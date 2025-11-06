Более 200 детей погибли от рук ВСУ в новых регионах с 2014 года

https://crimea.ria.ru/20251106/bolee-200-detey-pogibli-ot-ruk-vsu-v-novykh-regionakh-s-2014-goda-1150704675.html
2025-11-06T16:27
2025-11-06T16:27
2025-11-06T16:18
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. В Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях с 2014 года в результате агрессии киевского режима погибли более 7200 человек, в том числе 226 детей. Об этом сообщил председатель Следственного комитета России в рамках XIX Международной научно-практической конференции "Державинские чтения" на сессии Российской правовой академии Минюста России "Расследование преступлений киевского режима".Кроме того, ранения различной степени тяжести получили почти 20 тысяч человек, включая 1122 ребенка.По словам Бастрыкина, следователи СК России с 2014 года возбудили свыше 8000 уголовных дел о преступлениях киевского режима в отношении 2 198 лиц, включая руководство Украины, членов радикальных объединений, представителей украинских силовых структур и иностранных наемников."За весь период следствия по уголовному делу, возбужденному по факту применения в Донбассе запрещенных средств и методов ведения войны, допрошены более 266 тысяч человек, признаны потерпевшими более 132 тысяч, в том числе 24 344 несовершеннолетних", - добавил он.Председатель СК России подчеркнул, что действующий на Украине откровенно нацистский режим и созданные им боевые террористические формирования совершают преступления, сопоставимые с преступлениями немецко-фашистских захватчиков во время Великой Отечественной войны, а нередко превосходят их.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:113 мирных россиян пострадали от атак ВСУ за неделю Украина ведет "неприкрытую охоту" на представителей экстренных служб Шесть погибших и 82 раненых - Украина убивает российских детей
украина
новые регионы россии
В Донбассе и Новороссии с 2014 года от рук ВСУ погибли более 7000 человек – Бастрыкин
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. В Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях с 2014 года в результате агрессии киевского режима погибли более 7200 человек, в том числе 226 детей. Об этом сообщил председатель Следственного комитета России в рамках XIX Международной научно-практической конференции "Державинские чтения" на сессии Российской правовой академии Минюста России "Расследование преступлений киевского режима".
"По данным следствия, в ЛНР и ДНР, а также Херсонской и Запорожской областях в результате агрессии Украины с 2014 года пострадали не менее 27 108 мирных жителей, из которых убиты 7 256, в том числе 226 несовершеннолетних", - приводит слова Бастрыкина пресс-служба ведомства.
Кроме того, ранения различной степени тяжести получили почти 20 тысяч человек, включая 1122 ребенка.
По словам Бастрыкина, следователи СК России с 2014 года возбудили свыше 8000 уголовных дел о преступлениях киевского режима в отношении 2 198 лиц, включая руководство Украины, членов радикальных объединений, представителей украинских силовых структур и иностранных наемников.
"За весь период следствия по уголовному делу, возбужденному по факту применения в Донбассе запрещенных средств и методов ведения войны, допрошены более 266 тысяч человек, признаны потерпевшими более 132 тысяч, в том числе 24 344 несовершеннолетних", - добавил он.
Председатель СК России подчеркнул, что действующий на Украине откровенно нацистский режим и созданные им боевые террористические формирования совершают преступления, сопоставимые с преступлениями немецко-фашистских захватчиков во время Великой Отечественной войны, а нередко превосходят их.
