Крымский мост сейчас – обстановка после возобновления движения - РИА Новости Крым, 07.11.2025
Ситуация на дорогах Крыма
2025-11-07T12:07
2025-11-07T12:08
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. После приостановки движения по Крымскому мосту перед пунктами досмотра со стороны Керчи образовалась очередь. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Мост закрыли в четверг в 11:35. Находящихся на мостовом переходе и в зоне досмотра призывали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Ограничение продлилось 20 минут, после чего проезд возобновили.При этом въезд в Крым остается свободным – со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава РК Сергей АксеновОперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
12:07 07.11.2025 (обновлено: 12:08 07.11.2025)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. После приостановки движения по Крымскому мосту перед пунктами досмотра со стороны Керчи образовалась очередь. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
Мост закрыли в четверг в 11:35. Находящихся на мостовом переходе и в зоне досмотра призывали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Ограничение продлилось 20 минут, после чего проезд возобновили.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 80 транспортных средств", - говорится в сообщении.
При этом въезд в Крым остается свободным – со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.
Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава РК Сергей Аксенов
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
