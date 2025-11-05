https://crimea.ria.ru/20251105/novosti-svo-unichtozheny-esche-poltory-tysyachi-boevikov-zelenskogo-1150673497.html

Новости СВО: уничтожены еще полторы тысячи боевиков Зеленского

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. За сутки боев киевский режим потерял в зоне проведения спецоперации на всех направлениях фронта 1460 боевиков. Об этом сообщается в среду в сводке Минобороны России.Подразделения группировки "Север" нанесли поражение группам боевиков киевского режима в окрестностях четырех сел в Сумской области, а на Харьковском направленииразбили ВСУ под Волчанском.На этом участке фронта ВСУ потеряли до 285 боевиков. Также уничтожено: два броневика, девять автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, станция радиоэлектронной разведки и шесть складов - один с боеприпасами и пять с прочим имуществом врага.Подразделения группировки "Запад" улучшили тактическое положение, нанеся урон украинским силам в районах трех сел на Харьковщине и одного - в ДНР.В ведомстве напомнили, что под Купянском российские бойцы продолжают уничтожение окруженной группировки противника.Всего в этой зоне ответственности российских войск потери украинских вооруженных формирований превысили 230 боевиков. Кроме того, ВСУ безвозвратно потеряли: 11 броневиков, 22 автомобиля, два артиллерийских орудия, станций РЭБ, станция контрбатарейной борьбы и шесть складов боеприпасов, перечислено в сводке за сутки.Подразделения "Южной" группировки за минувшие сутки вышли на более выгодные рубежи и позиции, ВСУ ослаблены в районах четырех населенных пунктов на территории ДНР."Противник потерял до 160 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 23 автомобиля и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов", - говорится в сообщении.Подразделения группировки "Центр" улучшили положение по переднему краю, поразив силы противника возле пяти сел в ДНР и двух - на Днепропетровщине.В Красноармейске российские штурмовики продолжают выдавливать боевиков из жилой застройки в микрорайоне Пригородный, идет плановая зачистка населенных пунктов Гнатовка и Рог Донецкой Народной Республики, освобождены 24 здания, добавили в ведомстве."Подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии освободили 19 зданий в северной, восточной и юго-восточной частях населенного пункта Димитров Донецкой Народной Республики и продвигаются в сторону микрорайона Западный. Продолжается расширение зоны контроля и сжатие кольца окружения группировки противника", - сообщили в Минобороны, обозначив, что всего группировка войск "Центр"ликвидировала за сутки до 470 боевиков, шесть вражеских броневиков, девять автомобилей и артиллерийское орудие.Силы подразделения группировки "Восток" продавили оборону противника, разгромив неонацистские формирования возле двух населенных пунктов в Запорожской области и одного - на Днепропетровщине. Уничтожено: свыше 250 боевиков, два броневика, 19 автомобилей и артиллерийское орудие.Подразделения группировки "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в окрестностях трех населенных пунктов в Херсонской области, уничтожив до 65 боевиков, а также броневик, 12 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, пять станций РЭБ и два склада с материальными средствами ВСУ.Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, которые обеспечивали деятельность ВСУ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский не владеет обстановкой: Минобороны РФ о "зачистке" в КупянскеАтака ВСУ на Крым и другие регионы России: сбиты 40 дроновКиев несет большие потери в людях и технике – новые цифры Минобороны

