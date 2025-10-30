https://crimea.ria.ru/20251030/pyat-bespilotnikov-sbili-nad-krymom-i-chernym-morem-1150545065.html

Пять беспилотников сбили над Крымом и Черным морем

Пять беспилотников сбили над Крымом и Черным морем - РИА Новости Крым, 30.10.2025

Пять беспилотников сбили над Крымом и Черным морем

Еще 30 украинских беспилотников уничтожены над регионами России, в том числе 4 над Крымом и один над Черным морем, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 30.10.2025

2025-10-30T15:28

2025-10-30T15:28

2025-10-30T15:39

новости крыма

крым

черное море

пво

безопасность республики крым и севастополя

министерство обороны рф

беспилотник (бпла, дрон)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/07/1147027006_39:177:1644:1080_1920x0_80_0_0_b038a276af75fb94b38717c0be799190.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Еще 30 украинских беспилотников уничтожены над регионами России, в том числе 4 над Крымом и один над Черным морем, сообщает Минобороны РФ.Так, 11 дронов перехвачены над территорией Брянской области, 10 – над Белгородской, 4 – над Крымом и 3 – над территорией Курской области. Еще по одному БПЛА сбиты над Калужской областью и акваторией Черного моря.В ночь на 30 октября силы ПВО уничтожили за ночь 170 украинских беспилотников над регионами России, четыре из них над Крымом.В среду утром глава республики Сергей Аксенов рассказал, что в результате атаки украинского БПЛА на Симферополь произошло возгорание емкости с горюче-смазочными материалами. Пострадавших нет, на месте работают экстренные службы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20251029/v-krymu-vvedut-shtrafy-za-publikatsiyu-foto-i-video-atak-bpla--1150512145.html

крым

черное море

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, черное море, пво, безопасность республики крым и севастополя, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон)