Земельные участки перекрывают проезд - севастопольцы обратились в Следком
Земельные участки перекрывают проезд - севастопольцы обратились в Следком - РИА Новости Крым, 03.11.2025
Земельные участки перекрывают проезд - севастопольцы обратились в Следком
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад в связи с обращением жителей Севастополя из-за якобы незаконного формирования... РИА Новости Крым, 03.11.2025
2025-11-03T23:13
2025-11-03T23:13
2025-11-03T23:13
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад в связи с обращением жителей Севастополя из-за якобы незаконного формирования участков. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Как уточнили в ведомстве, в социальной сети появилось видеообращение жителей Севастополя к Председателю СК России А.И. Бастрыкину.По данному факту в следственном управлении СК России по Республике Крым и городу Севастополю организована процессуальная проверка, добавили в пресс-службе.
