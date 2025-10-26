Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост: оперативная обстановка в воскресенье утром - РИА Новости Крым, 26.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20251026/krymskiy-most-operativnaya-obstanovka-v-voskresene-utrom-1150428053.html
Крымский мост: оперативная обстановка в воскресенье утром
Крымский мост: оперативная обстановка в воскресенье утром - РИА Новости Крым, 26.10.2025
Крымский мост: оперативная обстановка в воскресенье утром
Проезд к досмотровым пунктам перед Крымским мостом в воскресенье утром свободен с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом... РИА Новости Крым, 26.10.2025
2025-10-26T07:04
2025-10-26T07:04
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
крым
керчь
тамань
краснодарский край
очереди на крымском мосту
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/0d/1139555300_0:291:3122:2047_1920x0_80_0_0_fd020c29c4557e4cb6de539e5406c60d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Проезд к досмотровым пунктам перед Крымским мостом в воскресенье утром свободен с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава РК Сергей Аксенов.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/0d/1139555300_196:0:2925:2047_1920x0_80_0_0_c83f3f10885ffe8a9f86f3f1cf22e59b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, очереди на крымском мосту
Крымский мост: оперативная обстановка в воскресенье утром

Крымский мост – проезд свободен с двух сторон транспортного перехода

07:04 26.10.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДвижение автомобилей по Крымскому мосту
Движение автомобилей по Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Проезд к досмотровым пунктам перед Крымским мостом в воскресенье утром свободен с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.

"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", – сказано в сообщении по состоянию на 7 утра.

Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава РК Сергей Аксенов.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымКерчьТаманьКраснодарский крайОчереди на Крымском мосту
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:48В школах Крыма появятся уроки-беседы по безопасности
08:11В Крыму сняли лимиты на продажу бензина – топливо есть на 270 заправках
07:2711 беспилотников сбили над Черным и Азовским морями
07:04Крымский мост: оперативная обстановка в воскресенье утром
00:01Какой будет погода в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 26 октября
23:39Трое взрослых погибли и четыре ребенка ранены в ДТП на Кубани
22:41В Севастополе остановили морской пассажирский транспорт
21:45Трамп поставил условие для встречи с Путиным
21:42Автобус с детской командой гимнастов попал в ДТП в Самаре
21:40Gripen для ВСУ и повреждение плотины в Белгороде – главное за день
21:25Пятилетняя девочка выбросила младенца с балкона в Татарстане
21:24Как подготовить печку к зиме – рекомендации МЧС
21:07Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру субботы
20:42В России изменятся ставки таможенных сборов на импортные товары
20:20Ребенка вербуют диверсанты – как распознать вовремя
20:01Какими овощами Крым себя полностью обеспечивает
19:37Туристы выбирают Ялту в ноябре – что с ценами
19:12Благоустройство в Крыму: из-за чего возникают задержки в работах
18:50Его голосом говорил Ален Делон: умер заслуженный артист РФ Золотницкий
Лента новостейМолния