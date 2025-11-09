https://crimea.ria.ru/20251109/postavki-oruzhiya-iz-ameriki-na-ukrainu-prekratil-shatdaun--smi-1150767009.html

Поставки оружия из Америки на Украину прекратил шатдаун – СМИ

Поставки оружия из Америки на Украину прекратил шатдаун – СМИ - РИА Новости Крым, 09.11.2025

Поставки оружия из Америки на Украину прекратил шатдаун – СМИ

Поставки американского вооружения для Киева и союзников США по НАТО временно прекратились из-за шатдауна, передает портал Axios. РИА Новости Крым, 09.11.2025

2025-11-09T16:52

2025-11-09T16:52

2025-11-09T16:52

шатдаун в сша

новости

сша

европа

поставки западного оружия украине

нато

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/03/1132536303_0:0:1375:773_1920x0_80_0_0_fdb81c8208f89553aa4721a9bb042688.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Поставки американского вооружения для Киева и союзников США по НАТО временно прекратились из-за шатдауна, передает портал Axios.Как сообщает портал, вооружение должно было быть поставлено в Польшу, Данию и Хорватию. Речь идет о ракетах AMRAAM, боевых систем Aegis и РСЗО HIMARS. Издание отмечает, что точное назначение этих поставок неясно, но европейские страны зачастую переправляют их Киеву, так как в настоящее время между Европой и Украиной действует программа PURL (Prioritized Ukraine Requirements List, или "Перечень приоритетных потребностей Украины"). Она предусматривает закупки американского оружия странами НАТО на добровольной основе. По словам министра обороны Швеции Пола Юнсона, к программе присоединились около 20 стран.Новый финансовый год начался в США в условиях отсутствия согласованного конгрессом бюджета правительства, что вынуждает федеральные власти приостановить работу. Трамп в ходе текущего президентского срока уже сталкивался с угрозой шатдауна, но в тот раз его удалось избежать. На предыдущий президентский срок Трампа пришелся самый долгий перерыв в работе правительства в истории США, он продолжался 35 дней. Тогда 420 тысяч человек выходили на службу авансом, 380 тысяч были отправлены в отпуск без оплаты.5 ноября президент США Дональд Трамп признал нынешний шатдаун правительства США самым продолжительным за всю историю Штатов.Шатдаун (shutdown) в дословном переводе с английского языка означает "остановка", "отключение", "закрытие". Финансовый шатдаун (government shutdown) в США подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно Конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год. Прекращение финансирования не означает немедленного закрытия предприятий и учреждений: некоторые из них, например, госдепартамент, имеют на счетах неизрасходованные средства, которые могут быть использованы в течение некоторого времени.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев получил две системы Patriot от ГерманииБез пяти минут ядерная война: отправят ли США "Томагавки" на УкраинуЕвропа готовится к новой большой войне – Лавров

сша

европа

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шатдаун в сша, новости, сша, европа, поставки западного оружия украине, нато, украина