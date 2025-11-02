Рейтинг@Mail.ru
В Ростове-на-Дону после атаки беспилотников ввели режим ЧС
В Ростове-на-Дону после атаки беспилотников ввели режим ЧС
В связи с падением беспилотного летательного аппарата на территории Первомайского района Ростова-на-Дону введен локальный режим чрезвычайной ситуации, сообщает... РИА Новости Крым, 02.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. В связи с падением беспилотного летательного аппарата на территории Первомайского района Ростова-на-Дону введен локальный режим чрезвычайной ситуации, сообщает глава администрации города Александр Скрябин.По его словам, после визуального обследования прилегающих территорий места происшествия принято решение ввести локальный режим ЧС в границах района, создать оперативный штаб для координации ликвидации, а также комиссию по оценке ущерба.Он уточнил, что оперативный штаб по приему заявлений от граждан, чьи дома пострадали, начал работу на базе Центра развития творчества детей и юношества. Жители района могут обратиться для оформления выплат и получения необходимой помощи.Ранее сообщалось, что из-за атаки беспилотников ВСУ на Ростовскую область ранены два человека, повреждения получили жилые дома и детский сад. В Первомайском районе Ростова из-за падения беспилотника повреждения получил металлический ангар, рядом загорелась сухая трава, возгорание потушено на 100 квадратных метрах. Выбиты окна в детском саду № 276. Люди не пострадали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Анапе, Геленджике и Туапсе упали обломки беспилотниковИностранные гражданские суда повреждены ударом БПЛА по порту ТуапсеВ порту Кавказ горит буксир
13:34 02.11.2025 (обновлено: 13:47 02.11.2025)
 
Ростов-на-Дону. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. В связи с падением беспилотного летательного аппарата на территории Первомайского района Ростова-на-Дону введен локальный режим чрезвычайной ситуации, сообщает глава администрации города Александр Скрябин.
По его словам, после визуального обследования прилегающих территорий места происшествия принято решение ввести локальный режим ЧС в границах района, создать оперативный штаб для координации ликвидации, а также комиссию по оценке ущерба.

"Коммунальным службам города поставлена задача приступить к уборке прилегающих территорий места происшествия", – добавил глава администрации.

Он уточнил, что оперативный штаб по приему заявлений от граждан, чьи дома пострадали, начал работу на базе Центра развития творчества детей и юношества. Жители района могут обратиться для оформления выплат и получения необходимой помощи.
Ранее сообщалось, что из-за атаки беспилотников ВСУ на Ростовскую область ранены два человека, повреждения получили жилые дома и детский сад. В Первомайском районе Ростова из-за падения беспилотника повреждения получил металлический ангар, рядом загорелась сухая трава, возгорание потушено на 100 квадратных метрах. Выбиты окна в детском саду № 276. Люди не пострадали.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Анапе, Геленджике и Туапсе упали обломки беспилотников
Иностранные гражданские суда повреждены ударом БПЛА по порту Туапсе
В порту Кавказ горит буксир
 
