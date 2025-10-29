Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе не ходят катера и паром - РИА Новости Крым, 29.10.2025
https://crimea.ria.ru/20251029/v-sevastopole-ne-khodyat-katera-i-parom-1150504623.html
В Севастополе не ходят катера и паром
В Севастополе не ходят катера и паром - РИА Новости Крым, 29.10.2025
В Севастополе не ходят катера и паром
В Севастополе остановили работу морского транспорта. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
2025-10-29T06:39
2025-10-29T06:40
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/15/1150334295_0:42:1754:1029_1920x0_80_0_0_e544f6f1f8311b1aed1b8836bd1eae31.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе остановили работу морского транспорта. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.В связи с закрытием рейда на пл. Нахимова и пл. Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте. О причинах временной остановки не сообщается.Морской пассажирский транспорт могут останавливать по погодныхм условиям. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Накануне рейд перекрывали дважды.
В Севастополе не ходят катера и паром

В Севастополе остановили морской транспорт

06:39 29.10.2025 (обновлено: 06:40 29.10.2025)
 
© РИА Новости КрымРейд в Севастополе закрыт
Рейд в Севастополе закрыт - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе остановили работу морского транспорта. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

"Морской пассажирский транспорт приостановил движение", – сказано в сообщении утром в среду.

В связи с закрытием рейда на пл. Нахимова и пл. Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте. О причинах временной остановки не сообщается.
Морской пассажирский транспорт могут останавливать по погодныхм условиям. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
Накануне рейд перекрывали дважды.
Лента новостейМолния