Крымский мост сейчас: со стороны Керчи собирается очередь

Крымский мост сейчас: со стороны Керчи собирается очередь

2025-11-01T11:15

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами Крымского моста со стороны Керчи начинает собираться очередь. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Со стороны Тамани проезд полностью свободен.Проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра. Меры безопасности усилены, так как в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.С 3 ноября 2025 года вводится запрет на проезд электромобилей и гибридных авто по Крымскому мосту со стороны Кубани и Керчи. Владельцам таких машин предлагают использовать альтернативную дорогу — сухопутный маршрут от Таганрога до Джанкоя. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2025

Новости

