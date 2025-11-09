Рейтинг@Mail.ru
СК РФ проверяет инцидент с нарушением прав женщины-инвалида в Севастополе
СК РФ проверяет инцидент с нарушением прав женщины-инвалида в Севастополе
СК РФ проверяет инцидент с нарушением прав женщины-инвалида в Севастополе - РИА Новости Крым, 09.11.2025
СК РФ проверяет инцидент с нарушением прав женщины-инвалида в Севастополе
Председатель Следственного комитета России запросил доклад в связи с обращением женщины-инвалида из Севастополя.
2025-11-09T13:42
2025-11-09T13:42
ск рф (следственный комитет российской федерации)
гсу ск россии по крыму и севастополю
крым
севастополь
новости севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета России запросил доклад в связи с обращением женщины-инвалида из Севастополя."В социальной сети размещено видеообращение жительницы города Севастополя к председателю СК России А.И. Бастрыкину. Женщина сообщает, что она является инвалидом, и ее не обеспечивают надлежащим специальным оборудованием для жизнедеятельности. Кроме того, отмечаются нарушения прав женщины на качественное социальное и медицинское обслуживание", - говорится в сообщении информационного центра СК России.По факту в следственном управлении СК России по Республике Крым и городу Севастополю организована процессуальная проверка, добавили в ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:С какими проблемами обращаются к омбудсмену жители Херсонской области В Симферополе женщина-инвалид сломала ногу на разбитой дороге - СК РФ
крым
севастополь
ск рф (следственный комитет российской федерации), гсу ск россии по крыму и севастополю, крым, севастополь, новости севастополя
СК РФ проверяет инцидент с нарушением прав женщины-инвалида в Севастополе

13:42 09.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета России запросил доклад в связи с обращением женщины-инвалида из Севастополя.
"В социальной сети размещено видеообращение жительницы города Севастополя к председателю СК России А.И. Бастрыкину. Женщина сообщает, что она является инвалидом, и ее не обеспечивают надлежащим специальным оборудованием для жизнедеятельности. Кроме того, отмечаются нарушения прав женщины на качественное социальное и медицинское обслуживание", - говорится в сообщении информационного центра СК России.
По факту в следственном управлении СК России по Республике Крым и городу Севастополю организована процессуальная проверка, добавили в ведомстве.
Читайте также на РИА Новости Крым:
С какими проблемами обращаются к омбудсмену жители Херсонской области
В Симферополе женщина-инвалид сломала ногу на разбитой дороге - СК РФ
16 октября, 11:23
Течет потолок и нет отопления: в Крыму СК проверяет больницу из-за жалоб
 
