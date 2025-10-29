https://crimea.ria.ru/20251029/v-sevastopole-povtorno-zakryli-reyd--1150515470.html
В Севастополе повторно закрыли рейд
В Севастополе повторно закрыли рейд - РИА Новости Крым, 29.10.2025
В Севастополе повторно закрыли рейд
В Севастополе повторно остановили работу морского транспорта. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 29.10.2025
2025-10-29T13:39
2025-10-29T13:39
2025-10-29T13:41
крым
новости крыма
паромы и катера в севастополе
морской транспорт
новости севастополя
севастополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0e/1144182038_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4277bc2c63b6f61f746cbeeba6731ef9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе повторно остановили работу морского транспорта. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.В связи с закрытием рейда на площадях Нахимова и Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте. О причинах временной остановки не сообщается.Морской пассажирский транспорт могут останавливать по погодным условиям. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Как сообщалось, в среду утром морской транспорт прекратил движение. В связи с закрытием рейда организовали компенсационные автобусы. Ограничение продлилось три часа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0e/1144182038_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_25902d1788d2e38404a46c6a9029f196.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, паромы и катера в севастополе, морской транспорт, новости севастополя, севастополь
В Севастополе повторно закрыли рейд
В Севастополе второй раз за день закрыли рейд и остановили морской транспорт
13:39 29.10.2025 (обновлено: 13:41 29.10.2025)