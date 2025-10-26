Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост: быстро растет очередь с двух сторон транспортного перехода - РИА Новости Крым, 26.10.2025
Ситуация на дорогах Крыма
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост: быстро растет очередь с двух сторон транспортного перехода
Крымский мост: быстро растет очередь с двух сторон транспортного перехода - РИА Новости Крым, 26.10.2025
Крымский мост: быстро растет очередь с двух сторон транспортного перехода
Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста быстро растет очередь с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом свидетельствуют... РИА Новости Крым, 26.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста быстро растет очередь с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.В течение ночи и утром проезд к досмотровым пунктам был свободен.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава РК Сергей Аксенов.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
Крымский мост: быстро растет очередь с двух сторон транспортного перехода
Крымский мост: быстро растет очередь с двух сторон транспортного перехода

Крымский мост – проезда с двух сторон ждут 260 автомобилей

14:20 26.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста быстро растет очередь с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 90 транспортных средств. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 170 транспортных средств", – сказано в сообщении по состоянию на 14 часов.
В течение ночи и утром проезд к досмотровым пунктам был свободен.
Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава РК Сергей Аксенов.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Ситуация на дорогах Крыма, Крымский мост, Крым, Керчь, Тамань, Краснодарский край, Очереди на Крымском мосту
 
Лента новостейМолния