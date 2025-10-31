https://crimea.ria.ru/20251031/pod-kerchyu-sapery-unichtozhat-vzryvoopasnye-predmety-1150570023.html

Под Керчью саперы уничтожат взрывоопасные предметы

Саперы запланировали уничтожение взрывоопасных предметов в Ленинском районе Крыма во второй половине дня в пятницу. Об этом сообщили в администрации... РИА Новости Крым, 31.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Саперы запланировали уничтожение взрывоопасных предметов в Ленинском районе Крыма во второй половине дня в пятницу. Об этом сообщили в администрации Багеровского сельского поселения.В администрации уточнили, что подрыв проведут юго-западнее поселка Багерово в 15 километрах от Керчи. Жителей района просят воздержаться от посещения указанной территории, а также доверять только официальным источникам информации.Ранее сообщалось, что с начала лета и до 30 ноября на полигоне "Чауда" в Ленинском районе будут проводиться мероприятия по уничтожению боеприпасов. Они регулярно проводятся на всей территории Республики Крым и в Севастополе. Также проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны.С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:У берегов Севастополя уничтожили 250-килограммовую бомбу времен ВОВ250-килограммовую немецкую бомбу нашли у Камышового шоссе в СевастополеВ Ленинском районе обезвредили более 700 единиц боеприпасов времен ВОВ

