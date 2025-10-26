https://crimea.ria.ru/20251026/krymskiy-most-operativnaya-obstanovka-v-voskresene-utrom-1150428053.html
Крымский мост: оперативная обстановка в воскресенье утром
Крымский мост: оперативная обстановка в воскресенье утром - РИА Новости Крым, 26.10.2025
Крымский мост: оперативная обстановка в воскресенье утром
Проезд к досмотровым пунктам перед Крымским мостом в воскресенье утром свободен с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом... РИА Новости Крым, 26.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Проезд к досмотровым пунктам перед Крымским мостом в воскресенье утром свободен с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава РК Сергей Аксенов.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Крымский мост: оперативная обстановка в воскресенье утром
