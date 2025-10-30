https://crimea.ria.ru/20251030/tramp-poruchil-proverit-yadernyy-arsenal-ssha-1150566416.html

Трамп поручил проверить ядерный арсенал США

Трамп поручил проверить ядерный арсенал США - РИА Новости Крым, 30.10.2025

Трамп поручил проверить ядерный арсенал США

Президент США Дональд Трамп поручил провести проверку ядерного арсенала, чтобы убедиться в его надежности, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

СИМФЕПРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп поручил провести проверку ядерного арсенала, чтобы убедиться в его надежности, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.Также вице-президент США, комментируя заявление Трампа о планах по возобновлению испытаний ядерного оружия, признал, что Россия и Китай обладают большими ядерными арсеналами.Ранее Трамп поручил начать испытания ядерного оружия – свое решение он обосновал якобы наличием у других стран "программ испытаний".Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывания Трампа о начале ядерных испытаний, заявил, что в Кремле не считают, что начался новый виток гонки вооружений между Россией и США.Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", сказал, что Москве известно о намерении некоторых стран провести ядерные испытания, и если они пройдут, Россия сделает то же самое. В начале октября этого года замглавы МИД Сергей Рябков отметил, что США давно идут по пути приведения своей инфраструктуры для ядерных испытаний в состояние готовности.22 сентября Путин на совещании с постоянными членами Совбеза заявил, что Россия готова продолжить придерживаться центральных количественных ограничений в рамках ДСНВ после его истечения 5 февраля 2026 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

