанов.Один Жостовский поднос работы мастера может стоить и сто тысяч рублей – это нормальная цена, уверен директор, ведь речь идет не о ремесленничестве, а о раритетах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Исконно русское: в чем секрет популярности народных промыслов?""Лепота-2025" в Крыму: на полуостров приехали ремесленники со всей РоссииЗолотая нить судьбы: вышивальщица из Крыма освоила уникальную технику
искусство , подмосковье, крым, симферополь, палата народных художественных промыслов и ремесел республики крым
Эффект свечения: в Крым привезли выставку Жостовских подносов

Выставка уникальных Жостовских подносов будет работать в Симферополе до декабря

19:17 11.11.2025
 
Жостовский поднос
Жостовский поднос - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Пышные розы, трепетные маки, роскошные пионы – их запечатлели художники. Полотном им послужили металлические подносы. В Симферополе в залах Палаты народных художественных промыслов и ремесел Республики Крым открылась выставка Жостовского подноса из коллекции мастеров Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи. В этом году у Жостовского подноса как декоративно-прикладного искусства юбилей, ему исполняется 200 лет, это один из самых известных в мире промыслов росписи по металлу.

В Симферополь после Парижа

Русские Жостовские подносы знает весь мир. Раньше в каждой квартире был подобный – яркий, нарядный, полный реализма, поистине народный. В честь праздничного года основания промысла подносы института побывали на выставке в Париже, несколько дней назад аналогичный показ открылся в Москве. И вот – Симферополь.
Выставка традиционного русского искусства открылась в Симферополе

Русское народное творчество
Выставка традиционного русского искусства открылась в Симферополе

Такой поднос мы все помним из детства

Русское чаепитие
Такой поднос мы все помним из детства

Цветы - основной мотив Жостовской росписи по металлу

Жостовский поднос
Цветы - основной мотив Жостовской росписи по металлу

Но часто встречаются фрукты, а в этом случае - овощи

Жостовский поднос
Но часто встречаются фрукты, а в этом случае - овощи

Пейзаж в Жостовской росписи - редкая история, но и она имеет место быть

Жостовский поднос
Пейзаж в Жостовской росписи - редкая история, но и она имеет место быть

Директор Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи Русского университета традиционных художественных промыслов Михаил Салтанов

Жостовский поднос
Директор Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи Русского университета традиционных художественных промыслов Михаил Салтанов

В Крым выставку институт также привез высокие образцы Ростовской финифти...

Изделие в технике Ростовская финифть
В Крым выставку институт также привез высокие образцы Ростовской финифти...

... и Федоскинской лаковой миниатюрной живописи

Жостовский поднос
... и Федоскинской лаковой миниатюрной живописи

Молодежь инетересутеся традиционным русским искусством

Жостовский поднос
Молодежь инетересутеся традиционным русским искусством

Этапы нанесения краски на лист металла. Каждый этап завершается слоем лака

Жостовский поднос
Этапы нанесения краски на лист металла. Каждый этап завершается слоем лака

Михаил Салтанов дает мастер-класс по Жостовской росписи для крымчан

Жостовский поднос
Михаил Салтанов дает мастер-класс по Жостовской росписи для крымчан

"Мы представляем студенческие работы за большой промежуток времени. Федоскинский институт был образован в 1940 году. То есть все художники, которые когда-то работали на фабрике и сейчас работают - это все выпускники нашего учебного заведения. В коллекции, которая приехала в Симферополь, есть несколько подносов заслуженных художников, которые сейчас на базе нашего университета получают высшее образование. У посетителей есть возможность увидеть не только старые работы, но и современные", - на открытии выставки рассказал директор Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи Русского университета традиционных художественных промыслов Михаил Салтанов.
До 15 декабря в Симферополе можно будет увидеть не простые штампованные изделия, а произведения искусства разных лет. За каждым вырисованным беличьей кисточкой бутоном – минимум семь лет учебы. Бывает, один поднос создается по три месяца! Все потому, что произведение многослойно: для эффекта свечения используются не только несколько слоев нанесенной масляной краски, но и перламутр и поталь – тончайшие листы металлической фольги, дающие эффект света, исходящие от фруктов и цветов. А еще при росписи Жостовких подносов художник не делает рисунка – пишет сразу красками, в этом особая сложность – у мастера нет права на ошибку.

Новый виток народных промыслов

Это уже не первый визит художников народных промыслов Подмосковья в Крым. Весной они открывали выставку Богородицкой деревянной игрушки. Помимо подносов Федоскинский институт также привез образцы Федоскинской лаковой миниатюры и Ростовской финифти. Художников всех этих народных промыслов учат в Федоскино, а всего в Русском университете традиционных художественных промыслов преподают более 20 видов народных промыслов - кружево, вышивку, ювелирное и косторезное искусство, резьбу по дереву и другие. Учатся в институте и студенты из Крыма, рассказывает директор.
Их коллеги-дизайнеры, студенты уже крымских вузов с удивлением разглядывают тонкие линии росписи и ждут мастер-класса, который для них тут же проводит Михаил Салтанов.
"Сейчас новый виток в развитии народных промыслов. У нас отремонтированы фабрики, мастерские, молодежь начинает возвращаться на фабрику. За последние 3-4 года на Федоскинскую фабрику пришло 18 молодых специалистов", - говорит он.
Один Жостовский поднос работы мастера может стоить и сто тысяч рублей – это нормальная цена, уверен директор, ведь речь идет не о ремесленничестве, а о раритетах.
