В Ростовской области сухогруз столкнулся с лодкой: есть пострадавшие
В Ростовской области сухогруз столкнулся с лодкой: есть пострадавшие
В Ростовской области сухогруз столкнулся с лодкой: есть пострадавшие
В Ростовской области сухогруз столкнулся с лодкой: есть пострадавшие
Сухогруз столкнулся с лодкой на реке Дон в Ростовской области, есть пострадавшие. Об этом сообщает Южная транспортная прокуратура. РИА Новости Крым, 23.10.2025
2025-10-23T09:53
2025-10-23T09:53
ростовская область
происшествия
река дон
новости
южная транспортная прокуратура
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Сухогруз столкнулся с лодкой на реке Дон в Ростовской области, есть пострадавшие. Об этом сообщает Южная транспортная прокуратура.По факту произошедшего организована проверка. По ее результатам могут быть приняты меры прокурорского реагирования. На место выехал Волго-Донской транспортный прокурор. Ранее сообщалось, что при столкновении грузового судна и танкера у берегов Британии пострадали 32 человека.
ростовская область
река дон
В Ростовской области сухогруз столкнулся с лодкой: есть пострадавшие

Несколько человек пострадали из-за столкновения сухогруза и лодки на реке Дон под Ростовом

09:53 23.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Сухогруз столкнулся с лодкой на реке Дон в Ростовской области, есть пострадавшие. Об этом сообщает Южная транспортная прокуратура.
"Сегодня, 23 октября 2025 года, в акватории реки Дон в Аксайском районе Ростовской области произошло столкновение сухогруза с лодкой. Есть пострадавшие", – говорится в публикации.
По факту произошедшего организована проверка. По ее результатам могут быть приняты меры прокурорского реагирования. На место выехал Волго-Донской транспортный прокурор.
Ранее сообщалось, что при столкновении грузового судна и танкера у берегов Британии пострадали 32 человека.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Это был теракт: названа причина крушения российского судна Ursa Major
Российские судно потерпело крушение в Средиземном море - что известно
Трое россиян погибли в кораблекрушении у Фолклендских островов
11 октября, 17:47
Катер столкнулся с судном на Ангаре в Иркутской области - трое погибли
 
