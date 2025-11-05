Рейтинг@Mail.ru
Трамп признал шатдаун в США самым длинным в истории
Трамп признал шатдаун в США самым длинным в истории
Трамп признал шатдаун в США самым длинным в истории - РИА Новости Крым, 05.11.2025
Трамп признал шатдаун в США самым длинным в истории
Президент США Дональд Трамп признал нынешний шатдаун правительства США самым продолжительным за всю историю Штатов. Об этом американский лидер заявил на... РИА Новости Крым, 05.11.2025
2025-11-05T16:54
2025-11-05T16:54
шатдаун в сша
дональд трамп
политика
экономика
сша
новости
в мире
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп признал нынешний шатдаун правительства США самым продолжительным за всю историю Штатов. Об этом американский лидер заявил на завтраке с участием сенаторов-республиканцев.По его словам, приостановка работы американского правительства влияет на американский фондовый рынок. При этом Трамп пообещал США экономический бум после перерыва в работе правительства"Мы должны возобновить работу правительства как можно скорее, немедленно", - также заявил он.Новый финансовый год начался в США в условиях отсутствия согласованного конгрессом бюджета правительства, что вынудило федеральные власти приостановить работу.Американский президент Дональд Трамп заявлял, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По словам Трампа, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам. При это Трамп в ходе текущего президентского срока уже сталкивался с угрозой шатдауна, но в первый раз его удалось избежать. Основными проблемами при согласовании бюджета на финансовый год-2025 американский лидер называл вопросы границы, которую демократы якобы хотят оставить открытой, расходы на медобеспечение нелегалов и повестку пропаганды смены пола (движение ЛГБТ* в России признано экстремистским и запрещено).Шатдаун (shutdown) в дословном переводе с английского языка означает "остановка", "отключение", "закрытие". Финансовый шатдаун (government shutdown) в США подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно Конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год. Прекращение финансирования не означает немедленного закрытия предприятий и учреждений: некоторые из них, например, госдепартамент, имеют на счетах неизрасходованные средства, которые могут быть использованы в течение некоторого времени.* Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.
сша
Трамп признал шатдаун в США самым длинным в истории

Трамп: шатдаун правительства в 2025 году стал самым длинным в истории Штатов

16:54 05.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп признал нынешний шатдаун правительства США самым продолжительным за всю историю Штатов. Об этом американский лидер заявил на завтраке с участием сенаторов-республиканцев.
"Мы в разгаре катастрофического правительственного кризиса, вызванного демократами, и это действительно их вина...Это официально самый длинный шатдаун в истории США", – цитирует президента США РИА Новости.
По его словам, приостановка работы американского правительства влияет на американский фондовый рынок. При этом Трамп пообещал США экономический бум после перерыва в работе правительства
"Мы должны возобновить работу правительства как можно скорее, немедленно", - также заявил он.
Новый финансовый год начался в США в условиях отсутствия согласованного конгрессом бюджета правительства, что вынудило федеральные власти приостановить работу.
Американский президент Дональд Трамп заявлял, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По словам Трампа, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам. При это Трамп в ходе текущего президентского срока уже сталкивался с угрозой шатдауна, но в первый раз его удалось избежать. Основными проблемами при согласовании бюджета на финансовый год-2025 американский лидер называл вопросы границы, которую демократы якобы хотят оставить открытой, расходы на медобеспечение нелегалов и повестку пропаганды смены пола (движение ЛГБТ* в России признано экстремистским и запрещено).
Шатдаун (shutdown) в дословном переводе с английского языка означает "остановка", "отключение", "закрытие". Финансовый шатдаун (government shutdown) в США подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно Конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год. Прекращение финансирования не означает немедленного закрытия предприятий и учреждений: некоторые из них, например, госдепартамент, имеют на счетах неизрасходованные средства, которые могут быть использованы в течение некоторого времени.
* Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.
