Крымский мост сейчас: очередь выросла в три раза
Крымский мост сейчас: очередь выросла в три раза - РИА Новости Крым, 01.11.2025
Крымский мост сейчас: очередь выросла в три раза
Пробка со стороны Керчи перед Крымским мостом за час выросла в три раза, время ожидания - около часа. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 01.11.2025
2025-11-01T12:12
2025-11-01T12:12
2025-11-01T12:12
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Пробка со стороны Керчи перед Крымским мостом за час выросла в три раза, время ожидания - около часа. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Пробка на выезде из Крыма начала образовываться в 11 утра. Тогда проезда ожидали 98 машин. Сейчас число авто выросло.Проезд со стороны Тамани по-прежнему остается свободным.Проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра. Меры безопасности усилены, так как в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.С 3 ноября 2025 года вводится запрет на проезд электромобилей и гибридных авто по Крымскому мосту со стороны Кубани и Керчи. Владельцам таких машин предлагают использовать альтернативную дорогу — сухопутный маршрут от Таганрога до Джанкоя. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Крымский мост сейчас: очередь выросла в три раза
