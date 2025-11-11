Эффект свечения: в Крым привезли выставку Жостовских подносов

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Пышные розы, трепетные маки, роскошные пионы – их запечатлели художники. Полотном им послужили металлические подносы. В Симферополе в залах Палаты народных художественных промыслов и ремесел Республики Крым открылась выставка Жостовского подноса из коллекции мастеров Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи. В этом году у Жостовского подноса как декоративно-прикладного искусства юбилей, ему исполняется 200 лет, это один из самых известных в мире промыслов росписи по металлу.В Симферополь после ПарижаРусские Жостовские подносы знает весь мир. Раньше в каждой квартире был подобный – яркий, нарядный, полный реализма, поистине народный. В честь праздничного года основания промысла подносы института побывали на выставке в Париже, несколько дней назад аналогичный показ открылся в Москве. И вот – Симферополь."Мы представляем студенческие работы за большой промежуток времени. Федоскинский институт был образован в 1940 году. То есть все художники, которые когда-то работали на фабрике и сейчас работают - это все выпускники нашего учебного заведения. В коллекции, которая приехала в Симферополь, есть несколько подносов заслуженных художников, которые сейчас на базе нашего университета получают высшее образование. У посетителей есть возможность увидеть не только старые работы, но и современные", - на открытии выставки рассказал директор Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи Русского университета традиционных художественных промыслов Михаил Салтанов.До 15 декабря в Симферополе можно будет увидеть не простые штампованные изделия, а произведения искусства разных лет. За каждым вырисованным беличьей кисточкой бутоном – минимум семь лет учебы. Бывает, один поднос создается по три месяца! Все потому, что произведение многослойно: для эффекта свечения используются не только несколько слоев нанесенной масляной краски, но и перламутр и поталь – тончайшие листы металлической фольги, дающие эффект света, исходящие от фруктов и цветов. А еще при росписи Жостовких подносов художник не делает рисунка – пишет сразу красками, в этом особая сложность – у мастера нет права на ошибку.Новый виток народных промысловЭто уже не первый визит художников народных промыслов Подмосковья в Крым. Весной они открывали выставку Богородицкой деревянной игрушки. Помимо подносов Федоскинский институт также привез образцы Федоскинской лаковой миниатюры и Ростовской финифти. Художников всех этих народных промыслов учат в Федоскино, а всего в Русском университете традиционных художественных промыслов преподают более 20 видов народных промыслов - кружево, вышивку, ювелирное и косторезное искусство, резьбу по дереву и другие. Учатся в институте и студенты из Крыма, рассказывает директор.Их коллеги-дизайнеры, студенты уже крымских вузов с удивлением разглядывают тонкие линии росписи и ждут мастер-класса, который для них тут же проводит Михаил Салтанов.Один Жостовский поднос работы мастера может стоить и сто тысяч рублей – это нормальная цена, уверен директор, ведь речь идет не о ремесленничестве, а о раритетах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Исконно русское: в чем секрет популярности народных промыслов?""Лепота-2025" в Крыму: на полуостров приехали ремесленники со всей РоссииЗолотая нить судьбы: вышивальщица из Крыма освоила уникальную технику
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Пышные розы, трепетные маки, роскошные пионы – их запечатлели художники. Полотном им послужили металлические подносы. В Симферополе в залах Палаты народных художественных промыслов и ремесел Республики Крым открылась выставка Жостовского подноса из коллекции мастеров Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи. В этом году у Жостовского подноса как декоративно-прикладного искусства юбилей, ему исполняется 200 лет, это один из самых известных в мире промыслов росписи по металлу.
В Симферополь после Парижа
Русские Жостовские подносы знает весь мир. Раньше в каждой квартире был подобный – яркий, нарядный, полный реализма, поистине народный. В честь праздничного года основания промысла подносы института побывали на выставке в Париже, несколько дней назад аналогичный показ открылся в Москве. И вот – Симферополь.
"Мы представляем студенческие работы за большой промежуток времени. Федоскинский институт был образован в 1940 году. То есть все художники, которые когда-то работали на фабрике и сейчас работают - это все выпускники нашего учебного заведения. В коллекции, которая приехала в Симферополь, есть несколько подносов заслуженных художников, которые сейчас на базе нашего университета получают высшее образование. У посетителей есть возможность увидеть не только старые работы, но и современные", - на открытии выставки рассказал директор Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи Русского университета традиционных художественных промыслов Михаил Салтанов.
До 15 декабря в Симферополе можно будет увидеть не простые штампованные изделия, а произведения искусства разных лет. За каждым вырисованным беличьей кисточкой бутоном – минимум семь лет учебы. Бывает, один поднос создается по три месяца! Все потому, что произведение многослойно: для эффекта свечения используются не только несколько слоев нанесенной масляной краски, но и перламутр и поталь – тончайшие листы металлической фольги, дающие эффект света, исходящие от фруктов и цветов. А еще при росписи Жостовких подносов художник не делает рисунка – пишет сразу красками, в этом особая сложность – у мастера нет права на ошибку.
Новый виток народных промыслов
Это уже не первый визит художников народных промыслов Подмосковья в Крым. Весной они открывали выставку Богородицкой деревянной игрушки. Помимо подносов Федоскинский институт также привез образцы Федоскинской лаковой миниатюры и Ростовской финифти. Художников всех этих народных промыслов учат в Федоскино, а всего в Русском университете традиционных художественных промыслов преподают более 20 видов народных промыслов - кружево, вышивку, ювелирное и косторезное искусство, резьбу по дереву и другие. Учатся в институте и студенты из Крыма, рассказывает директор.
Их коллеги-дизайнеры, студенты уже крымских вузов с удивлением разглядывают тонкие линии росписи и ждут мастер-класса, который для них тут же проводит Михаил Салтанов.
"Сейчас новый виток в развитии народных промыслов. У нас отремонтированы фабрики, мастерские, молодежь начинает возвращаться на фабрику. За последние 3-4 года на Федоскинскую фабрику пришло 18 молодых специалистов", - говорит он.
Один Жостовский поднос работы мастера может стоить и сто тысяч рублей – это нормальная цена, уверен директор, ведь речь идет не о ремесленничестве, а о раритетах.
