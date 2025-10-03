https://crimea.ria.ru/20251003/s-kakimi-problemami-obraschayutsya-k-ombudsmenu-zhiteli-khersonskoy-oblasti-1149939903.html

С какими проблемами обращаются к омбудсмену жители Херсонской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Уполномоченный по правам человека в Херсонской области Сергей Георгиев с коллегами провели прием граждан в регионе. Об этом российский омбудсмен Татьяна Москалькова написала в своем Telegram-канале.По ее словам, работа проводится адресно, к решению вопросов по каждому конкретному обращению привлекаются компетентные органы."Вместе с фондом "Добровольцы Донбасса" мои сотрудники доставили гуманитарную помощь в Херсонскую область: спецодежду для медиков, средства ухода за ранеными и инвалидами и детские игрушки", - отметила она.Ранее омбудсмен Херсонской области Сергей Георгиев высказал мнение, что жители Херсонской области поверили в Россию, почувствовав заботу о себе не на словах, а на деле. Также он уверен, что первоочередная задача органов власти Херсонской области после террористических атак ВСУ на мирное население - оказать пострадавшим полноценную медицинскую помощь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чтобы остаться: украинцы переезжают жить в КрымМинуты в ожидании услуг: как работает МФЦ в Херсонской областиУкраина безразлична к своим людям – с чем столкнулись жители Херсонщины

