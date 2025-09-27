"Лепота-2025" в Крыму: на полуостров приехали ремесленники со всей России
15:48 27.09.2025 (обновлено: 15:53 27.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Пятый юбилейный фестиваль ремесел "Лепота-2025" открылся в поселке Николаевка Симферопольского района в честь Всемирного Дня туризма, сообщил в субботу министр курортов и туризма республики Крым Сергей Ганзий.
"Сегодня мы открываем пятый фестиваль ремесел и конкурс керамистов, который собрал мастеров с 23 регионов Российской Федерации – всего 40 участников-керамистов, а также более 100 мастеров народно-художественных промыслов и ремесел Республики Крым. Мы всех приветствуем на территории нашей республики", – сказал министр на площадке фестиваля.
Для участия в фестивале в Крым прибыли мастера со всей страны – от Архангельска до Сочи, а также гостья из Сербии. Посетителей ждет выставка-ярмарка авторских изделий, концерты и показ фильма. Вход на мероприятие бесплатный. Также каждый желающий сможет принять участие в благотворительном сборе средств для крымского детского хосписа.
"Креативный туризм становится все более востребованным, как у самих мастеров, так и у путешественников. Они выбирают отдых на более длительный период и совмещают отдых с обучением или ознакомлением с ремеслами в выбранных локациях", – отметил министр.
Для Крыма, где тесно переплетаются многие культуры, традиционным является кожевенное ремесло, вышивка, в том числе и золотом, гончарное искусство, рассказала ранее президент Ассоциации "Палата народных художественных промыслов и ремесел Крыма" Наталья Гордецкая. По ее словам, перед крымскими ремесленниками поставлена задача создать уникальный крымский сувенир, чтобы местная продукция была узнаваемой. В этом опросе Палата народных художественных промыслов и ремесел Крыма тесно взаимодействует с Министерством курортов и туризма.
