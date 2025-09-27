https://crimea.ria.ru/20250927/lepota-2025-v-krymu-na-poluostrov-priekhali-remeslenniki-so-vsey-rossii-1149783400.html

"Лепота-2025" в Крыму: на полуостров приехали ремесленники со всей России

"Лепота-2025" в Крыму: на полуостров приехали ремесленники со всей России - РИА Новости Крым, 27.09.2025

"Лепота-2025" в Крыму: на полуостров приехали ремесленники со всей России

Пятый юбилейный фестиваль ремесел "Лепота-2025" открылся в поселке Николаевка Симферопольского района в честь Всемирного Дня туризма, сообщил в субботу министр... РИА Новости Крым, 27.09.2025

2025-09-27T15:48

2025-09-27T15:48

2025-09-27T15:53

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Пятый юбилейный фестиваль ремесел "Лепота-2025" открылся в поселке Николаевка Симферопольского района в честь Всемирного Дня туризма, сообщил в субботу министр курортов и туризма республики Крым Сергей Ганзий.Для участия в фестивале в Крым прибыли мастера со всей страны – от Архангельска до Сочи, а также гостья из Сербии. Посетителей ждет выставка-ярмарка авторских изделий, концерты и показ фильма. Вход на мероприятие бесплатный. Также каждый желающий сможет принять участие в благотворительном сборе средств для крымского детского хосписа."Креативный туризм становится все более востребованным, как у самих мастеров, так и у путешественников. Они выбирают отдых на более длительный период и совмещают отдых с обучением или ознакомлением с ремеслами в выбранных локациях", – отметил министр.Для Крыма, где тесно переплетаются многие культуры, традиционным является кожевенное ремесло, вышивка, в том числе и золотом, гончарное искусство, рассказала ранее президент Ассоциации "Палата народных художественных промыслов и ремесел Крыма" Наталья Гордецкая. По ее словам, перед крымскими ремесленниками поставлена задача создать уникальный крымский сувенир, чтобы местная продукция была узнаваемой. В этом опросе Палата народных художественных промыслов и ремесел Крыма тесно взаимодействует с Министерством курортов и туризма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Карне и щеточка для усов: как выглядели сувениры 150 лет назад250 детей Большой Ялты примет школа ремесел при храме Архангела МихаилаРемесленники Крыма выходят на всероссийский уровень

