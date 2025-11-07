https://crimea.ria.ru/20251107/krymskiy-most-seychas--obstanovka-posle-vozobnovleniya-dvizheniya-1150722875.html

Крымский мост сейчас – обстановка после возобновления движения

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. После приостановки движения по Крымскому мосту перед пунктами досмотра со стороны Керчи образовалась очередь. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Мост закрыли в четверг в 11:35. Находящихся на мостовом переходе и в зоне досмотра призывали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Ограничение продлилось 20 минут, после чего проезд возобновили.При этом въезд в Крым остается свободным – со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава РК Сергей АксеновОперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

