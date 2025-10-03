Рейтинг@Mail.ru
С какими проблемами обращаются к омбудсмену жители Херсонской области - РИА Новости Крым, 03.10.2025
С какими проблемами обращаются к омбудсмену жители Херсонской области
С какими проблемами обращаются к омбудсмену жители Херсонской области - РИА Новости Крым, 03.10.2025
С какими проблемами обращаются к омбудсмену жители Херсонской области
Уполномоченный по правам человека в Херсонской области Сергей Георгиев с коллегами провели прием граждан в регионе. Об этом российский омбудсмен Татьяна... РИА Новости Крым, 03.10.2025
2025-10-03T14:07
2025-10-03T14:07
сергей георгиев
херсонская область
новости
татьяна москалькова
россия
новые регионы россии
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/03/1149939569_0:29:1280:749_1920x0_80_0_0_c9c9812a25a6a9282d6cfac39e790dca.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Уполномоченный по правам человека в Херсонской области Сергей Георгиев с коллегами провели прием граждан в регионе. Об этом российский омбудсмен Татьяна Москалькова написала в своем Telegram-канале.По ее словам, работа проводится адресно, к решению вопросов по каждому конкретному обращению привлекаются компетентные органы."Вместе с фондом "Добровольцы Донбасса" мои сотрудники доставили гуманитарную помощь в Херсонскую область: спецодежду для медиков, средства ухода за ранеными и инвалидами и детские игрушки", - отметила она.Ранее омбудсмен Херсонской области Сергей Георгиев высказал мнение, что жители Херсонской области поверили в Россию, почувствовав заботу о себе не на словах, а на деле. Также он уверен, что первоочередная задача органов власти Херсонской области после террористических атак ВСУ на мирное население - оказать пострадавшим полноценную медицинскую помощь.
херсонская область
россия
новые регионы россии
сергей георгиев, херсонская область, новости, татьяна москалькова, россия, новые регионы россии
С какими проблемами обращаются к омбудсмену жители Херсонской области

Сотрудники омбудсмена Москальковой провели прием в Херсонской области

14:07 03.10.2025
 
© ТГ-канал Татьяны МоскальковойОмбудсмен Херсонской области Сергей Георгиев
Омбудсмен Херсонской области Сергей Георгиев
© ТГ-канал Татьяны Москальковой
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Уполномоченный по правам человека в Херсонской области Сергей Георгиев с коллегами провели прием граждан в регионе. Об этом российский омбудсмен Татьяна Москалькова написала в своем Telegram-канале.
"В Каховском муниципальном округе совместно с уполномоченным по правам человека в Херсонской области Сергеем Георгиевым провели личный прием граждан. Людей волновали вопросы водоснабжения, автобусного сообщения, ремонт дорог, доступность медпомощи, работа школ и детсадов", - написала Москалькова.
По ее словам, работа проводится адресно, к решению вопросов по каждому конкретному обращению привлекаются компетентные органы.
"Вместе с фондом "Добровольцы Донбасса" мои сотрудники доставили гуманитарную помощь в Херсонскую область: спецодежду для медиков, средства ухода за ранеными и инвалидами и детские игрушки", - отметила она.
Ранее омбудсмен Херсонской области Сергей Георгиев высказал мнение, что жители Херсонской области поверили в Россию, почувствовав заботу о себе не на словах, а на деле. Также он уверен, что первоочередная задача органов власти Херсонской области после террористических атак ВСУ на мирное население - оказать пострадавшим полноценную медицинскую помощь.
Лента новостейМолния