В краю фонтанов: новое дыхание Гурзуфского парка

Богиня высоко несет факел, освещая пространство вокруг себя, прорезая тьму. Ноги величественной фигуры покоятся на усеянном звездами небесном своде, под сводом – атланты и кариатиды. Это – один из символов старейшего парка Крыма – Гурзуфского.Кто и что связывает Одессу и ГурзуфГурзуфский парк имеет богатую историю. Сейчас он разделен между двумя санаториями – "Гурзуфский" и "Пушкино", но по сути это единый комплекс: парк в английском свободном стиле. В начале ХХ века вход сюда стоил 15 копеек – немалые деньги, в советское время парк был закрыт для посетителей, в украинское едва не погиб, а сейчас с экскурсией посмотреть на этот памятник садово-паркового искусства может любой.Парк раскинулся по обоим берегам реки Авунда, разрезающей Гурзуф, вблизи того места, где она вливается в море. Сейчас размер парка Санатория "Гурзуфский" – 12 гектаров. В нем – десятки видов крымских и привезенных из южных стран растений, в том числе экзотических.Парк в 1808 году основал первый владелец этих мест, основатель Одессы, генерал-губернатор Арман де Ришелье. На берегу Гурзуфской бухты, в отдалении от крымско-татарской деревеньки Юрзуф он строит дом и окружает его садом в пейзажном стиле.После смерти Ришелье имение в Гурзуфе несколько раз перепродается. Именно здесь счастливые 17 дней проводит совсем юный поэт Александр Пушкин, гостивший в этих краях с семьей Раевских, которые снимали летом дом у тогдашнего владельца дома графа Михаила Воронцова.Дуб у лукоморья В стихах Пушкина есть упоминание об оливковой роще на побережье, которая росла именно здесь, а в поэме "Бахчисарайский фонтан" – о веселых берегах Салгира. А ведь Авунда ранее так и называлась – Южный Салгир.До сих дней в парке растет дуб, который видел Пушкин. Этому дереву более 400 лет, определили исследователи. В санатории "Гурзуфский" считают, что именно это дерево послужило прототипом тому самому знаменитому дубу из Лукоморья. Дуб недавно сильно болел – думали, что одним мемориальным деревом в Крыму станет меньше. Но благодаря вовремя проведенному лечению ожил.В санатории "Гурзуфский" в разное время установили несколько памятников Александру Сергеевичу. Один из них – около той самой оливковой рощи на берегу – изображает поэта совсем юным, таким, каким он приехал в Крым.Недалеко от Пушкина в "Гурзуфском" расположена целая Аллея деятелей культуры – тут бюсты Горького, Маяковского, Адама Мицкевича, Чехова, Леси Украинки и других писателей, посещавших полуостров. Есть там и бюст известнейшего русского баса Федора Шаляпина.После Воронцова парком 45 лет владел сенатор, губернатор Киева Иван Фундуклей. При помощи опытных инженеров и садовников он украсил его цветниками, розариями и фонтанами. Растения, закупаемые им для парка в Никитском императорском ботаническом саду, исчислялись тысячами.В мае 1881 года парк (в составе имения общей площадью 83 десятины 990 квадратных саженей), за 250 тысяч рублей был продан его племянницами статскому советнику Петру Губонину. Для парка наступил период расцвета.Первоклассный южнобережный курортПетр Губонин был удивительным примером человека, который сделал себя сам. Сын крепостного, он трудился с малых лет и в итоге стал богатейшим промышленником, сколотившим состояние на прокладывании железных дорог. Губонин – не просто делец, он еще и благотворитель, которому за его социально значимые проекты император даровал дворянский титул.Предприимчивый Петр Ионович превращает Гурзуф в первоклассный курорт. Он расширяет гурзуфские владения. На берегу Авунды строит гостиничный комплекс, рестораны, храм, аптеки, почтовую станцию. Свое гурзуфское имение он называл "любовницей" – так много средств в него было вложено.Для строительства нескольких гостиничных зданий Губонин приглашает архитектора, отличившегося в строительстве Ялты – Платона Теребенева. Тот украшает фасады каменных домов резными террасами и деревянными навесами в южном духе. Но, несмотря на презентабельность номеров – с каминами, душем, телефонной связью – на круглогодичном курорте Гурзуф отдыхают не только богачи, но и средний класс. Стоимость номера – от рубля до десяти.Одна из достопримечательностей комплекса – ресторан. Он и до сих пор прекрасен – деревянные резные балки потолка, высокое, светлое, просторное помещение…Фонтаны парка как произведение искусстваТакже промышленник занимается парком. Для его украшения он приобретает семь различных фонтанных скульптур. Вода подавалась из реки Авунда. Некоторые из фонтанов сейчас, к сожалению, утрачены, но два шедевра парковой архитектуры сохранились до наших дней. Первый – уже упомянутая "Богиня ночи", по-гречески – Нюкта.В конце 80-ых годов XIX века Губонин побывал на международной выставке фонтанов в Вене, победителем которой с большой золотой медалью стала работа немецкого скульптора профессора Бергера. Композиция так понравилась гурзуфскому благотворителю, что он разыскал ее автора, выкупил у него чертежи и эскизы и на одном из своих металлургических заводов приказал отлить уменьшенную в два раза авторскую копию. Богиню Нюкту в 1899 году установили на площади перед фасадом гостиницы № 2.Фонтан образует единую скульптурную композицию с лестницей, ведущей к нему. По бокам от ступеней установлены два мраморных льва, как будто бы охраняющих вход на Венецианскую лестницу. Они были заказаны для Воронцовского дворца, но Губонин их перекупил, около Южного фасада дворца в Алупке поставили более грандиозных и больших царей зверей.Вторым по красоте фонтаном называют "Рахиль", который во время Великой Отечественной войны из-за безопасности местные жители переименовали в "Гречанку". Что не спасло композицию от ущерба – до сих пор в некоторых местах можно заметить следы шрапнели: румынские солдаты, чей госпиталь располагался в зданиях губонинских гостиниц в оккупацию, стреляли по произведению искусства ради развлечения.Первоначально фонтан также назывался "Гречанка", почему одно время он стал носить библейское название "Рахиль" – неизвестно. "Гречанку" установили раньше "Богини ночи", прямая аллея с набережной вела прямиком к классической античной колонне, увенчанной женской фигурой с кувшином над головой. Ранее из кувшина вытекала вода. Фонтан приобрели у крупной фирмы из Польши, производящей оборудование для железных дорог, после его презентации в качестве красивой рекламы способностей предприятия на Всероссийской художественно-промышленной выставке в Москве в 1882 году.Петра Ионовича, умершего в 1894 году, и его супругу первоначально погребли в склепе Успенской церкви, выстроенной ими недалеко от гурзуфского курорта. Когда большевики рушили храм, местные жители с почтением перезахоронили останки Губониных на местном кладбище.Еще несколько фонтанов Гурзуфского парка, к сожалению, остались только на открытках. "Первая любовь", "Нимфа", "Олени" – теперь их нет. Но в парке установлены другие, похожие по смыслу, и в более новое время еще несколько других.Новое дыхание старинного паркаПарк помнит гостей этих мест: Шаляпина, который пел в зале старинного ресторана, Чехова и Бунина, Распутина и Иоанна Кронштадского, Николая II.В 1922 году декретом Ленина здания и территория Гурзуфского курорта передают народному комиссариату Красной армии. В зданиях гостиниц организуют полноценный санаторий, здесь по дорожкам парка гуляли представители высшего командного состава Советской Армии, в том числе маршалы Родион Малиновский и Георгий Жуков, заместитель министра обороны СССР Кирилл Москаленко, олимпийские чемпионы и звезды армейского клуба ЦСКА, Юрий Гагарин и Валентина Терешкова. Но увидеть их прогулки простым людям не представлялось возможным: парк для посетителей был закрыт, даже жены среднего офицерского состава снимали себе жилье в поселке, тогда как их мужья проводили отпуск в закрытом санатории.А вот памятник Терешковой есть на территории санатория "Гурзуфский". Это работа Григория Постникова – скульптора, прославившегося в СССР своими работами об освоении космоса. Копий скульптуры "Эра космоса" всего было четыре, одну из них установили в Гурзуфе в 1970-х годах. Скульптурная композиция представляет собой три перекрещивающиеся орбиты, расположенных на кольце вершины орбит земного шара, увенчанной скульптурой женщины, летящей по орбите. Женскую фигуру Григорий Постников ваял с Валентины Терешковой. Со временем памятник пришел в упадок, некоторые элементы были бесследно утрачены. В 2024 году, спустя 46 лет, памятник восстановили и он обрел свое новое место в парке.Во время войны был утрачен и фонтан "Нимфа", время не пощадило и фонтан "Первая любовь". Но за прошедшие годы появились другие украшающие парк фонтаны. Один из любимых детьми – "Медведи в сосновом бору". Это скульптура послевоенного времени. Медвежат, по легенде, санаторию подарил один из высокопоставленных военных летчиков, Герой СССР. Этот фонтан, в отличие от других в парке, сделан из бетона, а не из металлических сплавов.Еще несколько фонтанных скульптур, которые можно встретить на дорожках "Гурзуфского" – авторства советского скульптора Бориса Довганя.В 1975 году парку был присвоен статус особо охраняемой природной территории, который сохраняется и поныне. После развала СССР парку грозили очень сложные времена: его хотели разделить между несколькими владельцами. Кто бы тогда думал об охранном статусе пушкинского дуба, кто занимался бы поддержанием работы фонтанов – сказать сложно.Теперь же посетить уникальный памятник природы можно в составе экскурсий, которые проводятся здесь по нескольку раз в день. Тут можно услышать о богатой истории Южнобережья, круглогодично наблюдать цветение редких или экзотических растений, любоваться фонтанами, которые продолжают работать и зимой: здесь, у моря, в низине Авунды, сохраняется ареал теплого воздуха и морозов почти не бывает.Несколько корпусов губонинских гостиниц, богато украшенных резными деревянными элементами, фонтан "Богиня ночи", площадки около еще нескольких скоро будут реставрировать. А это значит, что гулять по парку, который – пусть и другим – видел Пушкин – будет еще приятнее.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

