Крымский мост сейчас: со стороны Керчи собирается очередь - РИА Новости Крым, 01.11.2025
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост сейчас: со стороны Керчи собирается очередь
Перед досмотровыми пунктами Крымского моста со стороны Керчи начинает собираться очередь. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 01.11.2025
2025-11-01T11:15
2025-11-01T11:15
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами Крымского моста со стороны Керчи начинает собираться очередь. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Со стороны Тамани проезд полностью свободен.Проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра. Меры безопасности усилены, так как в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.С 3 ноября 2025 года вводится запрет на проезд электромобилей и гибридных авто по Крымскому мосту со стороны Кубани и Керчи. Владельцам таких машин предлагают использовать альтернативную дорогу — сухопутный маршрут от Таганрога до Джанкоя. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Крымский мост сейчас: со стороны Керчи собирается очередь

Перед Крымским мостом со стороны Керчи в очереди стоят 98 транспортных средств

11:15 01.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами Крымского моста со стороны Керчи начинает собираться очередь. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 98 транспортных средств", – говорится в сообщении по состоянию на 11.00.
Со стороны Тамани проезд полностью свободен.
Проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра. Меры безопасности усилены, так как в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
С 3 ноября 2025 года вводится запрет на проезд электромобилей и гибридных авто по Крымскому мосту со стороны Кубани и Керчи. Владельцам таких машин предлагают использовать альтернативную дорогу — сухопутный маршрут от Таганрога до Джанкоя. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
