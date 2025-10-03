https://crimea.ria.ru/20251003/o-kryme-ni-strochki-poet-sergey-esenin-dvazhdy-byl-na-poluostrove-1149856318.html

О Крыме ни строчки: поэт Сергей Есенин дважды был на полуострове

О Крыме ни строчки: поэт Сергей Есенин дважды был на полуострове

В Крыму ему нет памятника и даже почти нет упоминаний на мемориальных досках. Он поехал сюда за вдохновением, но не написал о Крыме ни строчки, кроме как в...

эксклюзивы риа новости крым

айседора дункан

сергей есенин

поэзия

культура

история

крым

В Крыму ему нет памятника и даже почти нет упоминаний на мемориальных досках. Он поехал сюда за вдохновением, но не написал о Крыме ни строчки, кроме как в письмах. Сегодня исполнилось 130 лет со дня рождения самого русского поэта Сергея Есенина.Подражая ПушкинуВ Крым Есенин приехал, подражая Пушкину, надеясь на такое же вдохновение, которое пришло здесь к поэту. Если Пушкин увидел прекрасные брега Тавриды с корабля, то девятнадцатилетний Есенин прокатился по полуострову – он прибыл в Севастополь поездом и увидел севастопольские бухты с суши.Где в Севастополе жил юный поэт – неизвестно, но, как и обещал, из города русской славы он направился на Южный берег, где, судя по второму письму отцу, "расположился как нельзя лучше":По адресу на конверте краеведы определили, что Сергей Есенин квартировался на нынешней улице Дражинского, 30.На следующий день по приезду поэта в "город счастья" Германия объявила войну России, в стране вводится военное положение, с курорта люди спешно едут домой и настроение поэта, само собой, меняется. Настроение у него хуже некуда: "Тоска ужасная, так и хочется плакать"."Дорогие родители! Кланяюсь я вам и желаю всего хорошего. Папаша! Письмо я твое получил. Ты пишешь, когда я приеду в Москву, я готовлюсь ехать каждый день. Оставаться в Ялте опасно, все бегут. Вследствие объявленного военного положения в Севастополе тут жить нельзя. Я бы и сейчас уехал, да нельзя. Все приостановлено. Теперь найму автомобиль до Симферополя со своими товарищами и поедем в Москву. Дела очень плохи. Никуда нельзя съездить. Почта большие пакеты не принимает. Я только выручил себя на стихах в ялтинской газете. 30 к(оп.) за строчку. Кругом паника. Недавно я выступал здесь на одном вечере. Читал свои стихи. Заработал 35 рублей. Только брал напрокат сюртук, брюки и башмаки, заплатил 7 рублей", - летит очередное письмо в Москву.Газеты со стихами молодого Есенина историки и литературоведы разыскивали больше века, но так и не нашли, как и любого упоминания о его пребывании в Севастополе и Ялте.Вырваться из Ялты поэту удалось в середине августа. Причем помогла ему его гражданская жена – Анна Изряднова. На юг поэт приехал без нее, оставив жену дома в положении.До замужества Анна Изряднова работала корректором в типографии Сытина, где трудился и сам Есенин – сначала грузчиком, а потом помощником корректора. Именно Изряднова помогла ему напечатать первые стихи.Летом 1914 года Есенин оставил работу и уехал на отдых в Крым один. Изрядновой и пришлось собирать деньги на его возвращение. Когда поэт вернулся, он почти сразу стал жить отдельно от Изрядновой и рожденного в декабре маленького сына Юрия, у товарищей, а в марте 1915 года уехал в Петроград в погоне за писательской славой.Санитар "по блату"Второй приезд Есенина в Крым пришелся на середину Первой мировой войны. И это снова был поезд.Литератору несказанно повезло – Есенин служил не в окопах, где мог бы погибнуть на заре своей поэтической карьеры, а в санитарном поезде. Туда "по блату" его устроили его друзья-поэты Николай Клюев и Сергей Городецкий. Полковник лейб-гвардии Павловского полка Дмитрий Николаевич Ломан, кроме многих прочих должностей, был уполномоченным по полевому Царскосельскому военно-санитарному поезду № 143 Ее Императорского Величества Государыни Императрицы Александры Феодоровны. По воспоминаниям сына полковника Юрия Ломана, однажды в конце января 1916 г. "денщик Роман Фролов доложил: "Клюев просит его принять, а с ним еще какой-то молодой"… На этот раз Клюев был не один. С ним пришел молодой кудрявый блондин в канареечного цвета рубахе и русских цветных сапогах на высоченном каблуке. Я на него глянул, и мне показалось, что этот парень похож на Ивана-царевича, словно он только сошел с серого волка… Когда гости ушли, я спросил у отца, кто этот молодой парень? "Крестьянский поэт-самородок, рязанец, Сергей Есенин"".Так поэт стал санитаром. Работа была не из легких – и физически, и морально, зато жизнь его опасностям подвергалась меньше, чем у других призывников. Кроме того, служба в санитарном поезде позволяет ему посещать литературные салоны и выступать на концертах.В обязанности Есенина-санитара входил уход за ранеными и больными в пути: кормление лежачих и грязное белье, утки и списки раненых. Работа не очень тяжелая, но грязная.В конце апреля 1916 года санитарный поезд с ранеными вышел из Царского Села и доставил их на долечивание в госпитали Евпатории. В южный город он прибыл ночью 1 мая по старому стилю.Из Евпатории путь поезда - в Севастополь, где его посетила великая княгиня Ксения Александровна, сестра Николая II. Поэт присутствовал при ее визите. До этого или после Есенину со товарищи удалось на несколько часов отлучиться, взобраться на Малахов курган и осмотреть город с легендарной высоты.Это было второе и последнее посещение Крыма в жизни поэта. После возвращения 16 мая в Царское Село Есенин перенес операцию аппендицита, а потом получил краткосрочный отпуск в родную деревню.Мифическая скамьяНекоторые экскурсоводы вводят туристов в заблуждение, рассказывая и даже показывая на скамью под огромным платаном недалеко от ялтинской набережной. Мол, на этом самом месте романтические вечера проводили Есенин и Айседора Дункан в 1923 году.Дункан и правда была в Ялте и ждала Есенина, но он так и не приехал в Крым в третий раз. 46-летняя танцовщица Айседора в рамках гастрольного турне жила в ялтинской гостинице "Россия". Поэт слал ей письма из Москвы: "Milaia Isadora! Ia ne mog priehat potomuchto ochen saniat. Priedu v Yaltu. Liubliu tebia beskonechno. Tvoi Sergei". Поэт не знал английского, Айседора – русского, и Есенин считал, что русские слова, написанные латиницей, его "Изадора" поймет лучше.А однажды, по возвращении с прогулки, Дункан вручили телеграмму не от Есенина: "Писем, телеграмм Есенину больше не шлите. Он со мной. К вам не вернется никогда. Галина Бениславская".Айседора ответной телеграммой потребовала от возлюбленного объяснений. И они не заставили себя долго ждать: "Ялта, гостиница Россия. Айседоре Дункан. Я люблю другую, женат и счастлив. 13 октября 1923 г."С Галиной Бениславской он познакомился еще до встречи с Дункан. Она стала заниматься его издательскими делами, он даже некоторое время жил у нее в квартире, что не мешало ему иметь отношения с другими женщинами, а потом снова возвращаться к Галине.Ни одна из женщин Есенина в итоге не была счастлива с поэтом – ни мать его первого ребенка Анна, ни Дункан, ни другие многочисленные возлюбленные, ни Галина Бениславская, которая в 1926 году покончила с собой на могиле поэта, оставив записку: "В этой могиле для меня все самое дорогое".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

