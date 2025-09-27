Рейтинг@Mail.ru
"Лепота-2025" в Крыму: на полуостров приехали ремесленники со всей России - РИА Новости Крым, 27.09.2025
"Лепота-2025" в Крыму: на полуостров приехали ремесленники со всей России
"Лепота-2025" в Крыму: на полуостров приехали ремесленники со всей России - РИА Новости Крым, 27.09.2025
"Лепота-2025" в Крыму: на полуостров приехали ремесленники со всей России
Пятый юбилейный фестиваль ремесел "Лепота-2025" открылся в поселке Николаевка Симферопольского района в честь Всемирного Дня туризма, сообщил в субботу министр... РИА Новости Крым, 27.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Пятый юбилейный фестиваль ремесел "Лепота-2025" открылся в поселке Николаевка Симферопольского района в честь Всемирного Дня туризма, сообщил в субботу министр курортов и туризма республики Крым Сергей Ганзий.Для участия в фестивале в Крым прибыли мастера со всей страны – от Архангельска до Сочи, а также гостья из Сербии. Посетителей ждет выставка-ярмарка авторских изделий, концерты и показ фильма. Вход на мероприятие бесплатный. Также каждый желающий сможет принять участие в благотворительном сборе средств для крымского детского хосписа."Креативный туризм становится все более востребованным, как у самих мастеров, так и у путешественников. Они выбирают отдых на более длительный период и совмещают отдых с обучением или ознакомлением с ремеслами в выбранных локациях", – отметил министр.Для Крыма, где тесно переплетаются многие культуры, традиционным является кожевенное ремесло, вышивка, в том числе и золотом, гончарное искусство, рассказала ранее президент Ассоциации "Палата народных художественных промыслов и ремесел Крыма" Наталья Гордецкая. По ее словам, перед крымскими ремесленниками поставлена задача создать уникальный крымский сувенир, чтобы местная продукция была узнаваемой. В этом опросе Палата народных художественных промыслов и ремесел Крыма тесно взаимодействует с Министерством курортов и туризма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Карне и щеточка для усов: как выглядели сувениры 150 лет назад250 детей Большой Ялты примет школа ремесел при храме Архангела МихаилаРемесленники Крыма выходят на всероссийский уровень
крым, новости крыма, николаевка, симферопольский район, минтуризма крыма, сергей ганзий, туризм в крыму, видео
"Лепота-2025" в Крыму: на полуостров приехали ремесленники со всей России

В Крыму открылся пятый юбилейный фестиваль ремесел "Лепота-2025"

15:48 27.09.2025 (обновлено: 15:53 27.09.2025)
 
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Пятый юбилейный фестиваль ремесел "Лепота-2025" открылся в поселке Николаевка Симферопольского района в честь Всемирного Дня туризма, сообщил в субботу министр курортов и туризма республики Крым Сергей Ганзий.
"Сегодня мы открываем пятый фестиваль ремесел и конкурс керамистов, который собрал мастеров с 23 регионов Российской Федерации – всего 40 участников-керамистов, а также более 100 мастеров народно-художественных промыслов и ремесел Республики Крым. Мы всех приветствуем на территории нашей республики", – сказал министр на площадке фестиваля.
Для участия в фестивале в Крым прибыли мастера со всей страны – от Архангельска до Сочи, а также гостья из Сербии. Посетителей ждет выставка-ярмарка авторских изделий, концерты и показ фильма. Вход на мероприятие бесплатный. Также каждый желающий сможет принять участие в благотворительном сборе средств для крымского детского хосписа.
"Креативный туризм становится все более востребованным, как у самих мастеров, так и у путешественников. Они выбирают отдых на более длительный период и совмещают отдых с обучением или ознакомлением с ремеслами в выбранных локациях", – отметил министр.
Для Крыма, где тесно переплетаются многие культуры, традиционным является кожевенное ремесло, вышивка, в том числе и золотом, гончарное искусство, рассказала ранее президент Ассоциации "Палата народных художественных промыслов и ремесел Крыма" Наталья Гордецкая. По ее словам, перед крымскими ремесленниками поставлена задача создать уникальный крымский сувенир, чтобы местная продукция была узнаваемой. В этом опросе Палата народных художественных промыслов и ремесел Крыма тесно взаимодействует с Министерством курортов и туризма.
