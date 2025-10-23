https://crimea.ria.ru/20251023/v-rostovskoy-oblasti-sukhogruz-stolknulsya-s-lodkoy-est-postradavshie-1150370691.html

В Ростовской области сухогруз столкнулся с лодкой: есть пострадавшие

В Ростовской области сухогруз столкнулся с лодкой: есть пострадавшие

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Сухогруз столкнулся с лодкой на реке Дон в Ростовской области, есть пострадавшие. Об этом сообщает Южная транспортная прокуратура.По факту произошедшего организована проверка. По ее результатам могут быть приняты меры прокурорского реагирования. На место выехал Волго-Донской транспортный прокурор. Ранее сообщалось, что при столкновении грузового судна и танкера у берегов Британии пострадали 32 человека.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Это был теракт: названа причина крушения российского судна Ursa MajorРоссийские судно потерпело крушение в Средиземном море - что известноТрое россиян погибли в кораблекрушении у Фолклендских островов

