https://crimea.ria.ru/20250920/v-simferopole-zhenschina-invalid-slomala-nogu-na-razbitoy-doroge---sk-rf-1149578180.html
В Симферополе женщина-инвалид сломала ногу на разбитой дороге - СК РФ
В Симферополе женщина-инвалид сломала ногу на разбитой дороге - СК РФ - РИА Новости Крым, 20.09.2025
В Симферополе женщина-инвалид сломала ногу на разбитой дороге - СК РФ
Информацией о том, что на одной из улиц в крымской столице женщина-инвалид сломала ногу из-за разбитой наклонной дороги, заинтересовался центральный аппарат... РИА Новости Крым, 20.09.2025
2025-09-20T11:36
2025-09-20T11:36
2025-09-20T11:36
ск рф по республике крым и городу севастополю
александр бастрыкин
крым
симферополь
новости крыма
происшествия
владимир терентьев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/15/1122442155_0:104:3269:1943_1920x0_80_0_0_7151ea2fdc9bdb6c930b253d9b3535f4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Информацией о том, что на одной из улиц в крымской столице женщина-инвалид сломала ногу из-за разбитой наклонной дороги, заинтересовался центральный аппарат Следкома России, глава ведомства Александр Бастрыкин затребовал доклад из регионального управления о проведении проверки, сообщают в ведомстве.Ранее в соцсетях симферопольцы пожаловались на дорогу, которая уже долго находится в аварийном состоянии. Кроме того, дорога находится под сильным углом наклона, из-за чего проезд затруднен, и ходить пешком по ней опасно.В сентябре женщина-инвалид, спускаясь по дороге упала и сломала ногу. При этом бригада скорой помощи не смогла прибыть к месту происшествия, местные жители самостоятельно перенесли пострадавшую к спецтранспорту, говорится в сообщении.Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю главного следственного управления Следкома России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Терентьеву доложить о промежуточных результатах начатой процессуальной проверки и принятом по итогам решении, подытожили в ведомстве.Ранее мать ребенка-инвалида из Крыма пожаловалась в Следком РФ на медицинское обеспечение в регионе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мягкий приговор экс-члену ОП Крыма – Бастрыкин требует отчетВ Евпатории сироте пять лет не дают жильеОбрушаются потолки в доме: Бастрыкин затребовал доклад из Севастополя
крым
симферополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/15/1122442155_270:0:3001:2048_1920x0_80_0_0_aee31aa1d40795ff6c740f5c108a6cde.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ск рф по республике крым и городу севастополю, александр бастрыкин, крым, симферополь, новости крыма, происшествия, владимир терентьев
В Симферополе женщина-инвалид сломала ногу на разбитой дороге - СК РФ
В Симферополе женщина-инвалид сломала ногу на разбитой дороге - СК РФ затребовал доклад
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Информацией о том, что на одной из улиц в крымской столице женщина-инвалид сломала ногу из-за разбитой наклонной дороги, заинтересовался центральный аппарат Следкома России, глава ведомства Александр Бастрыкин затребовал доклад из регионального управления о проведении проверки, сообщают в ведомстве.
Ранее в соцсетях симферопольцы пожаловались на дорогу, которая уже долго находится в аварийном состоянии. Кроме того, дорога находится под сильным углом наклона, из-за чего проезд затруднен, и ходить пешком по ней опасно.
В сентябре женщина-инвалид, спускаясь по дороге упала и сломала ногу. При этом бригада скорой помощи не смогла прибыть к месту происшествия, местные жители самостоятельно перенесли пострадавшую к спецтранспорту, говорится в сообщении.
"Обращения граждан, в числе которых семьи с малолетними детьми, в уполномоченные органы результатов не принесли, мер к разрешению ситуации не принимается", - отметили в пресс-службе информационного центра СК России.
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю главного следственного управления Следкома России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Терентьеву доложить о промежуточных результатах начатой процессуальной проверки и принятом по итогам решении, подытожили в ведомстве.
Ранее мать ребенка-инвалида из Крыма пожаловалась
в Следком РФ на медицинское обеспечение в регионе.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: