https://crimea.ria.ru/20251023/v-rostovskoy-oblasti-sukhogruz-stolknulsya-s-lodkoy-est-postradavshie-1150370691.html
В Ростовской области сухогруз столкнулся с лодкой: есть пострадавшие
В Ростовской области сухогруз столкнулся с лодкой: есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 23.10.2025
В Ростовской области сухогруз столкнулся с лодкой: есть пострадавшие
Сухогруз столкнулся с лодкой на реке Дон в Ростовской области, есть пострадавшие. Об этом сообщает Южная транспортная прокуратура. РИА Новости Крым, 23.10.2025
2025-10-23T09:53
2025-10-23T09:53
2025-10-23T09:53
ростовская область
происшествия
река дон
новости
южная транспортная прокуратура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111824/65/1118246586_599:200:1590:758_1920x0_80_0_0_8e084b0295c5f43e46413ba3387ad8e2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Сухогруз столкнулся с лодкой на реке Дон в Ростовской области, есть пострадавшие. Об этом сообщает Южная транспортная прокуратура.По факту произошедшего организована проверка. По ее результатам могут быть приняты меры прокурорского реагирования. На место выехал Волго-Донской транспортный прокурор. Ранее сообщалось, что при столкновении грузового судна и танкера у берегов Британии пострадали 32 человека.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Это был теракт: названа причина крушения российского судна Ursa MajorРоссийские судно потерпело крушение в Средиземном море - что известноТрое россиян погибли в кораблекрушении у Фолклендских островов
https://crimea.ria.ru/20251011/kater-stolknulsya-s-sudnom-na-angare-v-irkutskoy-oblasti---troe-pogibli-1150124315.html
ростовская область
река дон
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111824/65/1118246586_180:0:1620:1080_1920x0_80_0_0_cd3c88d726640d8bf31eed41d17ffb35.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростовская область, происшествия, река дон, новости, южная транспортная прокуратура
В Ростовской области сухогруз столкнулся с лодкой: есть пострадавшие
Несколько человек пострадали из-за столкновения сухогруза и лодки на реке Дон под Ростовом