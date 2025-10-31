Рейтинг@Mail.ru
Под Керчью саперы уничтожат взрывоопасные предметы - РИА Новости Крым, 31.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251031/pod-kerchyu-sapery-unichtozhat-vzryvoopasnye-predmety-1150570023.html
Под Керчью саперы уничтожат взрывоопасные предметы
Под Керчью саперы уничтожат взрывоопасные предметы - РИА Новости Крым, 31.10.2025
Под Керчью саперы уничтожат взрывоопасные предметы
Саперы запланировали уничтожение взрывоопасных предметов в Ленинском районе Крыма во второй половине дня в пятницу. Об этом сообщили в администрации... РИА Новости Крым, 31.10.2025
2025-10-31T10:22
2025-10-31T10:22
утилизация взрывоопасных предметов в крыму
ленинский район
крым
новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/17/1136791559_0:11:1173:671_1920x0_80_0_0_3af42bbb1e778667fe1b0d84029c5342.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Саперы запланировали уничтожение взрывоопасных предметов в Ленинском районе Крыма во второй половине дня в пятницу. Об этом сообщили в администрации Багеровского сельского поселения.В администрации уточнили, что подрыв проведут юго-западнее поселка Багерово в 15 километрах от Керчи. Жителей района просят воздержаться от посещения указанной территории, а также доверять только официальным источникам информации.Ранее сообщалось, что с начала лета и до 30 ноября на полигоне "Чауда" в Ленинском районе будут проводиться мероприятия по уничтожению боеприпасов. Они регулярно проводятся на всей территории Республики Крым и в Севастополе. Также проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны.С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:У берегов Севастополя уничтожили 250-килограммовую бомбу времен ВОВ250-килограммовую немецкую бомбу нашли у Камышового шоссе в СевастополеВ Ленинском районе обезвредили более 700 единиц боеприпасов времен ВОВ
ленинский район
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/17/1136791559_133:0:1041:681_1920x0_80_0_0_efeca3ec93e3cccc2b636ceb484df929.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
утилизация взрывоопасных предметов в крыму, ленинский район, крым, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя
Под Керчью саперы уничтожат взрывоопасные предметы

В Ленинском районе Крыма саперы уничтожат взрывоопасные предметы

10:22 31.10.2025
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымУ мыса Ак-Бурун в Керчи уничтожены минометная мина и артиллерийский снаряд времен войны
У мыса Ак-Бурун в Керчи уничтожены минометная мина и артиллерийский снаряд времен войны
© ГУ МЧС России по Республике Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Саперы запланировали уничтожение взрывоопасных предметов в Ленинском районе Крыма во второй половине дня в пятницу. Об этом сообщили в администрации Багеровского сельского поселения.
"31 октября на Багеровском полигоне, запланировано проведение подрыва взрывоопасных предметов", – сказано в сообщении.
В администрации уточнили, что подрыв проведут юго-западнее поселка Багерово в 15 километрах от Керчи. Жителей района просят воздержаться от посещения указанной территории, а также доверять только официальным источникам информации.
Ранее сообщалось, что с начала лета и до 30 ноября на полигоне "Чауда" в Ленинском районе будут проводиться мероприятия по уничтожению боеприпасов. Они регулярно проводятся на всей территории Республики Крым и в Севастополе. Также проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны.
С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
У берегов Севастополя уничтожили 250-килограммовую бомбу времен ВОВ
250-килограммовую немецкую бомбу нашли у Камышового шоссе в Севастополе
В Ленинском районе обезвредили более 700 единиц боеприпасов времен ВОВ
 
Утилизация взрывоопасных предметов в КрымуЛенинский районКрымНовости КрымаБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:36Автобус насмерть сбил велосипедистку в Красногвардейском районе Крыма
11:20Больше 50 тысяч мальков белого толстолобика выпустили в Крыму
10:57В Крыму женщина с ребенком потерялись в Долине Привидений
10:52Киев признает катастрофу ВСУ на фронте - заявление Минобороны
10:43В России до 2030 года будут ежегодно индексировать утильсбор на 10-20%
10:32В Севастополе четверо мужчин пойдут под суд за незаконный вылов кефали
10:22Под Керчью саперы уничтожат взрывоопасные предметы
10:00"СВОе дело": в Симферополе проходит стратегическая сессия для ветеранов
09:56Любимый Лелик и Волк на все времена: ко дню рождения Анатолия Папанова
09:40В Крыму до конца года запустят очистные сооружения под Судаком и Алуштой
09:25Жуткое ДТП с маршруткой и трамваем в Туле – погибли четыре человека
09:13Карантин по бешенству ввели в Терновском муниципалитете Севастополя
08:58В Орле ограничили подачу тепла в дома из-за повреждения ТЭЦ
08:40Когда на Украине закончатся деньги на войну
08:18Киев атаковал регионы России - за ночь сбиты 130 беспилотников
08:14"Разворот" Трампа по Украине - что стоит за политикой президента США
07:38Из-за утечки в Ялте без газа остались несколько улиц
07:19Крымский мост - актуальные данные на утро пятницы
07:10Самое синее в мире – интересные факты в День Черного моря
06:49Как развивается экономика Крыма в условиях новых санкций
Лента новостейМолния