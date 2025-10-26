https://crimea.ria.ru/20251026/krymskiy-most-bystro-rastet-ochered-s-dvukh-storon-transportnogo-perekhoda-1150446324.html
Крымский мост: быстро растет очередь с двух сторон транспортного перехода
Крымский мост: быстро растет очередь с двух сторон транспортного перехода
2025-10-26T14:20
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста быстро растет очередь с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.В течение ночи и утром проезд к досмотровым пунктам был свободен.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава РК Сергей Аксенов.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
