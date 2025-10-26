Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост: очередь при въезде на полуостров выросла в два раза за час - РИА Новости Крым, 26.10.2025
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост: очередь при въезде на полуостров выросла в два раза за час
Крымский мост: очередь при въезде на полуостров выросла в два раза за час - РИА Новости Крым, 26.10.2025
Крымский мост: очередь при въезде на полуостров выросла в два раза за час
Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста при въезде на полуостров за час очередь выросла более чем в два раза. Продолжают скапливаться машины и на выезде... РИА Новости Крым, 26.10.2025
2025-10-26T15:15
2025-10-26T15:15
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
очереди на крымском мосту
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста при въезде на полуостров за час очередь выросла более чем в два раза. Продолжают скапливаться машины и на выезде из Крыма. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.Часом ранее проезда с двух сторон транспортного перехода через Керченский пролив ждали 260 автомобилей. В течение ночи и утром проезд к досмотровым пунктам был свободен.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава РК Сергей Аксенов.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, очереди на крымском мосту
Крымский мост: очередь при въезде на полуостров выросла в два раза за час

Крымский мост – проезда с двух сторон ждут более 400 автомобилей

15:15 26.10.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста при въезде на полуостров за час очередь выросла более чем в два раза. Продолжают скапливаться машины и на выезде из Крыма. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 200 транспортных средств. Время ожидания около часа. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 210 транспортных средств. Время ожидания около часа", – сказано в сообщении по состоянию на 15 часов.
Часом ранее проезда с двух сторон транспортного перехода через Керченский пролив ждали 260 автомобилей. В течение ночи и утром проезд к досмотровым пунктам был свободен.
Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава РК Сергей Аксенов.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымКерчьТаманьКраснодарский крайОчереди на Крымском мосту
 
