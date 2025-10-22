https://crimea.ria.ru/20251022/bunin-v-krymu-k-155-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-pisatelya-1149933515.html

Бунин в Крыму: к 155-летию со дня рождения писателя

Бунин в Крыму: к 155-летию со дня рождения писателя

Много лет подряд Нобелевский лауреат Иван Бунин приезжал в Крым, чтобы душой с ним не расставаться никогда. Он знал о существовании чудесного полуострова...

Много лет подряд Нобелевский лауреат Иван Бунин приезжал в Крым, чтобы душой с ним не расставаться никогда. Он знал о существовании чудесного полуострова задолго до первого своего визита сюда благодаря стихам Пушкина.Вслед за кумиромНекоторые описывают, что Крым был известен Бунину еще и по рассказам отца - участника Крымской войны. Эти рассказы описаны в повести "Жизнь Арсеньева", которая считается полуавтобиографической. Но дотошные историки литературы выяснили: ни отец, ни дядя Николай в Крымской кампании на территории Крыма не сражались.А вот Пушкин – юношеский кумир Бунина. Бунин же - преемник Пушкина в развитии крымской темы в поэзии. Горы, олеандры, фонтаны – все это есть в стихах и у Бунина.Море юный репортер "Орловского вестника" увидел в Севастополе в апреле 1889 года. Поездку Бунин, дворянин по происхождению, но разночинец по образу жизни, осуществил на свой первый газетный гонорар.Жажда впечатлений не давала сидеть на месте: "Самая большая деревенька – это Байдары в Байдарской долине. Там уже настоящая красота. Долина вся кругом в горах, вся в садах; не знаю почему, только горы постоянно в какой-то голубой дымке, – словом, роскошь". Это строки второго письма.Бунин очень хотел делиться впечатлениями, которые копил в себе, как будто бы заряжая литературную "батарею" на многие годы. Их было так много, что они тут же переливались через край – первыми юношескими стихами о Крыме.Впечатлил Бунина и Севастополь – потому, что он его представлял одним, а на деле он оказался совсем другим, но не менее прекрасным."Но где же было то, за чем как будто ехал я? Не оказалось в Севастополе ни разбитых пушками домов, ни тишины, ни запустения – ничего от дней отца… Севастополь… показался мне чуть не тропическим. Какой роскошный вокзал, весь насквозь нагретый нежным воздухом! Как горячи, как блещут рельсы перед ним! Небо от зноя даже бледное, серое, но и в этом роскошь, счастье, юг...", - спустя годы воспоминания о городе-герое первой обороны вылились в строки "Жизни Арсеньева".Медовый месяц в КрымуВ следующий раз Бунин посетил Крым через семь лет. "1 июня – Александровск – и вечером оттуда в Бахчисарай", - гласит запись в дневнике.Александровск – это нынешнее Запорожье. В Крыму – никакого ленивого существования: на лошадях верхом – в Чуфут-Кале и Успенский монастырь, потом – снова Севастополь, оттуда через Байдарский перевал на Ялту, потом в Гурзуф, откуда пешком – на Медведь-гору. Напитываться картинками, характерами, наблюдениями необходимо для писателя!Через два года Бунин снова едет в Крым, на этот раз в медовый месяц с молодой женой Анной Цакни. В письме к брату Юлию от 1 октября 1898 года Бунин писал: "Милый и дорогой Люкася! Видишь, я – в море и ужасно доволен этим. Возвращаемся с Анной Николаевной из Крыма, уехали в субботу на прошлой неделе, были в Ялте, Гурзуфе и т.д., потом в Севастополе и Балаклаве. Тут я познакомился с моими новыми родственниками".В парижском архиве сохранились воспоминания писателя о Севастополе, который он посетил во время свадебного путешествия: Бычки и зеленки – это рыбки бычки и зеленухи. А все остальное спустя сто двадцать лет так и осталось в Балаклаве за исключением белых зонтов извозчиков.Описанные в письме брату новые родственники предлагали молодым приобрести просторный участок в Балаклаве и поселиться там. Но этого не случилось: достаточно скоро писатель расстанется с Анной. Смерть единственного наследника писателя, пятилетнего Коли от скоротечного менингита они будут переживать не вместе.Литературный Крым БунинаИменно Крыму Бунин может быть обязан множеством литературных знакомств. Хоть со своим любимым писателем Чеховым Бунин и познакомился в Москве в 1895 году, именно Ялта стала для него местом, где связи становились теснее, хотя первоначально Чехов о литературных талантах Бунина отзывался весьма сдержанно. Это уже потом они вместе могли и хохотать, и грустить легкой грустью. Бунин со временем стал вхож в дом Чехова, свободно жил на его Аутской даче, стал приятелем с сестрой драматурга Марьей Павловной.В мемуарах Бунин признавался, что ни с кем из коллег-литераторов у него не было столь теплых отношений, как с Чеховым. Антон Павлович придумал для своего товарища шутливое прозвище — "Господин маркиз Букишон", а себя называл "Аутским помещиком".В доме Чехова писатель познакомится с композитором Сергеем Рахманиновым. Музыкант был очарован рассказами писателя и потом написал пару романсов на стихи Бунина.Также в Ялте Бунин лично встретился со своим коллегой, потом ставшим антагонистом – Максимом Горьким. Знакомство писателей произошло в Ялте в 1899 году. Согласно мемуарам Бунина, Горький произнес:Местом встречи людей искусства в дореволюционной Ялте был хозяин книжного и табачного магазина на набережной караим Исаак Синани – библиофил и благотворитель. Его магазин "Русская избушка" стал местом встреч писателей, художников, поэтов, музыкантов. Рядом с магазином для удобства посетителей стояла скамья, которую ялтинцы назвали "писательской". Сам Синани был рад, что такое общество собиралось именно у него. Это было лучшей рекламой его магазину."Меня водят за нос": как Чехов строил свой ялтинский дом >>В Крыму Бунин не только отдыхал, но и работал. В 1886 году здесь он трудится над переводом "Песни о Гайавате" Логнфелло, а потом – над "Крымскими сонетами" Мицкевича – польского поэта, который тоже был в Крыму и, как и Бунин, оценил его волшебную природу. Кстати, Иван Бунин специально выучил польский язык, чтобы лучше понимать Мицкевича.Лучшим временем для работы писатель считал утро до завтрака. Он был очень строг и к себе, и к своим редакторам и издателям, правки были многочисленными. Куприн в разговоре с Иваном Алексеевичем однажды заметил, что у того "в каждой строке виден пот".Хотелось бы верить, что произведения, написанные о Крыме - от первых стихотворений о Крыме, датированных апрелем 1889 года до рассказа "Алупка", созданного незадолго до смерти мастера, в 1949 году - давались Бунину легче, чем остальные произведения.Потерянный райШесть десятилетий Крыма сначала как рая, а потом как рая утраченного: Бунин воспринимал полуостров "волшебным", "сказочным" краем задолго до своей эмиграции в 1920 году. Всякий раз, покидая полуостров, писателю хотелось поскорее туда вернуться."Его охватывали страстные мечты о встрече с Катей в Крыму, о Мисхоре, который он хорошо представлял себе, так как в отрочестве был в Крыму два раза. Боже мой, Боже мой, неужели никогда не дождется он этого жгучего полдня, роз и лавров, моря, горящего синим пламенем между кипарисами! Неужели бог лишит его этого счастья", - пишет Бунин в черновом варианте рассказа "Митина любовь".Герой романа "Жизнь Арсеньева", возвращаясь по железной дороге из Крыма, глядел на "тормоза и рессоры, – и видел уже только одно: то, что все это густо покрыто белой пылью, волшебной пылью долгого пути с юга, из Крыма". Литературоведы посчитали, какие географические точки чаще всего упоминаются в произведениях классика. Возглавляют перечень любимых мест писателя Байдарские ворота. Второе место принадлежит Черному морю, третье отдано Крымским горам. В последний раз в Крыму Бунин был через год после смерти Антона Павловича. Об этом приезде остались в дневнике Ивана Алексеевича такая запись: В тот день Бунину сообщили о начале в России всеобщей забастовки. Поезда встали. Иван Алексеевич на пароходе срочно отплыл в Одессу: "Нынче от волнения проснулся в пять часов, в восемь уехал на пристань. Идет "Ксения". На душе тяжесть, тревога. Погода серая, неприятная. Возле Ай-Тодора выглянуло солнце, озарило всю гряду гор от Ай-Петри до Байдарских ворот. Цвет изумительный, серый с розово-сизым оттенком. После завтрака задремал, на душе стало легче и веселее. В Севастополе сейчас сбежал с парохода и побежал в город. Купил "Крымский вестник", с жадностью стал просматривать возле памятника Нахимову. И вдруг слышу голос стоящего рядом со мной бородатого жандарма, который говорит кому-то в штатском, что выпущен манифест свободы слова, союзов и вообще всех "свобод". Взволновался до дрожи рук, пошел повсюду искать телеграммы, нигде не нашел и поехал в "Крымский вестник". Возле редакции несколько человек чего-то ждут. В кабинете редактора (Шапиро) прочел наконец манифест! Какой-то жуткий восторг, чувство великого события", - заносит он в дневник запись, датированную 13 октября 1905 года. О Крыме ни строчки: поэт Сергей Есенин дважды был на полуострове >>Для Бунина свершившееся было заревом перелома, первой ласточкой, которая заставила писателя через 15 лет покинуть Родину. В последние дни своего земного существования на смертном одре Бунин просил супругу читать ему вслух письма Чехова. О нем он хотел рассказать в своей книге, над которой начал работать в преклонном возрасте, и которую так и не написал. По словам литератора Николая Телешова, Антон Павлович, уже зная о своей смертельной болезни, однажды сказал о Бунине: "Из него большой писатель выйдет". Так и случилось: Бунин получили всемирное признание, стал классиком. "За строгий артистический талант, с которым он воссоздал в литературной прозе типичный русский характер" Бунин — первым из русских литераторов — в 1933 году получил Нобелевскую премию.

