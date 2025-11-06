Рейтинг@Mail.ru
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Бойцы Вооруженных сил России отбили попытки украинских боевиков прорваться в районе населенного пункта Гришино в Донецкой Народной Республике и пресекли прорыв штурмовой группы противника к переправе через реку Оскол в Харьковской области. Об этом сообщается в сводке Минобороны в четверг.В Красноармейске ДНР российские военные также продолжали уничтожение окруженных формирований ВСУ в восточной части Центрального района и на территории западной промзоны, зачистку от украинских боевиков населенных пунктов Гнатовка и Рог Донецкой Народной Республики. Уничтожение окруженной группировки противника продолжается и в районе Купянска Харьковской области.
Армия России отразила 21 попытку прорыва ВСУ

Армия России отразила 21 попытку прорыва ВСУ в Донбассе и Харьковской области - Минобороны

13:08 06.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Бойцы Вооруженных сил России отбили попытки украинских боевиков прорваться в районе населенного пункта Гришино в Донецкой Народной Республике и пресекли прорыв штурмовой группы противника к переправе через реку Оскол в Харьковской области. Об этом сообщается в сводке Минобороны в четверг.
"Отражены 13 атак противника из района населенного пункта Гришино Донецкой Народной Республики с целью деблокирования окруженных формирований ВСУ. Сорваны три попытки боевиков 425-го штурмового полка ВСУ вырваться из кольца окружения в северном направлении", – сообщили в Минобороны.
В Красноармейске ДНР российские военные также продолжали уничтожение окруженных формирований ВСУ в восточной части Центрального района и на территории западной промзоны, зачистку от украинских боевиков населенных пунктов Гнатовка и Рог Донецкой Народной Республики.
Уничтожение окруженной группировки противника продолжается и в районе Купянска Харьковской области.
"Отражены три атаки противника в районах Нечволодовки и Благодатовки с целью деблокирования окруженных украинских формирований, сорвана попытка группы военнослужащих 116-й механизированной бригады ВСУ вырваться из кольца окружения в западном направлении, в районе Петровки Харьковской области пресечен прорыв штурмовой группы противника к разрушенной переправе через реку Оскол для ее восстановления", - проинформировали в российском оборонном ведомстве.
