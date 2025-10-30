https://crimea.ria.ru/20251030/massirovannaya-ataka-na-krym-i-drugie-regiony---sbity-170-vrazheskikh-bpla-1150536005.html

Массированная атака на Крым и другие регионы - сбиты 170 вражеских БПЛА

Силы ПВО уничтожили за ночь 170 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 30.10.2025

атаки всу

новости сво

беспилотник (бпла, дрон)

министерство обороны рф

атаки всу на крым

безопасность республики крым и севастополя

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. Силы ПВО уничтожили за ночь 170 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны РФ. В частности, были сбиты:Накануне вечером над Крымским полуостровом уничтожили пять украинских дронов за два часа.Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на 29 октября ПВО уничтожила над регионами России 100 вражеских дронов, в том числе три – над Крымом. В среду утром глава республики Сергей Аксенов рассказал, что в результате атаки украинского БПЛА на Симферополь произошло возгорание емкости с горюче-смазочными материалами. Пострадавших нет, на месте работают экстренные службы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2025

Новости

