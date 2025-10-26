https://crimea.ria.ru/20251026/krymskiy-most-ochered-pri-vezde-na-poluostrov-vyrosla-v-dva-raza-za-chas-1150447229.html

Крымский мост: очередь при въезде на полуостров выросла в два раза за час

Крымский мост: очередь при въезде на полуостров выросла в два раза за час - РИА Новости Крым, 26.10.2025

Крымский мост: очередь при въезде на полуостров выросла в два раза за час

Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста при въезде на полуостров за час очередь выросла более чем в два раза. Продолжают скапливаться машины и на выезде... РИА Новости Крым, 26.10.2025

2025-10-26T15:15

2025-10-26T15:15

2025-10-26T15:15

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

крым

керчь

тамань

краснодарский край

очереди на крымском мосту

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0b/1150119050_0:139:3147:1909_1920x0_80_0_0_57ce35ea07edab724dfa2a650ac6ac77.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста при въезде на полуостров за час очередь выросла более чем в два раза. Продолжают скапливаться машины и на выезде из Крыма. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.Часом ранее проезда с двух сторон транспортного перехода через Керченский пролив ждали 260 автомобилей. В течение ночи и утром проезд к досмотровым пунктам был свободен.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава РК Сергей Аксенов.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крымский мост

крым

керчь

тамань

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, очереди на крымском мосту