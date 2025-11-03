Рейтинг@Mail.ru
Земельные участки перекрывают проезд - севастопольцы обратились в Следком - РИА Новости Крым, 03.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251103/zemelnye-uchastki-perekryvayut-proezd---sevastopoltsy-obratilis-v-sledkom-1150643431.html
Земельные участки перекрывают проезд - севастопольцы обратились в Следком
Земельные участки перекрывают проезд - севастопольцы обратились в Следком - РИА Новости Крым, 03.11.2025
Земельные участки перекрывают проезд - севастопольцы обратились в Следком
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад в связи с обращением жителей Севастополя из-за якобы незаконного формирования... РИА Новости Крым, 03.11.2025
2025-11-03T23:13
2025-11-03T23:13
ск рф (следственный комитет российской федерации)
гсу ск россии по крыму и севастополю
севастополь
новости севастополя
снт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/15/1122442155_0:104:3269:1943_1920x0_80_0_0_7151ea2fdc9bdb6c930b253d9b3535f4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад в связи с обращением жителей Севастополя из-за якобы незаконного формирования участков. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Как уточнили в ведомстве, в социальной сети появилось видеообращение жителей Севастополя к Председателю СК России А.И. Бастрыкину.По данному факту в следственном управлении СК России по Республике Крым и городу Севастополю организована процессуальная проверка, добавили в пресс-службе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/15/1122442155_270:0:3001:2048_1920x0_80_0_0_aee31aa1d40795ff6c740f5c108a6cde.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ск рф (следственный комитет российской федерации), гсу ск россии по крыму и севастополю, севастополь, новости севастополя, снт
Земельные участки перекрывают проезд - севастопольцы обратились в Следком

СК проверяет распределение перекрывающих проезд земельных участков в Севастополе

23:13 03.11.2025
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Следственного комитета РФ в Москве.
Здание Следственного комитета РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад в связи с обращением жителей Севастополя из-за якобы незаконного формирования участков. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Как уточнили в ведомстве, в социальной сети появилось видеообращение жителей Севастополя к Председателю СК России А.И. Бастрыкину.
"Граждане сообщают, что органы местной власти, по их мнению, незаконно сформировали земельные участки на единственной подъездной дороге к садовым товариществам, ввиду чего к СНТ ограничена возможность проезда", - говорится в сообщении.
По данному факту в следственном управлении СК России по Республике Крым и городу Севастополю организована процессуальная проверка, добавили в пресс-службе.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)ГСУ СК России по Крыму и СевастополюСевастопольНовости СевастополяСНТ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:13Земельные участки перекрывают проезд - севастопольцы обратились в Следком
23:01Удар ВСУ по подстанции в Рыльске - без света свыше 16 тысяч человек
21:33Повышение пошлин на нефть из РФ и землетрясение в Афганистане - главное
21:05Врач назвал норму рыбы для детей и взрослых в неделю
20:51Чем опасны сухофрукты – предупреждение врача
20:11Чем Черное море отличается от других морей на планете
19:43Названы самые востребованные профессии в России
19:12Какие преступления в Крыму чаще всего совершают несовершеннолетние
18:54Как найти всех бронзовых котов Евпатории - ФОТО
18:37Севастополь и Киев – Николай Стариков назвал два одинаково русских города
18:21Дорога Белогорск – Приветное в Крыму: когда начнут строительство
17:42Морской порт Новороссийска закроют для судов и плавсредств
17:34В Непале семь человек погибли и четверо пропали при сходе лавины
17:10Раскрыты схемы мошенников на "черную пятницу" и "киберпонедельник"
16:41Великобритания может лишиться монархии и Шотландии - Пушков
16:19Крымский мост сейчас: очередь продолжает расти с двух сторон
16:02В Ростовской области прошел "поплавочный рыбатлон": что это такое
15:41ЕС продолжает готовить повышение пошлин на российскую нефть
15:04В центре Рима рухнула историческая башня возле Колизея - видео
14:27Крымский мост сейчас: очередь выросла почти втрое за час
Лента новостейМолния