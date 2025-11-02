https://crimea.ria.ru/20251102/v-rostove-na-donu-posle-ataki-bespilotnikov-vveli-rezhim-chs-1150622607.html

В Ростове-на-Дону после атаки беспилотников ввели режим ЧС

В Ростове-на-Дону после атаки беспилотников ввели режим ЧС - РИА Новости Крым, 02.11.2025

В Ростове-на-Дону после атаки беспилотников ввели режим ЧС

В связи с падением беспилотного летательного аппарата на территории Первомайского района Ростова-на-Дону введен локальный режим чрезвычайной ситуации, сообщает... РИА Новости Крым, 02.11.2025

2025-11-02T13:34

2025-11-02T13:34

2025-11-02T13:47

ростов-на-дону

новости

режим чс

александр скрябин

беспилотник (бпла, дрон)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111116/90/1111169097_0:0:2995:1685_1920x0_80_0_0_a7868a78e3f81e92b52beb48f9467842.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. В связи с падением беспилотного летательного аппарата на территории Первомайского района Ростова-на-Дону введен локальный режим чрезвычайной ситуации, сообщает глава администрации города Александр Скрябин.По его словам, после визуального обследования прилегающих территорий места происшествия принято решение ввести локальный режим ЧС в границах района, создать оперативный штаб для координации ликвидации, а также комиссию по оценке ущерба.Он уточнил, что оперативный штаб по приему заявлений от граждан, чьи дома пострадали, начал работу на базе Центра развития творчества детей и юношества. Жители района могут обратиться для оформления выплат и получения необходимой помощи.Ранее сообщалось, что из-за атаки беспилотников ВСУ на Ростовскую область ранены два человека, повреждения получили жилые дома и детский сад. В Первомайском районе Ростова из-за падения беспилотника повреждения получил металлический ангар, рядом загорелась сухая трава, возгорание потушено на 100 квадратных метрах. Выбиты окна в детском саду № 276. Люди не пострадали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Анапе, Геленджике и Туапсе упали обломки беспилотниковИностранные гражданские суда повреждены ударом БПЛА по порту ТуапсеВ порту Кавказ горит буксир

ростов-на-дону

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростов-на-дону, новости, режим чс, александр скрябин, беспилотник (бпла, дрон)