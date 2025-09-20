Рейтинг@Mail.ru
В Симферополе женщина-инвалид сломала ногу на разбитой дороге - СК РФ - РИА Новости Крым, 20.09.2025
В Симферополе женщина-инвалид сломала ногу на разбитой дороге - СК РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Информацией о том, что на одной из улиц в крымской столице женщина-инвалид сломала ногу из-за разбитой наклонной дороги, заинтересовался центральный аппарат Следкома России, глава ведомства Александр Бастрыкин затребовал доклад из регионального управления о проведении проверки, сообщают в ведомстве.Ранее в соцсетях симферопольцы пожаловались на дорогу, которая уже долго находится в аварийном состоянии. Кроме того, дорога находится под сильным углом наклона, из-за чего проезд затруднен, и ходить пешком по ней опасно.В сентябре женщина-инвалид, спускаясь по дороге упала и сломала ногу. При этом бригада скорой помощи не смогла прибыть к месту происшествия, местные жители самостоятельно перенесли пострадавшую к спецтранспорту, говорится в сообщении.Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю главного следственного управления Следкома России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Терентьеву доложить о промежуточных результатах начатой процессуальной проверки и принятом по итогам решении, подытожили в ведомстве.Ранее мать ребенка-инвалида из Крыма пожаловалась в Следком РФ на медицинское обеспечение в регионе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мягкий приговор экс-члену ОП Крыма – Бастрыкин требует отчетВ Евпатории сироте пять лет не дают жильеОбрушаются потолки в доме: Бастрыкин затребовал доклад из Севастополя
11:36 20.09.2025
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Следственного комитета РФ в Москве.
Здание Следственного комитета РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Информацией о том, что на одной из улиц в крымской столице женщина-инвалид сломала ногу из-за разбитой наклонной дороги, заинтересовался центральный аппарат Следкома России, глава ведомства Александр Бастрыкин затребовал доклад из регионального управления о проведении проверки, сообщают в ведомстве.
Ранее в соцсетях симферопольцы пожаловались на дорогу, которая уже долго находится в аварийном состоянии. Кроме того, дорога находится под сильным углом наклона, из-за чего проезд затруднен, и ходить пешком по ней опасно.
В сентябре женщина-инвалид, спускаясь по дороге упала и сломала ногу. При этом бригада скорой помощи не смогла прибыть к месту происшествия, местные жители самостоятельно перенесли пострадавшую к спецтранспорту, говорится в сообщении.

"Обращения граждан, в числе которых семьи с малолетними детьми, в уполномоченные органы результатов не принесли, мер к разрешению ситуации не принимается", - отметили в пресс-службе информационного центра СК России.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю главного следственного управления Следкома России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Терентьеву доложить о промежуточных результатах начатой процессуальной проверки и принятом по итогам решении, подытожили в ведомстве.
Ранее мать ребенка-инвалида из Крыма пожаловалась в Следком РФ на медицинское обеспечение в регионе.
