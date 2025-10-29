https://crimea.ria.ru/20251029/v-sevastopole-vozobnovili-dvizhenie-katerov-i-paroma-1150516144.html
В Севастополе возобновили движение катеров и парома
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе восстановилось движение катеров и паромов на Северную сторону. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Морской транспорт в среду останавливался дважды. Первый раз он прекратил движение в 6:35. В связи с закрытием рейда организовали компенсационные автобусы. Ограничение продлилось три часа. Второй раз рейд зарыли в 13:34, запрет длился 20 минут. Морской пассажирский транспорт могут останавливать по погодным условиям. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
