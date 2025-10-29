Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе повторно закрыли рейд - РИА Новости Крым, 29.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251029/v-sevastopole-povtorno-zakryli-reyd--1150515470.html
В Севастополе повторно закрыли рейд
В Севастополе повторно закрыли рейд - РИА Новости Крым, 29.10.2025
В Севастополе повторно закрыли рейд
В Севастополе повторно остановили работу морского транспорта. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 29.10.2025
2025-10-29T13:39
2025-10-29T13:41
крым
новости крыма
паромы и катера в севастополе
морской транспорт
новости севастополя
севастополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0e/1144182038_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4277bc2c63b6f61f746cbeeba6731ef9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе повторно остановили работу морского транспорта. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.В связи с закрытием рейда на площадях Нахимова и Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте. О причинах временной остановки не сообщается.Морской пассажирский транспорт могут останавливать по погодным условиям. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Как сообщалось, в среду утром морской транспорт прекратил движение. В связи с закрытием рейда организовали компенсационные автобусы. Ограничение продлилось три часа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0e/1144182038_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_25902d1788d2e38404a46c6a9029f196.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, паромы и катера в севастополе, морской транспорт, новости севастополя, севастополь
В Севастополе повторно закрыли рейд

В Севастополе второй раз за день закрыли рейд и остановили морской транспорт

13:39 29.10.2025 (обновлено: 13:41 29.10.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастопольский паром
Севастопольский паром - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе повторно остановили работу морского транспорта. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
"Морской пассажирский транспорт приостановил движение", – сказано в сообщении утром в среду.
В связи с закрытием рейда на площадях Нахимова и Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте. О причинах временной остановки не сообщается.
Морской пассажирский транспорт могут останавливать по погодным условиям. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
Как сообщалось, в среду утром морской транспорт прекратил движение. В связи с закрытием рейда организовали компенсационные автобусы. Ограничение продлилось три часа.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымНовости КрымаПаромы и катера в СевастополеМорской транспортНовости СевастополяСевастополь
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:56В Крыму представили том мемуаров о новейшей истории Донбасса и Новороссии
15:21Сколько Крым планирует заработать от приватизации имущества
15:08В Раздольненском районе Крыма будут эвакуировать жителей - что известно
15:04Способов перехвата не существует: Путин об установке "Посейдон"
14:53Россия провела испытания подводного аппарата "Посейдон" - Путин
14:51Армия России окружила ВСУ в Купянске и Красноармейске - Путин
14:47Ядерный реактор в "Буревестнике" запускается за секунды - Путин
14:25Новости СВО: потери Киева составили более 1300 боевиков за сутки
14:10Крымский мост сейчас - обстановка на 14 часов
14:02В Севастополе возобновили движение катеров и парома
13:48Путин поручил увеличить количество морепродуктов на внутреннем рынке
13:44Какие спортивные объекты построят в Крыму в следующем году
13:39В Севастополе повторно закрыли рейд
13:30Государственная премия Крыма выросла до 500 тысяч рублей
13:15В Симферополе предотвратили сбыт крупной партии наркотиков
13:11В Крыму введут штрафы за публикацию фото и видео атак БПЛА
13:06Крупный взрыв произошел на Солнце
12:51Российские войска освободили Вишневое в Днепропетровской области
12:45Трамп назвал планирующуюся встречу с Си Цзиньпином замечательной
12:10Песков прокомментировал военное присутствие США возле Венесуэлы
Лента новостейМолния