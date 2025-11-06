https://crimea.ria.ru/20251106/neskolko-mikrorayonov-simferopolya-v-chetverg-ostanutsya-bez-vody-1150688140.html

Несколько микрорайонов Симферополя в четверг останутся без воды

2025-11-06T06:41

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Часть Симферополя в четверг останется без водоснабжения из-за ремонта на сетях, сообщает "Вода Крыма".На время ремонта абонентов просят иметь запас ресурса и обещают обеспечить жителей привозной водой.Как уточнили на предприятии, с 8 до 9 часов утра машины будут стоять по адресам Сейдали Куртсеитова, 85 и по Крымской,1; с 09 до 10 часов – по улицам Чадырлар, 4 и Чатырдагская, 12; с 10 до 11 часов – по улицам Сейдали Куртсеитова, 21 и Ветан, 82; с 13 до 14 часов воду подвезут на Колосковую, 7 и Егише Чаренца, 9; с 15 до 16 часов машину поставят по Аблякима Гафарова, 29 и Олимпийской, 9; с 16 до 17 часов – по Амета Моллаева, 21 и Учан-Су, 27; с 17 до 19 часов – по улицам Арекет, 2 и Таврической, 12.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Одно из основных водохранилищ Крыма пополнилось на 2 млн "кубов" за месяцВ Крыму растет потребление питьевой воды: на сколько хватит запасовВсе регионы Крыма обеспечены водой – Аксенов

