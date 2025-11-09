https://crimea.ria.ru/20251109/sk-rf-proveryaet-intsident-s-narusheniem-prav-zhenschiny-invalida-v-sevastopole-1150763369.html

СК РФ проверяет инцидент с нарушением прав женщины-инвалида в Севастополе

2025-11-09T13:42

ск рф (следственный комитет российской федерации)

гсу ск россии по крыму и севастополю

крым

севастополь

новости севастополя

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета России запросил доклад в связи с обращением женщины-инвалида из Севастополя."В социальной сети размещено видеообращение жительницы города Севастополя к председателю СК России А.И. Бастрыкину. Женщина сообщает, что она является инвалидом, и ее не обеспечивают надлежащим специальным оборудованием для жизнедеятельности. Кроме того, отмечаются нарушения прав женщины на качественное социальное и медицинское обслуживание", - говорится в сообщении информационного центра СК России.По факту в следственном управлении СК России по Республике Крым и городу Севастополю организована процессуальная проверка, добавили в ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:С какими проблемами обращаются к омбудсмену жители Херсонской области В Симферополе женщина-инвалид сломала ногу на разбитой дороге - СК РФ

