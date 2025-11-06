Рейтинг@Mail.ru
Новости СВО: Киев теряет людей и танки - РИА Новости Крым, 06.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251106/novosti-svo-kiev-teryaet-lyudey-i-tanki-1150701147.html
Новости СВО: Киев теряет людей и танки
Новости СВО: Киев теряет людей и танки - РИА Новости Крым, 06.11.2025
Новости СВО: Киев теряет людей и танки
Киев за сутки боев на всех направлениях фронта потерял около 1250 боевиков, 12 танков и боевых бронемашин, а также другую технику и вооружения. Об этом... РИА Новости Крым, 06.11.2025
2025-11-06T14:11
2025-11-06T14:19
новости сво
министерство обороны рф
потери всу
вооруженные силы россии
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/18/1150405938_0:187:2976:1861_1920x0_80_0_0_5114d9499918c79a80050751011b7f7f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Киев за сутки боев на всех направлениях фронта потерял около 1250 боевиков, 12 танков и боевых бронемашин, а также другую технику и вооружения. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ в четверг.Подразделения группировки войск "Север" разбили до 170 боевиков ВСУ, 14 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, три склада боеприпасов и девять складов материальных средств.Военнослужащие группировки "Запад" улучшили положение по переднему краю. Потери украинских вооруженных формирований составили до 215 человек, две боевые бронированные машины, 22 автомобиля, артиллерийское орудие, семь станций радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.Подразделения "Южной" группы заняли более выгодные рубежи и позиции. Противник потерял до 95 военных, два танка, три боевые бронированные машины, 16 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и склад материальных средств.Группировка "Центр" улучшила тактическое положение. Потери противника составили свыше 480 боевиков, боевая бронированная машина и восемь автомобилей.Подразделения "Востока" продвинулись в глубину обороны противника. ВСУ потеряли до 245 человек, два танка, бронетранспортер, восемь автомобилей, американскую гаубицу М777, две станции радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств.Бойцы группы "Днепр" уничтожили до 45 вражеских солдат, боевую бронированную машину, семь автомобилей, два артиллерийских орудия, семь станций радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и два склада материальных средств.Кроме того, российские военные поразили вражеские объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, места хранения и подготовки к запуску ударных дронов, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах. Средства ПВО сбили две управляемые авиационные бомбы и 261 беспилотник самолетного типа.Всего с начала спецоперации уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 95 320 беспилотных летательных аппаратов, 635 зенитных ракетных комплексов, 25 874 танка и другие боевые бронированные машины, 1 609 боевых машин реактивных систем залпового огня, 31 113 орудий полевой артиллерии и минометов, 46 000 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России отразила 21 попытку прорыва ВСУКиев признает катастрофу ВСУ на фронте - заявление МинобороныНовости СВО: уничтожены еще полторы тысячи боевиков Зеленского
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/18/1150405938_123:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_eae766bd47eba08b882636c41cc458ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, министерство обороны рф, потери всу , вооруженные силы россии, новости
Новости СВО: Киев теряет людей и танки

ВС РФ разбили еще 1250 боевиков ВСУ на всех линиях фронта

14:11 06.11.2025 (обновлено: 14:19 06.11.2025)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкПодразделение спецназа группировки "Центр"
Подразделение спецназа группировки Центр - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Киев за сутки боев на всех направлениях фронта потерял около 1250 боевиков, 12 танков и боевых бронемашин, а также другую технику и вооружения. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ в четверг.
Подразделения группировки войск "Север" разбили до 170 боевиков ВСУ, 14 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, три склада боеприпасов и девять складов материальных средств.
Военнослужащие группировки "Запад" улучшили положение по переднему краю. Потери украинских вооруженных формирований составили до 215 человек, две боевые бронированные машины, 22 автомобиля, артиллерийское орудие, семь станций радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.
Подразделения "Южной" группы заняли более выгодные рубежи и позиции. Противник потерял до 95 военных, два танка, три боевые бронированные машины, 16 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и склад материальных средств.
Группировка "Центр" улучшила тактическое положение. Потери противника составили свыше 480 боевиков, боевая бронированная машина и восемь автомобилей.
Подразделения "Востока" продвинулись в глубину обороны противника. ВСУ потеряли до 245 человек, два танка, бронетранспортер, восемь автомобилей, американскую гаубицу М777, две станции радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств.
Бойцы группы "Днепр" уничтожили до 45 вражеских солдат, боевую бронированную машину, семь автомобилей, два артиллерийских орудия, семь станций радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и два склада материальных средств.
Кроме того, российские военные поразили вражеские объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, места хранения и подготовки к запуску ударных дронов, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах. Средства ПВО сбили две управляемые авиационные бомбы и 261 беспилотник самолетного типа.
Всего с начала спецоперации уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 95 320 беспилотных летательных аппаратов, 635 зенитных ракетных комплексов, 25 874 танка и другие боевые бронированные машины, 1 609 боевых машин реактивных систем залпового огня, 31 113 орудий полевой артиллерии и минометов, 46 000 единиц специальной военной автомобильной техники.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Армия России отразила 21 попытку прорыва ВСУ
Киев признает катастрофу ВСУ на фронте - заявление Минобороны
Новости СВО: уничтожены еще полторы тысячи боевиков Зеленского
 
Новости СВОМинистерство обороны РФПотери ВСУВооруженные силы РоссииНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:08Отделение экстренной медпомощи в Симферополе рассчитано на 130 пациентов
16:58Путин открыл спортивный комплекс в Крыму
16:36Теракт на Крымском мосту - когда огласят приговор
16:27Более 200 детей погибли от рук ВСУ в новых регионах с 2014 года
16:17Обвиняемому в жестоком убийстве байкера в Москве вынесли приговор
16:02Освобождение Киева в 1944-м важно для всех русских людей – Гаспарян
15:46Схема оплаты постельного белья в поездах в Крым не изменится
15:15Строительство на мысе Хрустальный - что происходит на объекте
14:58Троих крымчан будут судить за похищение человека и вымогательство
14:11Новости СВО: Киев теряет людей и танки
14:02Рютте обвинил Россию в нарушении "глобальных правил" - ответ МИД
13:37Песков дал совет НАТО
13:08Армия России отразила 21 попытку прорыва ВСУ
12:51Итальянский журналист восхитился развитием Крыма в составе России
12:36В Крыму выезды налоговиков на курорты пополнили казну на 987 млн рублей
12:29Шанс одуматься: что означают заявления о ядерных испытаниях РФ
12:07В Крыму раскрыли незаконную схему постановки мигрантов на учет
12:00Запад планирует диверсию на ЗАЭС с выбросом радиоактивных веществ
11:53Водителя зажало в салоне авто в результате ДТП под Симферополем
11:47Дрон ВСУ убил пенсионерку в жилом квартале Голой Пристани
Лента новостейМолния