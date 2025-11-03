На Солнце произошла рекордная вспышка - активность светила еще усилится
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Самое сильное событие с конца сентября произошло на Солнце, где зарегистрирована вспышка уровня М5.0. Об этом в понедельник сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"На Солнце <…> зарегистрирована вспышка уровня M5.0. Событие началось около полудня по московскому времени. <…> По данным каталогов это самое сильное солнечное событие с 28 сентября, когда произошла вспышка уровня M6.4", - говорится в сообщении.
Сотрудники лаборатории утверждают, что сейчас формируется крупный выброс массы, однако его направление пока не определено.
При этом центр активности пока довольно сильно отклонен от направления на Землю, хотя и приближается сейчас к нему, поэтому, если только плазма не была выброшена под очень большими углами, солнечное вещество пройдет мимо планеты, уточнили ученые.
"Рост вспышечной активности ожидался, и, судя по всему, сейчас наблюдается самое его начало. <…> По прогнозу солнечная активность и ее влияние на Землю в ближайшие дни будет усиливаться. Пик воздействия должен прийтись на середину и вторую половину будущей недели", - резюмировали в учреждении.
Ранее сообщалось, что после двухнедельного затишья на Солнце снова усилилась активность.
В целом в 2025 году регистрируется самая высокая солнечная активность за прошедшие 11 лет, высока вероятность сильных магнитных бурь на Земле, заявляли ранее ученые.
