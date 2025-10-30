Рейтинг@Mail.ru
Беспилотник ВСУ пытался атаковать Крым - РИА Новости Крым, 30.10.2025
https://crimea.ria.ru/20251030/bespilotnik-vsu-pytalsya-atakovat-krym-1150565158.html
Беспилотник ВСУ пытался атаковать Крым
Беспилотник ВСУ пытался атаковать Крым - РИА Новости Крым, 30.10.2025
Беспилотник ВСУ пытался атаковать Крым
Силы российской противовоздушной обороны уничтожили еще 24 украинских беспилотника над шестью регионами страны, в том числе над Крымом. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 30.10.2025
2025-10-30T20:54
2025-10-30T21:01
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. Силы российской противовоздушной обороны уничтожили еще 24 украинских беспилотника над шестью регионами страны, в том числе над Крымом. Об этом сообщает Минобороны РФ. 14 дронов уничтожены над территорией Белгородской области, 5 – над Брянской областью, 2 – над Калужской, и по 1 над Крымом, Курской и Тульской областями.6Днем 30 октября ПВО уничтожила 30 украинских беспилотников над регионами России, в том числе 4 над Крымом и один над Черным морем. В ночь же на четверг были сбиты 170 дронов.В среду утром глава республики Сергей Аксенов рассказал, что в результате атаки украинского БПЛА на Симферополь произошло возгорание емкости с горюче-смазочными материалами. Пострадавших нет. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым, срочные новости крыма, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу на крым, украина, вооруженные силы россии, пво, министерство обороны рф
Беспилотник ВСУ пытался атаковать Крым

ПВО уничтожила беспилотник ВСУ над Крымом – Минобороны РФ.

20:54 30.10.2025 (обновлено: 21:01 30.10.2025)
 
ПВО
ПВО
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. Силы российской противовоздушной обороны уничтожили еще 24 украинских беспилотника над шестью регионами страны, в том числе над Крымом. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"В период с 15:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 24 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.
14 дронов уничтожены над территорией Белгородской области, 5 – над Брянской областью, 2 – над Калужской, и по 1 над Крымом, Курской и Тульской областями.6
Днем 30 октября ПВО уничтожила 30 украинских беспилотников над регионами России, в том числе 4 над Крымом и один над Черным морем. В ночь же на четверг были сбиты 170 дронов.
В среду утром глава республики Сергей Аксенов рассказал, что в результате атаки украинского БПЛА на Симферополь произошло возгорание емкости с горюче-смазочными материалами. Пострадавших нет.
Лента новостейМолния