СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп признал нынешний шатдаун правительства США самым продолжительным за всю историю Штатов. Об этом американский лидер заявил на завтраке с участием сенаторов-республиканцев.По его словам, приостановка работы американского правительства влияет на американский фондовый рынок. При этом Трамп пообещал США экономический бум после перерыва в работе правительства"Мы должны возобновить работу правительства как можно скорее, немедленно", - также заявил он.Новый финансовый год начался в США в условиях отсутствия согласованного конгрессом бюджета правительства, что вынудило федеральные власти приостановить работу.Американский президент Дональд Трамп заявлял, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По словам Трампа, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам. При это Трамп в ходе текущего президентского срока уже сталкивался с угрозой шатдауна, но в первый раз его удалось избежать. Основными проблемами при согласовании бюджета на финансовый год-2025 американский лидер называл вопросы границы, которую демократы якобы хотят оставить открытой, расходы на медобеспечение нелегалов и повестку пропаганды смены пола (движение ЛГБТ* в России признано экстремистским и запрещено).Шатдаун (shutdown) в дословном переводе с английского языка означает "остановка", "отключение", "закрытие". Финансовый шатдаун (government shutdown) в США подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно Конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год. Прекращение финансирования не означает немедленного закрытия предприятий и учреждений: некоторые из них, например, госдепартамент, имеют на счетах неизрасходованные средства, которые могут быть использованы в течение некоторого времени.* Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:

