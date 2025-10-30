https://crimea.ria.ru/20251030/pyat-bespilotnikov-sbili-nad-krymom-i-chernym-morem-1150545065.html
Пять беспилотников сбили над Крымом и Черным морем
Еще 30 украинских беспилотников уничтожены над регионами России, в том числе 4 над Крымом и один над Черным морем, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 30.10.2025
2025-10-30T15:28
2025-10-30T15:28
2025-10-30T15:39
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Еще 30 украинских беспилотников уничтожены над регионами России, в том числе 4 над Крымом и один над Черным морем, сообщает Минобороны РФ.Так, 11 дронов перехвачены над территорией Брянской области, 10 – над Белгородской, 4 – над Крымом и 3 – над территорией Курской области. Еще по одному БПЛА сбиты над Калужской областью и акваторией Черного моря.В ночь на 30 октября силы ПВО уничтожили за ночь 170 украинских беспилотников над регионами России, четыре из них над Крымом.В среду утром глава республики Сергей Аксенов рассказал, что в результате атаки украинского БПЛА на Симферополь произошло возгорание емкости с горюче-смазочными материалами. Пострадавших нет, на месте работают экстренные службы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
