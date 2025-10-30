Рейтинг@Mail.ru
Массированная атака на Крым и другие регионы - сбиты 170 вражеских БПЛА - РИА Новости Крым, 30.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251030/massirovannaya-ataka-na-krym-i-drugie-regiony---sbity-170-vrazheskikh-bpla-1150536005.html
Массированная атака на Крым и другие регионы - сбиты 170 вражеских БПЛА
Массированная атака на Крым и другие регионы - сбиты 170 вражеских БПЛА - РИА Новости Крым, 30.10.2025
Массированная атака на Крым и другие регионы - сбиты 170 вражеских БПЛА
Силы ПВО уничтожили за ночь 170 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 30.10.2025
2025-10-30T08:06
2025-10-30T08:08
атаки всу
новости сво
беспилотник (бпла, дрон)
министерство обороны рф
атаки всу на крым
безопасность республики крым и севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/19/1149704203_0:0:3123:1757_1920x0_80_0_0_9385a0625cd23498a2654f6f833ffd69.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. Силы ПВО уничтожили за ночь 170 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны РФ. В частности, были сбиты:Накануне вечером над Крымским полуостровом уничтожили пять украинских дронов за два часа.Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на 29 октября ПВО уничтожила над регионами России 100 вражеских дронов, в том числе три – над Крымом. В среду утром глава республики Сергей Аксенов рассказал, что в результате атаки украинского БПЛА на Симферополь произошло возгорание емкости с горюче-смазочными материалами. Пострадавших нет, на месте работают экстренные службы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/19/1149704203_392:0:3123:2048_1920x0_80_0_0_ce47e95e74d4f727b39f78d127e5587a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
атаки всу, новости сво, беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя
Массированная атака на Крым и другие регионы - сбиты 170 вражеских БПЛА

Силы ПВО сбили 170 вражеских беспилотников над Крымом и другими регионами России

08:06 30.10.2025 (обновлено: 08:08 30.10.2025)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкГруппа воздушного прикрытия группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Группа воздушного прикрытия группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. Силы ПВО уничтожили за ночь 170 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 170 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
В частности, были сбиты:
  • 48 БПЛА – над территорией Брянской области,
  • 21 – над территорией Воронежской области,
  • 16 – над территорией Нижегородской области,
  • 15 – над территорией Калужской области,
  • 14 – над территорией Ростовской области,
  • десять – над территорией Курской области,
  • девять – над территорией Московского региона, в том числе шесть летевших на Москву,
  • девять – над территорией Тульской области,
  • пять – над территорией Рязанской области,
  • пять – над территорией Волгоградской области,
  • пять – над территорией Новгородской области,
  • четыре – над территорией Белгородской области,
  • четыре – над территорией Орловской области,
  • четыре – над территорией Республики Крым
  • один – над территорией Липецкой области.
Накануне вечером над Крымским полуостровом уничтожили пять украинских дронов за два часа.
Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на 29 октября ПВО уничтожила над регионами России 100 вражеских дронов, в том числе три – над Крымом. В среду утром глава республики Сергей Аксенов рассказал, что в результате атаки украинского БПЛА на Симферополь произошло возгорание емкости с горюче-смазочными материалами. Пострадавших нет, на месте работают экстренные службы.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Атаки ВСУНовости СВОБеспилотник (БПЛА, дрон)Министерство обороны РФАтаки ВСУ на КрымБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:35200 запрещенных в России книг изъяли из библиотек ЛНР
09:21Упавшая с моста фура в Симферополе не сорвала работу электричек
09:04США ведут переговоры с Россией по ядерному разоружению - Трамп
08:57Число жалоб на телефонных мошенников в РФ за 9 месяцев снизилось на 15%
08:46Трамп допустил подписание торговой сделки с Китаем
08:30На Украине после взрывов аварийно отключают свет
08:06Массированная атака на Крым и другие регионы - сбиты 170 вражеских БПЛА
07:59"Будем работать вместе": Трамп обсудил с Си Цзиньпином кризис на Украине
07:55"Морским судам быть!" - в России отмечают основание военно-морского флота
07:41Дети из Белгородской области едут в Крым
07:08Взрывы гремят на Украине - по всей стране звучит воздушная тревога
06:52Уникальные сооружения на трассе "Таврида" в Крыму: какое самое большое
06:32Трамп встретился с Си Цзиньпином - что известно
06:06Трамп поручил немедленно начать испытания ядерного оружия
00:01Туман и тепло: прогноз погоды в Крыму на четверг
00:00Какой сегодня праздник: 30 октября
23:49Поезда в Крыму задерживаются из-за упавшей с моста в Симферополе фуры
22:50В Симферополе грузовик упал с моста на рельсы в районе ЖД-вокзала - ВИДЕО
22:33Испытания "Посейдона" и атака на Симферополь – главное за день
22:10Когда достроят трассу в обход Алушты на Южный берег Крыма
Лента новостейМолния