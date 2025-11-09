https://crimea.ria.ru/20251109/dom-s-mezoninom-chto-unikalnogo-poyavilos-v-muzee-pushkina-v-gurzufe-1150724660.html

Дом с мезонином: что уникального появилось в музее Пушкина в Гурзуфе

Из окон бельведера под крышей виден Аю-Даг и Гурзуфская яйла. Ничего в абрисе этих гор не поменялось с тех пор, когда в этих краях побывал юный Александр Пушкин. Музей в доме, где он прожил 17 дней, имеет долгую и очень непростую историю. Но в последние годы ему везло – дом обновили, новые экспонаты украсили экспозицию.Это здание после реставрации 2023 года выглядит новым, а на самом деле ему более двух веков. Когда-то его здесь, около небольшой деревеньки Юрзуф на 43 дома, построил генерал-губернатор Новороссии и Бессарабии герцог Арман де Ришелье. Это был единственный дом на всем южном побережье, выстроенный в европейском стиле – в два этажа и с мансардой. Небольшая усадьба Ришелье переходила из рук в руки владельцев множество раз. Сюда морем приплыла в 1820 году семья Раевских. С ними – друг семьи Александр Пушкин. Он жил в мезонине, "подружился" с кипарисом у входа, который здесь растет до сих пор, придумал здесь своего "Онегина", познакомился с бытом и культурой крымских татар, написал два десятка стихотворений и даже наметил очередной роман в своем дон-жуанском списке. С тех пор судьба дома была предопределена – он не мог не стать музеем.Понимание этого пришло только век спустя. До того дом выдержал несколько перестроек, и немало критики. Например, побывавший здесь дипломат и отец трех декабристов Иван Муравьев-Апостол так описывает южную дачу:Четвертый владелец дома, киевский губернатор Иван Фундуклей владел имением и домом более 45 лет. При нем особняк был перестроен, он сломал мансарду, где жил поэт Пушкин, организовал вход с юга и сделал жилым первый цокольный этаж, а также заменил деревянные колонны открытой веранды модными чугунными.Попытки музеяНакануне революции дом, помнивший Пушкина, сдавали внаем курортникам. Его тщетно попытались хотя бы номинально сделать музеем в 1921 году. Но этого не случилось. Объяснение простое: "как едва ли сохранивший хотя бы что-нибудь от того дома, в котором гостил Пушкин". Здание перешло в состав военно-курортной станции, впоследствии ставшей созданным в гостиницах курорта Гурзуф Центральным санаторием Министерства обороны, фактически госдачей для высокопоставленных военных и партийцев. И только благодаря хлопотам заведующего сектором пушкиноведения Пушкинского дома Бориса Томашевского, который имел летнюю гурзуфскую дачу, в 1927 году на доме Ришелье установили мемориальную доску.В 1938 году музей Пушкина снова открыли. Директором его стал Александра Поздняков. Его успешно начавшаяся деятельность по развитию музея прерывается войной. Директор Поздняков уходит в крымские партизаны и гибнет в крымских горах от голода."Экспозиция была свернута и выписана. К сожалению, судьба ее по сей день неизвестна. После войны, вероятнее всего, ее погрузили на корабль, и она затонула. После войны музей восстанавливать не стали", – рассказывает экскурсовод пушкинского музея в Гурзуфе Аурика Вертела.После Великой Отечественной здесь снова госдача. И только в период перестройки общественность настаивает, что в домике Ришелье должен быть музей Пушкина.По указу ПутинаДом капитально отремонтировали, вернули ему вид, который он имел при Фундуклее, после чего к очередному юбилею поэта в здании открыли настоящий музей. В его коллекции были сосредоточены прижизненные издания Пушкина, копии рукописей поэта крымской тематики, переданные из других музеев России, предметы быта начала XIX в, создающие антураж эпохи.В 2015 году распоряжением правительства Российской Федерации "дом, в котором жил А. С. Пушкин" был отнесен к объектам культурного наследия федерального значения. А еще ему требовался ремонт, которого не было с 1989 года. Вернее, дому было решено вернуть первоначальный облик по чудом сохранившимся историческим документам.Работа закипела осенью 2023 года. Очень дорогостоящая реставрация стала возможна благодаря указу президента Владимира Путина о праздновании юбилея поэта.На обновление музея из бюджета выделили свыше 281 млн рублей, в том числе на реставрацию здания – более 246 млн рублей и на реэкспозицию – 35 млн.За эти средства укрепили несущие конструкции и подпорные стены, перекрытия первого и второго этажей здания, торкетировали и армировали стены, восстановили мансардный этаж и бельведер, заменили все внутренние сети, восстановили анфиладу на втором этаже здания и добавили старинному дому сейсмоустойчивости.Правительство России также выделило 318 миллионов рублей на развитие музея, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.Проект реализовали в рамках общероссийской программы реставрации и реэкспозиции 11 мемориальных пушкинских музеев России – федеральных и региональных.Масоны и женщиныПока шли реставрационные работы, коллектив музея был занят идеей реализации реэкспозиции, для которой в музей были приобретены новые предметы, но основная идея выставочного пространства осталась прежней – пребывание Пушкина в Крыму и влияние полуострова на творчество поэта.Первый обновленный выставочный зал, который встречает гостей музея, посвящен владельцам этого дома и его гостям-Раевским. Для новой экспозиции вручную изготовили церемониальный костюм герцога де Ришелье, кавалера Ордена Святого Духа, реконструированный по мемориальному образцу 1818 года. Создание этого костюма потребовало тщательной исследовательской работы, изучения архивных материалов, привлечения специалистов по исторической одежде. Мастера воспроизвели мельчайшие детали, использую аутентичные ткани и вышивку. Мундир четко показывает – Ришелье был масоном.Раевский, приехавшие в Крым с Пушкиным на отдых, имели несколько дочерей, их портреты – на стенах.– В кого из дочерей он был влюблен?– В Машу. Вообще он старался четко не говорить, но многие исследователи утверждают, что это Мария. Каждой из дочерей Раевских он посвятил что-то из своих произведений. Елене – "Увы, зачем она близка..". Екатерина, которая была постарше сестер, он говорил, что она женщина необыкновенная, но с властным характером. Самая младшая, Сонечка, скажет Пушкин, была любима своей матушкой, – рассказывает экскурсовод.Рядом на витринах дамские вещи той эпохи – бонбоньерки, кошельки, вышитые бисером. Внимание привлекают кожаные лайковые перчатки и специальные щипцы для их снятия.А вот экспонат побольше – клавесин ярких цветов – лазурного, красного, с росписью.– Это достоверная реконструкция. Оригинал инструмента находится в Париже и стоит в одном из замков герцога Ришелье. Тот клавесин выпущен в 1612 году. У нас точная копия, все параметры соблюдены. Главный хранитель музея нам разрешил, чтобы наши экскурсанты, кто умеет, могли присесть и что-нибудь сыграть.Царская мебельВсе часы музея на ходу. А они здесь разные, практически в каждом зале. Есть в стиле ампир, есть украшенные техникой нанесения декора на стекло – эгломизе или эмалью, из редких пород дерева, маленькие карманные, которые носят на цепочке, есть дорожные...– Вот на секретере каминные часы стиля "буль". Название происходит от имени автора, французского часовщика Людовика XIV Андрея Шарля Буля. Корпус часов родной. Это 1740-е годы. А механизм заменили в Одессе в первой половине 19 века. Вон даже на механизме написано – "Одесса".Есть здесь и редкая мебель оригинальных инженерных конструкций.– Вот походный ящик для письменных принадлежностей, в нем очень много маленьких ящичков, куда удобно сложить письменные принадлежности. Крышка закрывается, ножки откручиваются, и ящик превращается в удобный сундук с двумя ручками. Вот такую мебель можно было сюда привезти. Дом в межсезонье пустовал, его гости все с собой привозили, – говорит работник музея.А вот стол, который выглядит обычно, диаметром не более полутора метров. Но в его названии скрыта его оригинальная инженерная конструкция: стол-сороконожка. Этот стол раздвижной, и, когда его полностью раскладывают, за ним могут поместиться 20 человек, то есть сорок ног.В другом зале трельяжи, увитые комнатными растениями, отделяют угол залы, за ними –рабочее место для хозяек-рукодельниц и специальный стол со съемными деревянными пяльцами, небольшой подушечкой для булавок. Под столешницей закреплен конусообразный тканевый мешок, которому столешница служит крышкой. При необходимости недоделанную работу можно быстро убрать внутрь мешка, и все будет аккуратно.– К нам из частной коллекции приехал этот кофейный столик. Выполнен в стиле русского классицизма, это 1810 год. Под столиком есть небольшой выдвижной ящик. На нем под лаком надпись, что за этим столом сиживал император Александр I в доме Баранцовых летом 1825 года. Это нам ждали на временный показ, – подводит нас к другому экспонату Аурика Васильевна.Еще она рассказывает, что в этом году музей получил парные зеркала. Уникальность их в том, что по прошествии времени обычно остается одно зеркало из пары, а тут уцелели два.А вот горка красного дерева уникального прусского мастера Генриха Гамбса, его в "Евгении Онегине" Пушкин тоже упоминает - мастер был модным и мебель его была признаком достатка дома.Здесь у каждого предмета – своя история.– Стол овальный, складной, Российская империя, 1840-е годы. Когда-то он находился в Зимнем дворце в Санкт-Петербурге и стоял в учебной половине будущего императора Александра II. Можно представить, что юный Александр сидел за этим столом и учил уроки. А ведь император Александр II бывал в этом самом доме, – таинственно улыбается Аурика Вертела.20 уникальных экспонатовЗдесь бывали также Александр Грибоедов, Василий Жуковский, Петр Вяземский, Адам Мицкевич, императоры Александр I и Николай II с детьми… Изображения некоторых гостей есть тут же – например, бюст императора Николая I.На соседней стене в другом выставочном зале гордость приобретенной коллекции – портрет Петра I неизвестного художника первой трети XVIII века.– Работа перекликается с картиной итальянского художника Якопо Амигони, где изображен Петр I в полный рост с богиней Минервой. Именно тот портрет, оригинал, украшает малый тронный зал Эрмитажа Санкт-Петербурга. С этой работы были выполнены очень много копий, они вывешивались в различных учреждениях и домах в дань уважения, как сейчас портреты Владимира Владимировича, – ведет нас экскурсовод дальше.Портрет Императора Петра – такой же шедевр, как и копия "Молящейся Магдалины" в стилистике еще одного итальянца Гвидо Рени (XVII век).Еще один шедевр – большая полированная шкатулка для документов. Она принадлежала супруге Александра Сергеевича Пушкина Наталье Гончаровой, в девичестве Ланской – вот на ней даже инициалы – Н.Л. Она в гурзуфском музее Пушкина на временном показе по доброй воле меценатов.– А вот наш крымско-татарский уголок. Именно в деревеньке Юрзуф Александр Пушкин впервые увидел крымских татар, ему было очень интересно их вероисповедание, он здесь познакомился с Кораном: "недавно бедный мусульман в Юрзуфе жил с детьми, женою, душевно почитал священный Аль Коран и счастлив был своей судьбою", – цитирует Аурика Васильевна строки поэта.В этом экспозиционном зале предметы татарского быта первой половины XIX века – медная утварь – подносы для еды, кувшины, кунганы, супники, утюг, который и сейчас будет работать, стоить нагреть его на углях.В целом обновленную коллекцию музея пополнили более 20 уникальных единиц мебели, декоративно-прикладного искусства и живописи и исторических реплик предметов интерьера, воссоздающих атмосферу дома, в котором жил будущий русский Байрон.Святая святых под самой крышейБлагодаря реставрации дома, у него снова появилась мансарда. В свое время Иван Фундуклей делает летнюю дачу Ришелье пригодной для круглогодичного проживания, проведя сюда отопление, но сносит обветшавший мезонин. Кстати, печь-голландку, посетители теперь тоже могут лицезреть в экспозиции. Рестврация дома наиболее приближенной к пушкинскому периоду его существования была бы, наверное, невозможной, если бы не планы с заметками архитектора Бернарда фон дер Флиса и заверенные подписью Ришелье, обнаруженные в архивах. А еще реставраторам помогли акварели русского живописца Григория Григорьевича Гагарина, на которых изображено убранство дома в тот временной период, когда туда приезжал юный поэт. В гурзуфской коллекции теперь есть копии, а оригиналы находится в Историческом музее Москвы.– Перила и колонны веранды тогда были деревянными, они были выкрашены в белый цвет. Вход при Пушкине был с другой стороны, с западной, практически влит в скалу. С улицы тогда заходили в нынешний Воронцовский зал и со второго этажа уже выходили на первый. Когда домом владеет Воронцов, первый этаж становится жилым, он будто бы отрывает, отодвигает дом от скалы. И появляются ступеньки, – наглядно объясняет экскурсовод и ведет нас в святая святых – в мезонин, 17 дней служивший Пушкину спальней. – Вот здесь, собственно, Пушкин и жил. Вероятнее всего, – почти шепотом, с почтением говорит она.Мы стоим под скошенной крышей. Сюда пока не водят экскурсии, но мысль о том, что именно здесь рождались драгоценные строки золотой коллекции русской поэзии, вызывает мурашки: как будто с яркого южного солнца зашел в тень пушкинского кипариса, который растет тут же, у старинного дома, который стал судьбоносным как для Пушкина, так и для самого Крыма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. В краю фонтанов: новое дыхание Гурзуфского паркаО Крыме ни строчки: поэт Сергей Есенин дважды был на полуостровеБунин в Крыму: к 155-летию со дня рождения писателя

