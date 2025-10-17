https://crimea.ria.ru/20251017/ukraina-vedet-neprikrytuyu-okhotu-na-predstaviteley-ekstrennykh-sluzhb-1150254125.html

Украина ведет "неприкрытую охоту" на представителей экстренных служб

Украинские боевики ведут "неприкрытую охоту" на представителей экстренных служб – спасателей, медиков и коммунальщиков, спешащих на помочь пострадавшим. Об этом РИА Новости Крым, 17.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 кот – РИА Новости Крым. Украинские боевики ведут "неприкрытую охоту" на представителей экстренных служб – спасателей, медиков и коммунальщиков, спешащих на помочь пострадавшим. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.Он рассказал, что в Луганской Народной Республике от удара украинского FPV-дрона погибли на месте сразу четыре сотрудника Сватовского водоканала."Украинский дрон атаковал служебный автомобиль, который был снабжен всей соответствующей маркировкой во время движения к месту проведения работ по восстановлению водоснабжения в доме, который ранее подвергся атакам тех же военных формирований", – уточнил он.Ранее сообщалось, что ВСУ снова обстреляли Запорожскую АЭС и город Энергодар, прилет пришелся на район пожарной части, расположенной вблизи от периметра ЗАЭС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Контузия и осколки: ВСУ атаковали скорую помощь в Херсонской областиВСУ обстреляли жилой сектор в Алешках – погиб 10-летний ребенокВСУ атаковали объекты энергетики в Волгоградской области

