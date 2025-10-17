Рейтинг@Mail.ru
Украина ведет "неприкрытую охоту" на представителей экстренных служб - РИА Новости Крым, 17.10.2025
Украина ведет "неприкрытую охоту" на представителей экстренных служб
Украина ведет "неприкрытую охоту" на представителей экстренных служб - РИА Новости Крым, 17.10.2025
Украина ведет "неприкрытую охоту" на представителей экстренных служб
Украинские боевики ведут "неприкрытую охоту" на представителей экстренных служб – спасателей, медиков и коммунальщиков, спешащих на помочь пострадавшим. Об этом РИА Новости Крым, 17.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 кот – РИА Новости Крым. Украинские боевики ведут "неприкрытую охоту" на представителей экстренных служб – спасателей, медиков и коммунальщиков, спешащих на помочь пострадавшим. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.Он рассказал, что в Луганской Народной Республике от удара украинского FPV-дрона погибли на месте сразу четыре сотрудника Сватовского водоканала."Украинский дрон атаковал служебный автомобиль, который был снабжен всей соответствующей маркировкой во время движения к месту проведения работ по восстановлению водоснабжения в доме, который ранее подвергся атакам тех же военных формирований", – уточнил он.Ранее сообщалось, что ВСУ снова обстреляли Запорожскую АЭС и город Энергодар, прилет пришелся на район пожарной части, расположенной вблизи от периметра ЗАЭС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Контузия и осколки: ВСУ атаковали скорую помощь в Херсонской областиВСУ обстреляли жилой сектор в Алешках – погиб 10-летний ребенокВСУ атаковали объекты энергетики в Волгоградской области
атаки всу, родион мирошник, новости сво, обстрелы всу, украина, новости
Украина ведет "неприкрытую охоту" на представителей экстренных служб

За первый квартал 2025 года от украинских атак пострадали 55 сотрудников экстренных служб

15:29 17.10.2025
 
© Telegram Андрей АлексеенкоПоследствия обстрела ВСУ Новой Каховки
Последствия обстрела ВСУ Новой Каховки
© Telegram Андрей Алексеенко
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 кот – РИА Новости Крым. Украинские боевики ведут "неприкрытую охоту" на представителей экстренных служб – спасателей, медиков и коммунальщиков, спешащих на помочь пострадавшим. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
"За прошедший трехмесячный период пострадали 55 сотрудников экстренной службы. Все они спешили на помощь, выполняя свой профессиональный и человеческий долг", – сказал дипломат на брифинге.
Он рассказал, что в Луганской Народной Республике от удара украинского FPV-дрона погибли на месте сразу четыре сотрудника Сватовского водоканала.
"Украинский дрон атаковал служебный автомобиль, который был снабжен всей соответствующей маркировкой во время движения к месту проведения работ по восстановлению водоснабжения в доме, который ранее подвергся атакам тех же военных формирований", – уточнил он.
Ранее сообщалось, что ВСУ снова обстреляли Запорожскую АЭС и город Энергодар, прилет пришелся на район пожарной части, расположенной вблизи от периметра ЗАЭС.
