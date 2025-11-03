https://crimea.ria.ru/20251103/na-solntse-proizoshla-rekordnaya-vspyshka---aktivnost-svetila-esche-usilitsya-1150636247.html

На Солнце произошла рекордная вспышка - активность светила еще усилится

На Солнце произошла рекордная вспышка - активность светила еще усилится - РИА Новости Крым, 03.11.2025

На Солнце произошла рекордная вспышка - активность светила еще усилится

Самое сильное событие с конца сентября произошло на Солнце, где зарегистрирована вспышка уровня М5.0. Об этом в понедельник сообщили в Лаборатории солнечной... РИА Новости Крым, 03.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Самое сильное событие с конца сентября произошло на Солнце, где зарегистрирована вспышка уровня М5.0. Об этом в понедельник сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.Сотрудники лаборатории утверждают, что сейчас формируется крупный выброс массы, однако его направление пока не определено.При этом центр активности пока довольно сильно отклонен от направления на Землю, хотя и приближается сейчас к нему, поэтому, если только плазма не была выброшена под очень большими углами, солнечное вещество пройдет мимо планеты, уточнили ученые.Ранее сообщалось, что после двухнедельного затишья на Солнце снова усилилась активность.В целом в 2025 году регистрируется самая высокая солнечная активность за прошедшие 11 лет, высока вероятность сильных магнитных бурь на Земле, заявляли ранее ученые.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Через сосны - к Солнцу и звездам: 80 лет Крымской обсерваторииКрымский астроном открыл межзвездную кометуУспешно приводнилась и взорвалась: как прошел 11-й полет ракеты Starship

