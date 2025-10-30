Рейтинг@Mail.ru
Трамп поручил проверить ядерный арсенал США - РИА Новости Крым, 30.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251030/tramp-poruchil-proverit-yadernyy-arsenal-ssha-1150566416.html
Трамп поручил проверить ядерный арсенал США
Трамп поручил проверить ядерный арсенал США - РИА Новости Крым, 30.10.2025
Трамп поручил проверить ядерный арсенал США
Президент США Дональд Трамп поручил провести проверку ядерного арсенала, чтобы убедиться в его надежности, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. РИА Новости Крым, 30.10.2025
2025-10-30T22:21
2025-10-30T22:22
новости
дональд трамп
сша
ядерное оружие
джей ди вэнс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0a/1150102619_373:0:1024:366_1920x0_80_0_0_347aa692bdf8ee06ef8eaa97c8f6587a.jpg
СИМФЕПРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп поручил провести проверку ядерного арсенала, чтобы убедиться в его надежности, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.Также вице-президент США, комментируя заявление Трампа о планах по возобновлению испытаний ядерного оружия, признал, что Россия и Китай обладают большими ядерными арсеналами.Ранее Трамп поручил начать испытания ядерного оружия – свое решение он обосновал якобы наличием у других стран "программ испытаний".Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывания Трампа о начале ядерных испытаний, заявил, что в Кремле не считают, что начался новый виток гонки вооружений между Россией и США.Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", сказал, что Москве известно о намерении некоторых стран провести ядерные испытания, и если они пройдут, Россия сделает то же самое. В начале октября этого года замглавы МИД Сергей Рябков отметил, что США давно идут по пути приведения своей инфраструктуры для ядерных испытаний в состояние готовности.22 сентября Путин на совещании с постоянными членами Совбеза заявил, что Россия готова продолжить придерживаться центральных количественных ограничений в рамках ДСНВ после его истечения 5 февраля 2026 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251008/zachem-v-ssha-podnyali-temu-yadernykh-ispytaniy--mnenie-1150050435.html
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0a/1150102619_113:0:1024:683_1920x0_80_0_0_c774f3ee9b8d2b4f7215511c1623effd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, дональд трамп, сша, ядерное оружие, джей ди вэнс
Трамп поручил проверить ядерный арсенал США

Трамп поручил проверить ядерный арсенал США – Вэнс

22:21 30.10.2025 (обновлено: 22:22 30.10.2025)
 
© AP Photo Jacquelyn MartinПрезидент Дональд Трамп
Президент Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© AP Photo Jacquelyn Martin
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕПРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп поручил провести проверку ядерного арсенала, чтобы убедиться в его надежности, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
"Мы знаем, что он работает исправно, но его нужно всегда держать под контролем, поэтому президент хочет просто убедиться, что все работает", – цитирует Вэнса РИА Новости.
Также вице-президент США, комментируя заявление Трампа о планах по возобновлению испытаний ядерного оружия, признал, что Россия и Китай обладают большими ядерными арсеналами.
Ранее Трамп поручил начать испытания ядерного оружия – свое решение он обосновал якобы наличием у других стран "программ испытаний".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывания Трампа о начале ядерных испытаний, заявил, что в Кремле не считают, что начался новый виток гонки вооружений между Россией и США.
Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", сказал, что Москве известно о намерении некоторых стран провести ядерные испытания, и если они пройдут, Россия сделает то же самое. В начале октября этого года замглавы МИД Сергей Рябков отметил, что США давно идут по пути приведения своей инфраструктуры для ядерных испытаний в состояние готовности.
22 сентября Путин на совещании с постоянными членами Совбеза заявил, что Россия готова продолжить придерживаться центральных количественных ограничений в рамках ДСНВ после его истечения 5 февраля 2026 года.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Инсталляция - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
8 октября, 21:07Радио "Спутник в Крыму"
Зачем в США подняли тему ядерных испытаний – мнение
 
НовостиДональд ТрампСШАЯдерное оружиеДжей Ди Вэнс
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:21Трамп поручил проверить ядерный арсенал США
22:15Крымский мост: оперативная информация к вечеру четверга
21:57В Крыму возбудили дело о мошенничестве при продаже техники бойцу СВО
21:48Больше бюджетных мест: в России расширят набор на инженеров и аграриев
21:32Эксперимент с налогом для самозанятых до 2028 года: что предлагает Крым
21:14Крым стал лидером по легализации гостевых домов в федеральном реестре
20:56Новый парк для всех возрастов строят в Гурзуфе
20:54Беспилотник ВСУ пытался атаковать Крым
20:28Резидентам СЭЗ в новых регионах облегчат участие в госзакупках
20:07В Сочи ребенок на электросамокате погиб под колесами двух автомобилей
19:55Годовщина обороны Аджимушкая: подвиг, не имеющий аналогов
19:28"Созидать хочется": юрист из Башкирии открыл в Крыму технопарк для детей
19:10Роскомнадзор опроверг сообщения о блокировке Telegram и WhatsApp в Крыму
18:52Крымчанин "накатал" себе срок на чужой машине
18:16Новые ограничения на Крымском мосту: кому запретят проезд
18:10Последствия ЧП в Симферополе: что с пробами воздуха после пожара
17:52Крымчанин пойдет в колонию за нападение на офис управляющей компании
17:38В Черном море предлагают разместить придонные сейсмостанции
17:24Все больше крымчан оформляют налоговый вычет на занятия спортом
17:12Тепло Божьего дома – в Керчи прихожане ремонтируют кровлю храма
Лента новостейМолния