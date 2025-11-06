https://crimea.ria.ru/20251106/novosti-svo-kiev-teryaet-lyudey-i-tanki-1150701147.html

Новости СВО: Киев теряет людей и танки

Новости СВО: Киев теряет людей и танки - РИА Новости Крым, 06.11.2025

Новости СВО: Киев теряет людей и танки

Киев за сутки боев на всех направлениях фронта потерял около 1250 боевиков, 12 танков и боевых бронемашин, а также другую технику и вооружения. Об этом... РИА Новости Крым, 06.11.2025

2025-11-06T14:11

2025-11-06T14:11

2025-11-06T14:19

новости сво

министерство обороны рф

потери всу

вооруженные силы россии

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/18/1150405938_0:187:2976:1861_1920x0_80_0_0_5114d9499918c79a80050751011b7f7f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Киев за сутки боев на всех направлениях фронта потерял около 1250 боевиков, 12 танков и боевых бронемашин, а также другую технику и вооружения. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ в четверг.Подразделения группировки войск "Север" разбили до 170 боевиков ВСУ, 14 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, три склада боеприпасов и девять складов материальных средств.Военнослужащие группировки "Запад" улучшили положение по переднему краю. Потери украинских вооруженных формирований составили до 215 человек, две боевые бронированные машины, 22 автомобиля, артиллерийское орудие, семь станций радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.Подразделения "Южной" группы заняли более выгодные рубежи и позиции. Противник потерял до 95 военных, два танка, три боевые бронированные машины, 16 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и склад материальных средств.Группировка "Центр" улучшила тактическое положение. Потери противника составили свыше 480 боевиков, боевая бронированная машина и восемь автомобилей.Подразделения "Востока" продвинулись в глубину обороны противника. ВСУ потеряли до 245 человек, два танка, бронетранспортер, восемь автомобилей, американскую гаубицу М777, две станции радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств.Бойцы группы "Днепр" уничтожили до 45 вражеских солдат, боевую бронированную машину, семь автомобилей, два артиллерийских орудия, семь станций радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и два склада материальных средств.Кроме того, российские военные поразили вражеские объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, места хранения и подготовки к запуску ударных дронов, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах. Средства ПВО сбили две управляемые авиационные бомбы и 261 беспилотник самолетного типа.Всего с начала спецоперации уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 95 320 беспилотных летательных аппаратов, 635 зенитных ракетных комплексов, 25 874 танка и другие боевые бронированные машины, 1 609 боевых машин реактивных систем залпового огня, 31 113 орудий полевой артиллерии и минометов, 46 000 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России отразила 21 попытку прорыва ВСУКиев признает катастрофу ВСУ на фронте - заявление МинобороныНовости СВО: уничтожены еще полторы тысячи боевиков Зеленского

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, потери всу , вооруженные силы россии, новости