Рейтинг@Mail.ru
Поставки оружия из Америки на Украину прекратил шатдаун – СМИ - РИА Новости Крым, 09.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251109/postavki-oruzhiya-iz-ameriki-na-ukrainu-prekratil-shatdaun--smi-1150767009.html
Поставки оружия из Америки на Украину прекратил шатдаун – СМИ
Поставки оружия из Америки на Украину прекратил шатдаун – СМИ - РИА Новости Крым, 09.11.2025
Поставки оружия из Америки на Украину прекратил шатдаун – СМИ
Поставки американского вооружения для Киева и союзников США по НАТО временно прекратились из-за шатдауна, передает портал Axios. РИА Новости Крым, 09.11.2025
2025-11-09T16:52
2025-11-09T16:52
шатдаун в сша
новости
сша
европа
поставки западного оружия украине
нато
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/03/1132536303_0:0:1375:773_1920x0_80_0_0_fdb81c8208f89553aa4721a9bb042688.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Поставки американского вооружения для Киева и союзников США по НАТО временно прекратились из-за шатдауна, передает портал Axios.Как сообщает портал, вооружение должно было быть поставлено в Польшу, Данию и Хорватию. Речь идет о ракетах AMRAAM, боевых систем Aegis и РСЗО HIMARS. Издание отмечает, что точное назначение этих поставок неясно, но европейские страны зачастую переправляют их Киеву, так как в настоящее время между Европой и Украиной действует программа PURL (Prioritized Ukraine Requirements List, или "Перечень приоритетных потребностей Украины"). Она предусматривает закупки американского оружия странами НАТО на добровольной основе. По словам министра обороны Швеции Пола Юнсона, к программе присоединились около 20 стран.Новый финансовый год начался в США в условиях отсутствия согласованного конгрессом бюджета правительства, что вынуждает федеральные власти приостановить работу. Трамп в ходе текущего президентского срока уже сталкивался с угрозой шатдауна, но в тот раз его удалось избежать. На предыдущий президентский срок Трампа пришелся самый долгий перерыв в работе правительства в истории США, он продолжался 35 дней. Тогда 420 тысяч человек выходили на службу авансом, 380 тысяч были отправлены в отпуск без оплаты.5 ноября президент США Дональд Трамп признал нынешний шатдаун правительства США самым продолжительным за всю историю Штатов.Шатдаун (shutdown) в дословном переводе с английского языка означает "остановка", "отключение", "закрытие". Финансовый шатдаун (government shutdown) в США подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно Конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год. Прекращение финансирования не означает немедленного закрытия предприятий и учреждений: некоторые из них, например, госдепартамент, имеют на счетах неизрасходованные средства, которые могут быть использованы в течение некоторого времени.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев получил две системы Patriot от ГерманииБез пяти минут ядерная война: отправят ли США "Томагавки" на УкраинуЕвропа готовится к новой большой войне – Лавров
сша
европа
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/03/1132536303_87:0:1287:900_1920x0_80_0_0_8a9bed79345c874140dca1ec6aeb9cbf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
шатдаун в сша, новости, сша, европа, поставки западного оружия украине, нато, украина
Поставки оружия из Америки на Украину прекратил шатдаун – СМИ

Поставки оружия из Америки для Украины и Европы временно прервались из-за шатдауна в США

16:52 09.11.2025
 
© РИА НовостиФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© РИА Новости
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Поставки американского вооружения для Киева и союзников США по НАТО временно прекратились из-за шатдауна, передает портал Axios.

"Отправка американского оружия на сумму более пяти миллиардов долларов для поддержки союзников по Североатлантическому альянсу и Украины отложены из-за приостановки работы правительства", – цитирует РИА Новости публикацию издания.

Как сообщает портал, вооружение должно было быть поставлено в Польшу, Данию и Хорватию. Речь идет о ракетах AMRAAM, боевых систем Aegis и РСЗО HIMARS. Издание отмечает, что точное назначение этих поставок неясно, но европейские страны зачастую переправляют их Киеву, так как в настоящее время между Европой и Украиной действует программа PURL (Prioritized Ukraine Requirements List, или "Перечень приоритетных потребностей Украины"). Она предусматривает закупки американского оружия странами НАТО на добровольной основе. По словам министра обороны Швеции Пола Юнсона, к программе присоединились около 20 стран.
Новый финансовый год начался в США в условиях отсутствия согласованного конгрессом бюджета правительства, что вынуждает федеральные власти приостановить работу. Трамп в ходе текущего президентского срока уже сталкивался с угрозой шатдауна, но в тот раз его удалось избежать. На предыдущий президентский срок Трампа пришелся самый долгий перерыв в работе правительства в истории США, он продолжался 35 дней. Тогда 420 тысяч человек выходили на службу авансом, 380 тысяч были отправлены в отпуск без оплаты.
5 ноября президент США Дональд Трамп признал нынешний шатдаун правительства США самым продолжительным за всю историю Штатов.
Шатдаун (shutdown) в дословном переводе с английского языка означает "остановка", "отключение", "закрытие". Финансовый шатдаун (government shutdown) в США подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно Конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год. Прекращение финансирования не означает немедленного закрытия предприятий и учреждений: некоторые из них, например, госдепартамент, имеют на счетах неизрасходованные средства, которые могут быть использованы в течение некоторого времени.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Киев получил две системы Patriot от Германии
Без пяти минут ядерная война: отправят ли США "Томагавки" на Украину
Европа готовится к новой большой войне – Лавров
 
Шатдаун в СШАНовостиСШАЕвропаПоставки западного оружия УкраинеНАТОУкраина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:28Культурно-религиозный ренессанс: что повысит рождаемость в Крыму и стране
17:08Дом с мезонином: что уникального появилось в музее Пушкина в Гурзуфе
16:52Поставки оружия из Америки на Украину прекратил шатдаун – СМИ
16:27В Крыму увеличилось число случаев бешенства
16:16Коварство "черной" пятницы: как не попасть в лапы мошенников
15:46Украина во тьме: в Киеве и других городах страны нет света по полдня
15:14Пропаганды недостаточно: Смирнов об укреплении единства среди молодежи
14:52Кремль: Россия должна будет провести ядерные испытания для паритета
14:30Ядерные испытания "Буревестника" и "Посейдона": что ответили в Кремле
14:17Весь пьедестал наш: вина из Севастополя покорили жюри конкурса в Китае
13:42СК РФ проверяет инцидент с нарушением прав женщины-инвалида в Севастополе
13:32Над Крымом отработала ПВО
13:27Новости СВО: потери среди боевиков ВСУ за сутки превысили 1300 человек
12:58Армия РФ продолжает уничтожение окруженных формирований ВСУ у Купянска
12:07Армия России освободила Рыбное в Запорожской области
12:03Мороской транспорт в Севастополе возобновил работу
11:47Мощное землетрясение и угроза цунами в Японии - что известно
11:33В Севастополе закрыли рейд
11:31В минздраве рассказали о состоянии выживших в ДТП на Крымском мосту детей
11:23Пять человек пострадали в жутком ДТП под Евпаторией
Лента новостейМолния