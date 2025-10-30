Массированная атака на Крым и другие регионы - сбиты 170 вражеских БПЛА
Силы ПВО сбили 170 вражеских беспилотников над Крымом и другими регионами России
08:06 30.10.2025 (обновлено: 08:08 30.10.2025)
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкГруппа воздушного прикрытия группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. Силы ПВО уничтожили за ночь 170 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 170 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
В частности, были сбиты:
- —48 БПЛА – над территорией Брянской области,
- —21 – над территорией Воронежской области,
- —16 – над территорией Нижегородской области,
- —15 – над территорией Калужской области,
- —14 – над территорией Ростовской области,
- —десять – над территорией Курской области,
- —девять – над территорией Московского региона, в том числе шесть летевших на Москву,
- —девять – над территорией Тульской области,
- —пять – над территорией Рязанской области,
- —пять – над территорией Волгоградской области,
- —пять – над территорией Новгородской области,
- —четыре – над территорией Белгородской области,
- —четыре – над территорией Орловской области,
- —четыре – над территорией Республики Крым
- —один – над территорией Липецкой области.
Накануне вечером над Крымским полуостровом уничтожили пять украинских дронов за два часа.
Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на 29 октября ПВО уничтожила над регионами России 100 вражеских дронов, в том числе три – над Крымом. В среду утром глава республики Сергей Аксенов рассказал, что в результате атаки украинского БПЛА на Симферополь произошло возгорание емкости с горюче-смазочными материалами. Пострадавших нет, на месте работают экстренные службы.