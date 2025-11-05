Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост: оперативная информация к вечеру среды - РИА Новости Крым, 05.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20251105/krymskiy-most-operativnaya-informatsiya-k-vecheru-sredy-1150684483.html
Крымский мост: оперативная информация к вечеру среды
Крымский мост: оперативная информация к вечеру среды - РИА Новости Крым, 05.11.2025
Крымский мост: оперативная информация к вечеру среды
Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста в среду вечером проезд свободен. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации... РИА Новости Крым, 05.11.2025
2025-11-05T22:04
2025-11-05T22:04
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
очереди на крымском мосту
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/08/1124784987_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b844d0e7618395f6a10d47e49e762e8a.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста в среду вечером проезд свободен. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.С 3 ноября электромобилям и гибридным авто запретят въезд на Крымский мост со стороны Тамани и Керчи.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава РК Сергей Аксенов.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/08/1124784987_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e8908b631001bb4494f8277092d1d75e.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, очереди на крымском мосту
Крымский мост: оперативная информация к вечеру среды

Крымский мост – проезд свободен с двух сторон

22:04 05.11.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста в среду вечером проезд свободен. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.
"По состоянию на 22 часа с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", – сказано в сообщении.
С 3 ноября электромобилям и гибридным авто запретят въезд на Крымский мост со стороны Тамани и Керчи.
Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава РК Сергей Аксенов.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымКерчьТаманьКраснодарский крайОчереди на Крымском мосту
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:04Крымский мост: оперативная информация к вечеру среды
21:47Авария на высоковольтной линии на Херсонщине: 200 тысяч человек без света
21:41Путин поддержал идею объявить 2026 год в России Годом единства народов
21:38Финалисты конкурса "Большая перемена" в "Артеке" – одна большая семья
21:23Памятник адмиралу Нахимову в Севастополе – к годовщине воссоздания
21:07НАТО готова усилить военное присутствие в Румынии
20:42Путин предложил создать комиссию по вопросам межнациональных отношений
20:26Участникам СВО из других стран упростят прием в гражданство России
20:11Путин поздравил лауреатов конкурса "Большая перемена"
20:02В Крыму стали реже болеть ОРВИ
19:51Три человека погибли в Крыму на дорогах
19:31Южный Берег Крыма частично обесточен
19:10У нас руки развязаны: в Госдуме сделали заявление о ДСНВ
18:44"Героизм живет в каждом": герой РФ Юсупов встретился с крымской молодежью
18:27Путин подписал указ о выплатах военным при вторжении на госгранице
18:16Ядерные угрозы США и ответный шаг России – главные заявления Белоусова
17:52В "Артеке" при участии Кириенко открыли бюст героя СВО Назара Енина
17:27Путин поручил подготовить данные для начала испытаний ядерного оружия
17:10США отработали на учениях превентивный ядерный удар по России – Белоусов
16:59Белоусов: подготовку к ядерным испытаниям надо начать немедленно
Лента новостейМолния