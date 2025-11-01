https://crimea.ria.ru/20251101/krymskiy-most-seychas-so-storony-kerchi-sobiraetsya-ochered-1150595348.html
Крымский мост сейчас: со стороны Керчи собирается очередь
Крымский мост сейчас: со стороны Керчи собирается очередь
2025-11-01T11:15
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами Крымского моста со стороны Керчи начинает собираться очередь. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Со стороны Тамани проезд полностью свободен.Проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра. Меры безопасности усилены, так как в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.С 3 ноября 2025 года вводится запрет на проезд электромобилей и гибридных авто по Крымскому мосту со стороны Кубани и Керчи. Владельцам таких машин предлагают использовать альтернативную дорогу — сухопутный маршрут от Таганрога до Джанкоя. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
