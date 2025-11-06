https://crimea.ria.ru/20251106/armiya-rossii-otrazila-21-popytku-proryva-vsu-1150700590.html

Армия России отразила 21 попытку прорыва ВСУ

2025-11-06T13:08

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/06/1150700012_0:140:3144:1909_1920x0_80_0_0_c5c2a0812b20ca1f10ac300489555878.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Бойцы Вооруженных сил России отбили попытки украинских боевиков прорваться в районе населенного пункта Гришино в Донецкой Народной Республике и пресекли прорыв штурмовой группы противника к переправе через реку Оскол в Харьковской области. Об этом сообщается в сводке Минобороны в четверг.В Красноармейске ДНР российские военные также продолжали уничтожение окруженных формирований ВСУ в восточной части Центрального района и на территории западной промзоны, зачистку от украинских боевиков населенных пунктов Гнатовка и Рог Донецкой Народной Республики. Уничтожение окруженной группировки противника продолжается и в районе Купянска Харьковской области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Попытка прорыва ВСУ отражена в Харьковской областиЗападная пресса высказывает большой интерес к поездке в "котлы" с ВСУКиев признает катастрофу ВСУ на фронте - заявление Минобороны

Новости

