СК РФ проверяет инцидент с нарушением прав женщины-инвалида в Севастополе
Председатель Следственного комитета России запросил доклад в связи с обращением женщины-инвалида из Севастополя. РИА Новости Крым, 09.11.2025
2025-11-09T13:42
2025-11-09T13:42
2025-11-09T13:42
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета России запросил доклад в связи с обращением женщины-инвалида из Севастополя."В социальной сети размещено видеообращение жительницы города Севастополя к председателю СК России А.И. Бастрыкину. Женщина сообщает, что она является инвалидом, и ее не обеспечивают надлежащим специальным оборудованием для жизнедеятельности. Кроме того, отмечаются нарушения прав женщины на качественное социальное и медицинское обслуживание", - говорится в сообщении информационного центра СК России.По факту в следственном управлении СК России по Республике Крым и городу Севастополю организована процессуальная проверка, добавили в ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:С какими проблемами обращаются к омбудсмену жители Херсонской области В Симферополе женщина-инвалид сломала ногу на разбитой дороге - СК РФ
