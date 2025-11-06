https://crimea.ria.ru/20251106/bolee-200-detey-pogibli-ot-ruk-vsu-v-novykh-regionakh-s-2014-goda-1150704675.html

Более 200 детей погибли от рук ВСУ в новых регионах с 2014 года

Более 200 детей погибли от рук ВСУ в новых регионах с 2014 года - РИА Новости Крым, 06.11.2025

Более 200 детей погибли от рук ВСУ в новых регионах с 2014 года

В Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях с 2014 года в результате агрессии киевского режима погибли более 7200 человек, в... РИА Новости Крым, 06.11.2025

2025-11-06T16:27

2025-11-06T16:27

2025-11-06T16:18

александр бастрыкин

ск рф (следственный комитет российской федерации)

украина

всу (вооруженные силы украины)

новые регионы россии

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/06/1150704930_0:1:3072:1729_1920x0_80_0_0_c80d285b91c2f91b5b21a6097e864dd8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. В Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях с 2014 года в результате агрессии киевского режима погибли более 7200 человек, в том числе 226 детей. Об этом сообщил председатель Следственного комитета России в рамках XIX Международной научно-практической конференции "Державинские чтения" на сессии Российской правовой академии Минюста России "Расследование преступлений киевского режима".Кроме того, ранения различной степени тяжести получили почти 20 тысяч человек, включая 1122 ребенка.По словам Бастрыкина, следователи СК России с 2014 года возбудили свыше 8000 уголовных дел о преступлениях киевского режима в отношении 2 198 лиц, включая руководство Украины, членов радикальных объединений, представителей украинских силовых структур и иностранных наемников."За весь период следствия по уголовному делу, возбужденному по факту применения в Донбассе запрещенных средств и методов ведения войны, допрошены более 266 тысяч человек, признаны потерпевшими более 132 тысяч, в том числе 24 344 несовершеннолетних", - добавил он.Председатель СК России подчеркнул, что действующий на Украине откровенно нацистский режим и созданные им боевые террористические формирования совершают преступления, сопоставимые с преступлениями немецко-фашистских захватчиков во время Великой Отечественной войны, а нередко превосходят их.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:113 мирных россиян пострадали от атак ВСУ за неделю Украина ведет "неприкрытую охоту" на представителей экстренных служб Шесть погибших и 82 раненых - Украина убивает российских детей

украина

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр бастрыкин, ск рф (следственный комитет российской федерации), украина, всу (вооруженные силы украины), новые регионы россии, новости