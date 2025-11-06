Рейтинг@Mail.ru
Более 200 детей погибли от рук ВСУ в новых регионах с 2014 года
https://crimea.ria.ru/20251106/bolee-200-detey-pogibli-ot-ruk-vsu-v-novykh-regionakh-s-2014-goda-1150704675.html
Более 200 детей погибли от рук ВСУ в новых регионах с 2014 года
Более 200 детей погибли от рук ВСУ в новых регионах с 2014 года - РИА Новости Крым, 06.11.2025
Более 200 детей погибли от рук ВСУ в новых регионах с 2014 года
В Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях с 2014 года в результате агрессии киевского режима погибли более 7200 человек, в... РИА Новости Крым, 06.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. В Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях с 2014 года в результате агрессии киевского режима погибли более 7200 человек, в том числе 226 детей. Об этом сообщил председатель Следственного комитета России в рамках XIX Международной научно-практической конференции "Державинские чтения" на сессии Российской правовой академии Минюста России "Расследование преступлений киевского режима".Кроме того, ранения различной степени тяжести получили почти 20 тысяч человек, включая 1122 ребенка.По словам Бастрыкина, следователи СК России с 2014 года возбудили свыше 8000 уголовных дел о преступлениях киевского режима в отношении 2 198 лиц, включая руководство Украины, членов радикальных объединений, представителей украинских силовых структур и иностранных наемников."За весь период следствия по уголовному делу, возбужденному по факту применения в Донбассе запрещенных средств и методов ведения войны, допрошены более 266 тысяч человек, признаны потерпевшими более 132 тысяч, в том числе 24 344 несовершеннолетних", - добавил он.Председатель СК России подчеркнул, что действующий на Украине откровенно нацистский режим и созданные им боевые террористические формирования совершают преступления, сопоставимые с преступлениями немецко-фашистских захватчиков во время Великой Отечественной войны, а нередко превосходят их.
РИА Новости Крым
Новости
александр бастрыкин, ск рф (следственный комитет российской федерации), украина, всу (вооруженные силы украины), новые регионы россии
Более 200 детей погибли от рук ВСУ в новых регионах с 2014 года

В Донбассе и Новороссии с 2014 года от рук ВСУ погибли более 7000 человек – Бастрыкин

16:27 06.11.2025
 
Последствия обстрела Ясиноватой со стороны ВСУ
Последствия обстрела Ясиноватой со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости . Таисия Воронцова
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. В Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях с 2014 года в результате агрессии киевского режима погибли более 7200 человек, в том числе 226 детей. Об этом сообщил председатель Следственного комитета России в рамках XIX Международной научно-практической конференции "Державинские чтения" на сессии Российской правовой академии Минюста России "Расследование преступлений киевского режима".
"По данным следствия, в ЛНР и ДНР, а также Херсонской и Запорожской областях в результате агрессии Украины с 2014 года пострадали не менее 27 108 мирных жителей, из которых убиты 7 256, в том числе 226 несовершеннолетних", - приводит слова Бастрыкина пресс-служба ведомства.
Кроме того, ранения различной степени тяжести получили почти 20 тысяч человек, включая 1122 ребенка.
По словам Бастрыкина, следователи СК России с 2014 года возбудили свыше 8000 уголовных дел о преступлениях киевского режима в отношении 2 198 лиц, включая руководство Украины, членов радикальных объединений, представителей украинских силовых структур и иностранных наемников.
"За весь период следствия по уголовному делу, возбужденному по факту применения в Донбассе запрещенных средств и методов ведения войны, допрошены более 266 тысяч человек, признаны потерпевшими более 132 тысяч, в том числе 24 344 несовершеннолетних", - добавил он.
Председатель СК России подчеркнул, что действующий на Украине откровенно нацистский режим и созданные им боевые террористические формирования совершают преступления, сопоставимые с преступлениями немецко-фашистских захватчиков во время Великой Отечественной войны, а нередко превосходят их.
