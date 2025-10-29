https://crimea.ria.ru/20251029/v-sevastopole-ne-khodyat-katera-i-parom-1150504623.html
В Севастополе не ходят катера и паром
В Севастополе остановили работу морского транспорта. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 29.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе остановили работу морского транспорта. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.В связи с закрытием рейда на пл. Нахимова и пл. Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте. О причинах временной остановки не сообщается.Морской пассажирский транспорт могут останавливать по погодныхм условиям. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Накануне рейд перекрывали дважды.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
06:39 29.10.2025 (обновлено: 06:40 29.10.2025)