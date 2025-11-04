Рейтинг@Mail.ru
Мощные взрывы произошли на Солнце – когда ждать новую магнитную бурю - РИА Новости Крым, 04.11.2025
Мощные взрывы произошли на Солнце – когда ждать новую магнитную бурю
Мощные взрывы произошли на Солнце – когда ждать новую магнитную бурю - РИА Новости Крым, 04.11.2025
Мощные взрывы произошли на Солнце – когда ждать новую магнитную бурю
Рост солнечной активности продолжается и уже в ближайшее время выбросы плазмы могут задевать Землю и провоцировать геомагнитные возмущения. Таковы данные... РИА Новости Крым, 04.11.2025
2025-11-04T15:16
2025-11-04T15:16
вспышки на солнце
солнце
институт солнечно-земной физики
земля
магнитные бури
космос
новости
метеозависимость
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Рост солнечной активности продолжается и уже в ближайшее время выбросы плазмы могут задевать Землю и провоцировать геомагнитные возмущения. Таковы данные Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.За прошедшие сутки на Солнце зарегистрировано 5 сильных вспышек уровня M. Самое сильное событие с конца сентября – вспышка балла M5.0 – произошло в середине дня в понедельник.Вспышки связывают с разворотом Солнца той стороной к Земле, где сейчас бушуют два больших центра активности. Ранее светило поворачивалось к нашей планете таким образом в середине октября, тогда ученые фиксировали 10-кратный рост вспышечной активности."При прошлом прохождении по диску данные области выходили на уровень 8 из 10, при том, что тогда, чисто визуально, имели меньше энергии, поэтому, скорее всего, активность будет расти. Обе области явно более склонны к производству отдельных сильных вспышек, чем к растрачиванию энергии на множество мелких событий", – отмечают в Лаборатории.При этом пока выбросы плазмы из вспышечных центров идут мимо Земли, а верхняя область вспышечной активности сейчас удалена от направления к нашей планете примерно на 60 градусов, что считается безопасным.В целом в 2025 году регистрируется самая высокая солнечная активность за прошедшие 11 лет, высока вероятность сильных магнитных бурь на Земле, заявляли ранее ученые.
вспышки на солнце, солнце, институт солнечно-земной физики, земля, магнитные бури, космос, новости, метеозависимость
Мощные взрывы произошли на Солнце – когда ждать новую магнитную бурю

Рост солнечной активности продолжается и спровоцирует магнитные бури на Земле – ученые

15:16 04.11.2025
 
© Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАНВспышки на Солнце
Вспышки на Солнце
© Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Рост солнечной активности продолжается и уже в ближайшее время выбросы плазмы могут задевать Землю и провоцировать геомагнитные возмущения. Таковы данные Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
За прошедшие сутки на Солнце зарегистрировано 5 сильных вспышек уровня M. Самое сильное событие с конца сентября – вспышка балла M5.0 – произошло в середине дня в понедельник.
"Вероятности вспышек высшего балла присутствуют на довольно высоком уровне, в том числе сегодня", – оценивают ситуацию эксперты по состоянию на вторник.
Вспышки связывают с разворотом Солнца той стороной к Земле, где сейчас бушуют два больших центра активности. Ранее светило поворачивалось к нашей планете таким образом в середине октября, тогда ученые фиксировали 10-кратный рост вспышечной активности.
"При прошлом прохождении по диску данные области выходили на уровень 8 из 10, при том, что тогда, чисто визуально, имели меньше энергии, поэтому, скорее всего, активность будет расти. Обе области явно более склонны к производству отдельных сильных вспышек, чем к растрачиванию энергии на множество мелких событий", – отмечают в Лаборатории.
При этом пока выбросы плазмы из вспышечных центров идут мимо Земли, а верхняя область вспышечной активности сейчас удалена от направления к нашей планете примерно на 60 градусов, что считается безопасным.
"Но уже завтра в это время этот угол сократится до 45 градусов, и выбросы смогут начать цеплять Землю краем. К выходным же оба активных центра выйдут на линию Солнце-Земля", – предполагают в Лаборатории.
В целом в 2025 году регистрируется самая высокая солнечная активность за прошедшие 11 лет, высока вероятность сильных магнитных бурь на Земле, заявляли ранее ученые.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на Солнце
Как пережить магнитную бурю: советы врача
Ученый объяснила влияние магнитных бурь на человека
